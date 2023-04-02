Я ВЫХОЖУ ИЗ ИГРЫ

Полагаю, что именно сегодня, когда слишком много у нашего общества проблем, не время устраивать политические игры, а тем более, в них участвовать. Скажу коротко: надоело.

Если кто помнит, в 2007 – 2008 году я повоевал на стороне КПРФ и даже одержал убедительную победу на выборах в Саратовскую городскую думу. Но путем различных фальсификаций и подтасовок, в том числе и в Заводском районном суде, победителем назначили тогда другого, несмотря на то, что председателя одного из УИК осудили на 2 года, а я, повоевав полгода ничего так и не добился. История повторяется, но именно теперь у меня нет ни малейшего желания участвовать в политических играх и разборках. Не интересно. Надоело. Да и смысла не вижу. Хочется просто жить и работать. О чем конкретно речь? Досконально выяснив позицию и понимание того, что хотел в своей речи донести вице-губернатор Пивоваров до аудитории, а так же обсудив данный вопрос со своими некоторыми коллегами, я принимаю решение отказаться от уголовного преследования вице-губернатора Пивоварова. Как говорится, проехали и жизнь продолжается, и я полагаю, что все участники этой истории сделали для себя правильные выводы. Тем более, что данное дело из категории дел частного обвинения и тут достаточно моего личного решения. Уверен, что сегодня будет продуктивнее всего направить усилие на решение тех вызовов и угроз, которые стоят перед нашей Родиной, а не на политическую возню, в которой у меня нет ни малейшего желания участвовать. В связи с этим, прошу правоохранительные органы считать данную публикацию моим заявлением о прекращении дела. С уважением ко всем, Сергей Михайлов.