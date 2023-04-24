УК Мул Авто обманывала своих жильцов

УК «Мул Авто» продавала воду жителям дома… которую они уже оплатили по общедомовому счетчику!

Наглость, жадность и цинизм УК Мул Авто из Энгельса запредельны. А все, от безнаказанности. Чат ТК главы ЭМР Дмитрия Плеханова пестрит жалобами жителей на работу этой УК. Однажды дошло до того, что через шланг, насосом эта УК выливала дерьмо из подвала дома на… детскую площадку, что зафиксировано на видео. И что? Ничего! К этой УК не принимают никаких мер со стороны администрации ЭМР, а учредитель этой УК Нежданов С.А. чувствует себя спокойно, потому что, видимо, знает- сын всегда прикроет и «отмажет». Его сын Нежданов В.С. работает в должности начальника Комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи в администрации ЭМР и вполне, судя по всему, устраивает главу ЭМР Дмитрия Плеханова, над головой которого уже давно висит, как мы полагаем, возбуждение не одного уголовного дела.

И вот новый «финт» УК Мул Авто, о котором сообщает одна из жительниц дома № 17 по пр. Строителей, который «обслуживает» ( в кавычках, конечно), эта УК.

В «ВКонтакте» Яна Корнеева сообщила на днях, что автомат для покупки воды разместили с торца многоэтажки без разрешения жителей и что собрание по данному поводу не проводилось.

Житель дома пишет: «А сегодня выяснилось, что договор с МУП «Энгельс-Водоканал» и счетчик на потребление воды отсутствуют! Хотя директор УК не раз говорил, что все договоры имеются. Автомат с водой подключен к коммуникациям в подвале дома, доступ к которому только у сотрудников управляющей компании. На всех люках в подвальное помещение висят замки». Яна Корнеева опубликовала и скриншот ответа на обращение в МУП Водоканал, в котором указано, что специалисты предприятия выезжали на место и выписали акт о несанкционированном подключении и уведомление на устранение нарушения.

«Главное, что нам продавали нашу же воду, которую мы оплачивали по общедомовому счетчику! Ситуацию со светом выясняем! Как вам такое?» - рассказала женщина в группе «Энгельс онлайн».

А что скажет прокурор города Энгельса? Можно воровать воду, которую оплатили жители дома, и им же ее втюхивать за деньги?

Как прокуратура оценит действия учредителя УК Мул Авто Нежданова С.А. Что скажет по этому вопиющему факту обмана жителей глава комитета ЖКХ Нежданов В.С.? Или, снова прикроет своего отца?

УК «Мул Авто» продавала воду жителям дома… которую они уже оплатили по общедомовому счетчику!

Наглость, жадность и цинизм УК Мул Авто из Энгельса запредельны. А все, от безнаказанности. Чат ТК главы ЭМР Дмитрия Плеханова пестрит жалобами жителей на работу этой УК. Однажды дошло до того, что через шланг, насосом эта УК выливала дерьмо из подвала дома на… детскую площадку, что зафиксировано на видео. И что? Ничего! К этой УК не принимают никаких мер со стороны администрации ЭМР, а учредитель этой УК Нежданов С.А. чувствует себя спокойно, потому что, видимо, знает- сын всегда прикроет и «отмажет». Его сын Нежданов В.С. работает в должности начальника Комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи в администрации ЭМР и вполне, судя по всему, устраивает главу ЭМР Дмитрия Плеханова, над головой которого уже давно висит, как мы полагаем, возбуждение не одного уголовного дела.

И вот новый «финт» УК Мул Авто, о котором сообщает одна из жительниц дома № 17 по пр. Строителей, который «обслуживает» ( в кавычках, конечно), эта УК.

В «ВКонтакте» Яна Корнеева сообщила на днях, что автомат для покупки воды разместили с торца многоэтажки без разрешения жителей и что собрание по данному поводу не проводилось.

Житель дома пишет: «А сегодня выяснилось, что договор с МУП «Энгельс-Водоканал» и счетчик на потребление воды отсутствуют! Хотя директор УК не раз говорил, что все договоры имеются. Автомат с водой подключен к коммуникациям в подвале дома, доступ к которому только у сотрудников управляющей компании. На всех люках в подвальное помещение висят замки». Яна Корнеева опубликовала и скриншот ответа на обращение в МУП Водоканал, в котором указано, что специалисты предприятия выезжали на место и выписали акт о несанкционированном подключении и уведомление на устранение нарушения.

«Главное, что нам продавали нашу же воду, которую мы оплачивали по общедомовому счетчику! Ситуацию со светом выясняем! Как вам такое?» - рассказала женщина в группе «Энгельс онлайн».

А что скажет прокурор города Энгельса? Можно воровать воду, которую оплатили жители дома, и им же ее втюхивать за деньги?

Как прокуратура оценит действия учредителя УК Мул Авто Нежданова С.А. Что скажет по этому вопиющему факту обмана жителей глава комитета ЖКХ Нежданов В.С.? Или, снова прикроет своего отца?