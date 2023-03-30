Горе от ума

Гагаринский район представляет. На днях в Усть-Курдюмском территориальном управлении прошли массовые сокращения муниципальных служащих.

Такое впечатление, что кандидатов под сокращения выбирали по принципу -есть высшее образование-горе тебе! Троих сотрудников сократили с должностей муниципальной службы, которые в силу закона сокращены быть не могли, поскольку в равных должностях имелись сотрудники вновь принятые и без высшего образования, которые должны были попасть под сокращение в первую очередь! Закон четко регламентирует, какие служащие подлежат сокращению, какие нет! Но видимо руководству то ли дела нет до закона, толи времени нет его изучать- приняло свое решение и вручило уведомления ! На местах остались лица в равных должностях с меньшим стажем и с отсутствием высшего образования в своей карьере! С муниципальной службы были выдвинуты лица, имеющие на иждивение двух детей и единственные трудоустроенные в семье! Закон на стороне таких категорий, а в Гагаринском административном районе решили по -другому! Просьба правоохранительные органы провести проверку по данному факту!