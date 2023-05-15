ОП № 4 в Саратове "ПРЕСТУПНО" бездействует

ОП № 4 в составе УМВД РФ по г. Саратову и СУ СК РФ по Саратовской области «ПРЕСТУПНО» бездействуют

Здесь ключевое слово «ПРЕСТУПНО». Поскольку факт «преступного» бездействия не подтвержден судом, будем употреблять это слово в кавычках. Да, факт халатного и «преступного» отношения к должностным обязанностям должностными лицами ОП № 4 УМВД РФ по г. Саратову и СУ СК РФ по Саратовской области судом не установлен. Надеемся, пока. Однако, как квалифицировать действия ряда сотрудников указанных правоохранительных структур , если не «ПРЕСТУПНЫМ» бездействием? И это не голословное утверждение, и оно подтверждается фактами. При этом, в материалах проверки заявлений потерпевших очень много красивых документов, рапортов, с подписями больших начальников. Пухлая папка. В реальности- не сделано ничего ВООБЩЕ, и весьма заурядное преступление, где есть факты, и ничего кроме фактов, не раскрыто, и негодяй избивший девушек, угрожавший им убийством- на свободе. Более того- сотрудниками полиции все делалось и делается для того, чтобы отмазать подозреваемого в преступлении, чтобы не возбуждать уголовное дело! И это при том, что и раскрывать ничего не надо, надо просто не покрывать господина Погосяна А.Г. а , взять, как говорится, его за одно известное место и просто возбудить уголовное дело!

Факты таковы. Участковый УУИ ОП № 4 в составе УМВД РФ по Г. Саратову ст. лейтенант полиции Гукасян К.Р. никак не может найти подозреваемого в совершении преступления Погосяна А.Г. Не потому, что не может, или не знает, где он находится, а просто- не хочет выдавать своего земляка правосудию.

Перед заявителями участковый Гукасян К.Р. «включает дурака», и сообщает, что мол, Погосян А.Г. улетел на Луну и Погосяна А.Г. нигде нет. И добавляет: не звоните мне, я в отпуске. При этом, заявители, Миронова Д.В. и Ткаченко А.И. реально пострадавшие от рук и ног Погосяна А.Г., что подтверждено справкой из БСМ, говорят корреспонденту: « Да мы прекрасно знаем, где находится сейчас Погосян А.Г. Мы можем представить доказательства: прислать видео и фото , где он в данный момент живет, и что в данный момент делает, куда перемещается». Сообщали они о местонахождении и участковому Гукасяну К.Р., но тот информацию пропускает мимо ушей. Забавно, правда? Полицейский не может ( не хочет!) отработать свою зарплату, не желает искать подозреваемого, а потерпевшие знают о его местонахождении и даже готовы предоставить доказательства! Вот так работает подчиненный полковника В.В. Красулина, начальника ОП № 4. Каков «поп» таков и «приход»? Что это, как не «ПРЕСТУПНОЕ» бездействие участкового Гукасяна К.Р.? И не просто- «бездействие», а сокрытие преступления! Или, быть, может, все дело в фамилиях? Гукасян и Погосян? Тогда еще хлеще: Гукасян К.Р. «ПРЕСТУПНО» покрывает подозреваемого в тяжком преступлении Погосяна А.Г.

Хронология «преступных бездействий» сотрудников ОП № 4 и СУ СК РФ по Саратовской области выглядит таким образом.

16 октября 2022 года девушек Миронову Д.В. и Ткаченко А.И. в квартире Мироновой Д.В. ранним утром жестоко избивает руками и ногами Погосян А.Г. , а к горлу Мироновой Д.В. приставив нож, угрожает ее убить. Девушкам едва удалось убежать из собственной квартиры на такси. В этот же день они вызвали полицию на дом. Приехал полицейский, осмотрел место преступления, сделал фотофиксацию, все запротоколировал, и выписал направление в БСМ. После визита полицейского на дом, девушки пришли в ОП № 4. Заявление у них о совершении тяжкого преступления и угрозе убийством Погосяном А.Г. не приняли, и заставили под диктовку написать другое заявление о том, что претензий к Погосяну А.Г. не имеют. Девушки написали данное заявление, как они рассказывают, под психологическим давлением со стороны дознавателя Макаровой К.В., которая им угрожала «подбросить наркотики». Дознаватель Макарова примчалась в тот день в ОП № 4 явно по звонку и просьбе «крутого торговца мясом» Погосяна А.Г. Но одного не знали сотрудники , дежурившие днем 16 октября в ОП № 4, что девушки имели на руках направление в БСМ, которое им выписал сотрудник полиции, приезжавший к ним на дом . Девушки промолчали, что есть у них такое направление – и поехали в БСМ, где им сняли побои, нанесенные Погосяном А.Г. Как квалифицировать действия тех сотрудников полиции ОП № 4, дежуривших 16 октября в ОП № 4, дознавателя Макаровой К.В.? Законными и совсем не «преступными»? Позже, когда девушки понесли в марте 2023 года заявление в СУ СК РФ по Саратовской области, Макарова К.В. спохватилась, и попросила девушек убрать ее фамилию из заявления и как бы разрешила «гондошить» Погосяна, сказав , что она не будет его «защищать» ( Запись этого короткого разговора, и иные документы по делу, прилагаются на ТК НА САМОМ ДЕЛЕ https://t.me/geltyaygora/7214 ). Ровно через полгода, 25 апреля 2023 года после совершения преступления 16 октября 2022 года, в ОП № 4 «очнулись». В деле появляются протоколы опроса участковым Гукасяном К.Р. Мироновой Д.В. и Ткаченко А.И. Протоколы подшиваются в дело, и участковый Гукасян К.Р. Погосяна А.Г. не ищет и явно его покрывает. Молчание в марте этого года прервали сами девушки, обратившиеся в этом году к очень влиятельному адвокату, пожалуй, самому влиятельному в Саратовской области, который способен вытащить любое безнадежное дело. При его поддержке и содействии девушки обратились с заявлением « О возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством, разбое, нанесении тяжких телесных повреждений в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности» в СУ СК РФ по Саратовской области. Казалось бы, после масштабной проверки саратовского СУ людьми Бастрыкина, и после увольнения одного и второго начальника саратовское СУ должно было, как следует заработать! Ан, нет! Все осталось, как прежде, и следователи продолжают «катать вату» и грамотно пишут бумаги. Вот и в этом случае: следователь по особо важным делам Р.С. Сиротин в течении двух дней во всем разобрался, проверил, составил материал проверки и перенаправил все это для дальнейшего расследования туда, где девушек «прессовали»- в ОП № 4. Есть еще заявление от 10 марта 2023 года начальнику ОП № 4 от Мироновой Д.В. – о привлечении к уголовной ответственности Погосяна А.Г. Заявление есть, дела- нет. Все в этом деле есть: и заявления, и рапорты, и справка о побоях, и протоколы… Нет главного- уголовного дела, и Погосян А.Г. на свободе который рассказывает всем, что у него везде и все схвачено и никто ему ничего не сделает. Судя по тому, что уголовное дело при наличии целого букета доказательств не возбуждено, так оно и есть: у торговца мясом Погосяна А.Г. все в Саратове схвачено и правоохранительные органы готовы вытянуться перед ним в струнку.

Но, несмотря на то, что господин Погосян А.Г. так невероятно крут, наша редакция все же ждет адекватной и реальной реакции правоохранительных структур упомянутых в заголовке на эту публикацию, и мы задаем очень конкретный и простой вопрос: « Будут ли вами соблюден Закон, будут ли защищены права потерпевших, или Вы, руководители упомянутых нами правоохранительных структур намерены защищать и покрывать потенциального преступника?». ПОСТСКРИПТУМ. Отдельная просьба редакции к Погосяну А.Г. Не утруждайте себя и в этот раз, как вы сделали после первой нашей публикации на эту тему, звонком к одному влиятельному господину из армянской диаспоры. Лучше сами позвоните нам, если вам есть, что сказать. А еще лучше- ступайте в ОП № 4 с явкой с повинной. Вам это, как мы полагаем, могут учесть при вынесении наказания. Суд, как и уголовное дело, Вы же понимаете- неизбежны.