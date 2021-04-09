НАБЕРЕЖНАЯ КОСМОНАВТОВ: НАЧАЛИ ПИЛИТЬ…

Реконструкцию Набережной Космонавтов начали конструктивно: сначала обнесли накануне 12 апреля забором, заклеили участок забора возле памятника Юрию Гагарину праздничными плакатами. А теперь начали…пилить.

Начали с самого простого: с деревьев. При этом, к голосу общественников в администрации Саратова вообще никто не прислушался, кроме как, к голосу главного «общественника», который недавно «прогулялся» по Набережной Космонавтов. В своем привычном стиле панибратской демагогии главный на сегодня специалист по велодорожке пообщался с молодым «населением», которое «случайно» вместе с журналистами телекомпании «Саратов 24», тут тоже гуляли. Тем самым , дали всем понять: реконструкция на Набережной Космонавтов к заинтересованным горожанам отношения никакого не имеет, а является очередным «проектом» «группы лиц», а стало быть, им его и контролировать.

«Мэру Исаеву важнее контракт с «С.И.Т.И», а не собственные жители. Самарцы раскатают набережную по лекалам «Саратовгесстроя»?»- задает вопрос Агентство деловых новостей «Бизнес Вектор» в своей публикации на тему реконструкции Набережной и пишет:

«Очередной круглый стол по благоустройству саратовской набережной принес откровенно нулевой результат. Видимо, мнение жителей чиновникам не так важно, как освоение выделенных на набережную миллионов и интересы чужого региону подрядчика с неоднозначной репутацией».

Почему членов общественного совета не позвали на встречу с депутатом Госдумы Николаем Панковым, которому набережную недавно показывали и советовались с ним по поводу зеленых насаждений? В администрации Саратова на круглом столе это объяснили просто: «Мы не можем же 150 человек одновременно пригласить. Ну, да, Чехова саратовские чиновники помнят: «Как бы чего не вышло». А от Панкова вреда нет, одна польза! Ведь заранее известно, что он скажет, ( какая разница, где и что говорить: велодорожка, набережная), а вот общественники это очень непредсказуемо - мало ли что начнут говорить под телевизионные камеры? А вот Панков сказал, что увидел дерево с дуплом в начале Набережной, значит так тому и быть- тут же пошли его пилить.

Деревья, которые, к возмущению граждан, на набережной уже спилили, были по традиции объявлены «врагами чиновников», аварийными и представляющими угрозу. Кто так решил? Специалист по «техническим разрывам» Николай Панков вместе с "группой чиновников".

Одним словом говоря, реконструкция Набережной Космонавтов только-только начинается, а общественникам Саратова дали понять на совещании: ни мэр, ни сотрудники мэрии, ни тем более Панков, перед ними отчитываться не собираются ине собирались. На выборы приходите в сентябре, а больше от вас ничего и не нужно!

У администрации Саратова есть главный специалист по деревьям. И не только. Сегодня он заметил дерево с дуплом, завтра, на очередной прогулке заметит, что тротуары слишком узкие, и велит их расширить. Возможно, и памятнику Юрия Гагарина достанется: не исключено, что специалисту по "техническим разрывам" покажется, что памятник «шагает» не совсем в ту сторону, и поэтому даст указание его развернуть в нужную сторону…

Когда осенью этого года, как и обещано, закончится эта «кулуарная» реставрация Набережной Космонавтов под контролем одного универсального специалиста, будет и понятно, с кого спросить: кто и что тут «напилил».