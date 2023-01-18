СУД УСТАНОВИЛ, ЧТО ПЕРЕПЛАНИРОВКА ДОМА ПОД "ПЯТЕРОЧКУ" УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА

Посмотрите на фасад этого дома, как он изуродован. Но дело не только во внешнем безобразном облике. Нарушена конструкция здания, и это может привести к очень печальным последствиям: разрушению стены дома. Жильцы этого дома ведут многолетнюю борьбу с собственником Горбуновым И.А.. Выигран два года назад коллективный иск в суде, обязавший его исправить допущенные изменения в конструкции дома. Но, собственнику- хоть бы что. Жители дома уверены, что у собственника все «схвачено» в администрации Октябрьского района Саратова- вот его и не трогают. Даже закрыли глаза на то, что мемориальную табличку в честь памяти Героя Советского Союза П.И. Чепинога, жившего в этом доме, перенесли на задворки дома- с того места, где ее много лет назад торжественно установили на стене дома.

Почему так происходит? Почему не исполняется решение суда? Или, у этого собственника особые привилегии, что на него не распространяется решение суда?

Два года назад, 30 сентября 2020 года Октябрьский районный суд города Саратова составе председательствующего судьи Шушпановой В. рассмотрел коллективный иск жителей этого дома. В суд с иском к собственнику Горбунову И.А. обратились: Азбель В.М., Фаст О.Ф. Спиридонова О.Н., Рожкова И. В. Лысов А.В.,Чепинога Л. Д., Кирсанов В. Н., Зильберт В. Б. Соломина Т. В.

Истцы требовали признать проведение ремонтно-строительных работ незаконными, ухудшающими характеристики многоквартирного жилого дома. В иске они требовали возложить обязанности по производству работ по устранению допущенных нарушений и взыскании судебной неустойки и судебных расходов. В судебном заседании по делу были установлены следующие обстоятельства.

Истцам по настоящему делу на праве собственности принадлежат в спорном жилом доме №23 по ул. Сакко и Ванцетти г.Саратова, 1959 года постройки жилые помещения – квартиры.

Ответчик Горбунов И.А., как индивидуальный предприниматель, 11.03.2015 года заключил договор аренды №371 с ООО «Волгаторг», по которому передал данному обществу на указанных в договоре основаниях все принадлежащие ему в спорном доме нежилые помещения. Если кто помнит, давным- давно, на первом этаже этого дома располагался магазин «Овощи Фрукты». Раз за разом, потихоньку, господин Горбунов скупал частями помещения на первом этаже. И теперь он- собственник. В аренду сдается помещение магазину «Пятерочка». Жильцы дома рассказывают, что этот Горбунов какой-то «мутный» и не похоже ,что он реальный собственник. Они уверены, что он «вешалка», а реально владеет кто-то другой. Покупал он помещения частями. Сначала появился вместо магазина «Овощи Фрукты» магазин "Семейный" в одной части по ул.Сакко и Ванцетти. А затем Горбунов купил часть помещения по ул. Горького и открыл там магазин "Аркада". И тут начались бесконечные ремонты. Но то, что Горбунов сделал в 2020 году сравнений не имеет: разнесли всё...и открыли эту "Пятёрочку". А у этого магазина особые требования по брендбуку : у компании такая стилистика, что пришлось все двери менять с окнами местами и дополнительную входную группу делать ,плюс фасад ,который вес огромный имеет и прочее. И никому дела не было: ни администрации Октябрьского района, ни администрации города Саратова. И получилось то, что получилось: дом изуродован!

Что выяснилось в суде? Сразу отметим- суд встал на строну жителей дома.

Как пояснили в судебном заседании истцы по делу, они не возражали против размещения в доме магазина ООО «Агроторг» - «Пятерочка», но своего согласия на производство перепланировки, переустройства и реконструкции, работ с внесением изменений в несущие ограждающие конструкции дома, они не давали. И об этом они письменно сообщили Горбунову И.А.

Какие работы, как теперь выяснил суд, незаконно, были выполнены переустройству и перепланировке нежилых помещений на первом этаже?

Возведены не несущие перегородки для выделения новых помещений, демонтированы старые не несущие перегородки для объединения помещений, в дверных проёмах смонтированы алюминиевые и металлические дверные блоки, -в оконных проёмах смонтированы алюминиевые конструкции, смонтирована инженерная система вентиляции, заменены внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения, выполнена внутренняя отделка помещений первого этажа из негорючих материалов. При выполнении ремонтно-строительных работ в нежилых помещениях, находящихся на первом и подвальном этажах 5-ти этажного дома выполнялись перепланировка и переустройство этих помещений. Так же установлено выполнение работ по монтажу вентиляционного оборудования со стороны ул. Горького, в результате чего образовано не капитальное вспомогательное помещение, расположенное за линией фасада исследуемых нежилых помещений (произошло увеличение площади застройки без возведения капитального объекта). И заметим- земля эта- муниципальная, и как бы, отошла «забесплатно» Горбунову! И снести это "вспомогательное помещение" , расположенное теперь на тротуаре, администрация Октябрьского района не может до сих пор! Зато ларьки по городу, которые не мешали людям, а наоборот, приносили пользу- администрация Саратова сносила с легкостью и в один день!

Суд выяснил, что нежилые помещения, находящиеся на первом и в подвальном этажах 5-ти этажного кирпичного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти д. №23, принадлежащие на праве собственности Горбунову Ивану Анатольевичу, после выполненных в 2019 году работ не соответствуют строительным нормам, так как в результате произведенных работ произошло увеличение нагрузок на наружные ограждающие конструкции, на фундамент строения. при этом расчёт этих нагрузок не выполнялся, в рамках ремонтно-строительных работ, выполненных в 2019 году, была возведена фасадная конструкция, представляющая собой покрытие из композитных панелей но пространственному метало-деревянному каркасу. Смонтированная над фасадной конструкцией кровля из метало-черепицы устроена с нарушением требований п. 8.1 СП 54.13330.2016 конструкции выходящих на пешеходные тротуары…

Самое важное, что установил суд:

« Указанные несоответствия строительным нормам создают угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. №23 (скопление па поверхности кровли фасадной конструкции снежно-ледяных масс и их сход на пешеходные тротуары улиц им. Сакко и Ванцетти и М. Горького несет опасность жизни и здоровья граждан; невыполнение работ, указанных в рамках ответа на вопрос №7, будет являться причиной преждевременного разрушения жилого дома)».

Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований. Суд признал, что произведенные в 2019 году ремонтно-строительные работы в пределах принадлежащих Горбупову Ивану Анатольевичу нежилых помещений Анатольевичу, незаконными. Суд обязал Горбунова Ивана Анатольевича в срок до 1 октября 2021 года выполнить работы по приведению фасадной части жилого дома № 23 по ул. Сакко и Ванцетти, 23, г. Саратова, в пределах принадлежащих ему нежилых помещений, в состояние, существовавшее до 11.03.2015. И именно: устранить в несущих наружных ограждающих конструкциях по оси 2 и оси А сквозные отверстия диаметром 200мм. в которых смонтированы выходы вентиляционных систем нежилых помещений, демонтировать не капитальное вспомогательное помещение, расположенное за линией фасада принадлежащих Горбунову Ивану Анатольевичу нежилых помещений со стороны ул. М.Горького и закрывающее техническое оборудование, с приведением занимаемого им земельного участка в первоначальное состояние, -демонтировать фасадную конструкцию, представляющую собой покрытие из композитных панелей по пространственному металло-деревянному каркасу с кровлей из металлочерепицы с восстановлением фасада дома в данной части, демонтировать входную дверь и восстановить оконный проем №1 в нежилом помещении №3, площадью 60 кв.м.со стороны ул. Сакко и Ванцетти, восстановить: дверной проем вместо оконного проема №2, оконный проем вместо дверного проема с оконным просмом №3, оконный проем вместо дверного проема №4., дверной проем вместо оконного проема…

Прошло два года после вынесения этого решения суда. Ничего не выполнено! Суд обязал Горбунова И.А. до 1 октября 2021 года выполнить работы по приведению фасадной части жилого дома № 23 по ул. Сакко и Ванцетти, 23 в пределах принадлежащих ему нежилых помещений, в состояние, существовавшее до 11.03.2015.

НИ-ЧЕ-ГО! Как будто бы, законы не существуют. Приставы - не чешутся, администрация Октябрьского района Саратова- не чешется, администрация МО «Город Саратов»- не чешется. Всех все устраивает! Интересы собственника оказались превыше Закона! Почему и по какому праву?