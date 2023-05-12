Как ФНС № 7 кошмарит бизнес в Марксе во время проведения СВО

До пожара завода по производству воды в Марксе в октябре прошлого года, тут регулярно проводились с пристрастием проверки налоговиков. За два дня до пожара приезжал заместитель ФНС № 7 : что-то тут искал. Налоговики ходили на этот завод, как на работу. Продолжились проверки и после пожара, и с таким же пристрастием. От завода сегодня остались одни угли и пепел. Завод сгорел полностью, и убытков – на десятки миллионов рублей.

Завод был построен с нуля, он был новый, с новейшими системами розлива воды из скважины, с новейшим и системами сигнализации и электрическим оборудованием. И вот, каким-то странным образом сгорел! Помогли сгореть? Пожарные не увидели признаков поджога. При этом, огонь шел с железной крыши и вниз, где были запасы преформы. Вода завода ООО «Живая вода ЭКО» имела медали за качество воды с конкурсов в Москве, Сочи, Краснодаре… Новый завод развивался, наращивал мощности, объемы, а параллельно с этим тут шли не только регулярные камеральные проверки в 2021 году, в 2022 году, в 2023 году, но и вслед за ними- «очередные» проверки, и налоговая как бы проверяла саму себя уже после камеральных проверок, которые больше напоминают придирки. Принтер предприятия дымится и выдает на каждые два запроса налоговой - по 200 листов бумаги. Работа бухгалтерии предприятия была парализована до пожара, и парализована теперь- после пожара.

И такое оживление ФНС № 7 произошло в период СВО, в то самое время, когда завод по производству воды оказывал и оказывает самую активную помощь и поддержку бойцам СВО, а некоторые водители завода ушли в зону СВО. Вот такое совпадение. Такое ощущение, что в ФНС № 7 ничего не слышали, о том, что Президент Владимир Путин заявил еще два года назад: "Есть все основания сделать кардинальный шаг: навсегда отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда". Это было сказано Президентом страны на пленарной сессии ПМЭФ еще в 2022 году. Почему именно в период проведения активной фазы СВО, активизировались налоговики из Энгельса? Был план, чтобы не дать нормально функционировать предприятию и парализовать его работу? Какое-то очень интересно совпадение. Причем, в Саратове налоговики бизнес особо не трогают, дают спокойно работать. Такие «наезды» налоговой идут с пристрастием только в Марксе. К чему бы такое рвение? Налоговики ФНС № 7 «кошмарят» в Марксе именно тот бизнес, который самым активным образом помогает сегодня бойцам в зоне СВО. Снова случайное совпадение? В Брянской области диверсанты взрывают рельсы, а в Марксе, налоговики, «взрывают» бизнес изнутри, парализуя его работу. Что происходит? Вместо того, чтобы предприятию дать возможность работать стабильно, приносить прибыль, дать возможность развиваться, восстановить производство после пожара, его сегодня душат специалисты из ФНС № 7 абсолютно бессмысленными проверками - придирками. Завод сегодня, как в зоне спецоперации: отбивает атаки налоговиков в самом прямом смысле этого слова. И более того - работников предприятия запугивают, их водят на допросы в службу безопасности ФНС № 7, простым работникам угрожают прокуратурой, угрожают судом. Работники ФНС № 7 приходят к людям домой в нерабочее время, и тут уже, одним только своим появлением с «корочками» , пугают уже пожилых родителей работников предприятия! Некоторые работники не выдерживают такого прессинга- увольняются. Большинство, однако, после пожара осталось: завод выполняет свои социальные обязательства перед людьми. Ведь после пожара сотрудники завода лишились рабочих мест. А у кого-то ипотека, у кого-то дети, у кого-то муж ушел в зону СВО. Жить надо! Однако, сотрудников ФНС № 7, его руководство, это волнует меньше всего. Проверки продолжаются, людям продолжают трепать нервы, запугивают, угрожают. И это- вместо того, чтобы поддержать попавшее в тяжелейшую ситуацию предприятие, уничтоженное полностью огнем, отстать наконец-то от людей, от директора, , прекратить свои проверки с пристрастием. И дать им спокойно начать восстановление завода! Вам напомнить, господа из ФНС № 7 слова Президента? "Есть все основания сделать кардинальный шаг: навсегда отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда». Или, вы таких оснований, в силу каких-то одним вам известных причин не видите, и поэтому продолжаете с огромным усердием «кошмарить» бизнес именно в самый тяжелый для страны период- когда мы проводим проведения специальную военную операцию?

P.S. Как сообщили редакции работники предприятия, они будут обращаться за поддержкой к Президенту РФ Владимиру Путину , губернатору Саратовской области Роману Бусаргину, Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Работники завода сделают все, чтобы отстоять свои законные права на свободный труд, и они будут требовать защитить их от пристрастных проверок налогового органа, выполняющего явно чей-то «заказ», которые парализовали работу предприятия.