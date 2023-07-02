КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СГЮА

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Речь идет  о деле государственной важности, безо всякого преувеличения- о нравственной чистоте, порядочности, законопослушности  людей, которые воспитывают будущих юристов, но которые,    прикрываясь званиями доцентов, профессоров,  от имени  СГЮА  решают сегодня  чисто свои личные, и полагаем в  определенном смысле-  корыстные дела.

Речь о   госпоже  Покачаловой Е.В. Возможно, ректор    СГЮА   Ильгова  Е.В.  не знает, что   руководитель кафедры нарушает Закон?  Впрочем, сама   Покачалова уверена, что для нее не существует ни закона, ни  авторитетов.   И регалий у нее  немало, так что, кто ее посмеет  тронуть? Она ведь-  доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой финансового, банковского и таможенного права СГЮА, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ. Покачалова имеет действующий статус адвоката. Но…

Разве  ректор Ильгова не в курсе,  что на  покачаловской   кафедре трудится две ее дочери? Это Алимбекова Анастасия Сергеевна, и она  доцент, кандидат юридических наук. Мы однажды уже писали про эту  дочь- доцента о том, как она,  пренебрегая  законными интересами жителей дома, нарушив все   законы и правила,   на первом этаже  многоквартирного жилого дома  прорубила себе… отдельный вход в квартиру.  Она же доцент СГЮА!  Можно все!  Вторая дочь- Покачалова Анна Сергеевна  и  тоже доцент, кандидат юридических наук. И надо сказать, что под руководством мамы профессора  дочери на кафедре очень  неплохо устроились. Мама,   как НАДО,   распределяет им нагрузку,  и мама начальница,  как НАДО, определяет   материальное поощрение.  Мама начальница также  участвует  активно и по-матерински тесно, в научной деятельности,  как рецензент.   Вот так, в   СГЮА произвольно трактуют  закон о противодействии коррупции, где сказано, что  конфликт интересов недопустим категорически.   И никого в Академии не волнует, что налицо явный конфликт интересов: две дочери заведующей находятся в подчинении матери. Но  никто на это внимание не обращает, и для  Академии права, где учат применению  законодательства- это нормально!  Какой пример Покачалова подает студентам, которых учит законам?

 