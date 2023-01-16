Как в Балаково рабочих "кинули" на зарплату

Рабочие планируют обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. У каждого рабочего, который трудится на подряде, один страх: как бы не «кинули» на зарплату. Монтажники, строители, сварщики, устраиваясь на объект, ищут отзывы, стараются работать с теми организациями, которые не числятся в «чёрных списках». Но и здесь, увы, бывают проблемы.

МУТНАЯ ИСТОРИЯ

Несколько балаковцев по договору подряда с ООО «СК Аврора» работу выполнили, но зарплату получили не за весь объём. Теперь они намерены искать правду с помощью надзорных органов.

-Изначально получилась какая-то мутная история, — рассказывают рабочие. – В ноябре мы пришли устраиваться, передали начальнику участка свои данные – нас попросили скинуть фото СНИЛСа, ИНН и прочих документов, чтобы отправить в центральную бухгалтерию в Московской области. И сразу же сказали: можете приступать к работе. Мы знали, что некоторым работникам, которые раньше устраивались, в скором времени передали договора на подпись. Поэтому подвоха мы не почуяли и начали работать. Но договоров так и не увидели.

«МЫ НЕ ЗНАЕМ, СКОЛЬКО ВАМ ЗАПЛАТЯТ»

Объект, на котором трудились балаковцы, — филиал Военной академии материально-технического обеспечения в Вольске (бывшее военное училище). Там герои нашей статьи ремонтировали систему отопления: монтировали и сваривали трубы, делали изоляцию, ставили заглушки и т.д. Вместе с ними трудились несколько звеньев.

-По договоренности оплата у нас была почасовая: 340 рублей у монтажников, 420 — у сварщиков. Работали по 10 часов в день, потому что по словам руководства сроки поджимали. Несколько раз после проверок приходилось переделывать то, что другие бригады сделали. И ближе к Новому году, когда мы почти уже закончили весь объём работ, начальство что-то начало выражать недовольство – мол, медленно работаем. К тому же зарплату выдали частично, обещая со дня на день выплатить остатки. Но от местного начальника прозвучала фраза «мы не знаем, сколько вам заплатят». Мы сразу поняли, к чему это – хотят «кинуть» на деньги. Так и получилось – полной суммы мы не увидели, — говорят рабочие.

ЗАРПЛАТУ «СРЕЗАЛИ» НА ПОЛОВИНУ

Двоим монтажникам и сварщику за 15 дней не доплатили по половине от положенной суммы – вместо 51 тысячи рублей – кому 24, кому 20. Изолировщик, который работал на такой же ставке, — вместо 71 тысячи рублей получил 50 за 21 день работы. Были и другие недоплаты, но не настолько критичные.

Все выплаты, согласно выписке из банка, делались на основании договора подряда. То есть рабочие всё-таки были оформлены в ООО «СК Аврора». Но что там, в этих договорах написано, они не знают: какие условия оплаты, исходя из чего она считается? Чьи подписи стоят в этих документах, если сами рабочие их не подписывали?

Эти и другие вопросы, которые возникли у обманутых работников, они будут задавать в трудовой инспекции и в прокуратуре. «Это ваше право – обращаться в надзорные органы» — прокомментировал некрасивую историю руководитель «Авроры», когда до него дозвонились герои нашей истории. И они планируют воспользоваться этим правом. От редакции добавим, что в ООО «СК Аврора» мы тоже отправим официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.