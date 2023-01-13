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По Саратову продолжает гулять потенциальный террорист ,но никто его не ловит

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Когда же наконец-то будет управа на «взрывоопасного ювелира» Лебедева Валерия Васильевича? Как сообщалось ранее в статьях «Потенциальный террорист гуляет  Саратову гуляет по Саратову» «Саратовский репортер»( https://rsar.ru/index.php/home/487-potentsialnyj-terrorist-gulyaet-po-saratovu) и в статье «Надзорное ведомство: кто стоит за взрывоопасным ювелиром»»,  «Общественное мнение» (https://om-saratov.ru/economy_article/20-january-2020-i81915-nadzornoe-pokrovitelstvo-kt), от прокуратуры  Саратовской области на наши запросы так и не поступило вразумительных ответов.

Не было ответа на вопрос, куда пропали из описи боеприпасы из схрона с оружием.  В обвинительном  заключении указана только их малая часть. Не было ответа прокуратуры, почему она ходатайствовала  в суде о смягчении наказания, хотя была налицо, полагаем,  подготовка к теракту ( взрыватели, рации, подслушивающие устройства, гранаты, пистолеты, множество  патронов для автомата и пистолета).

Почему следствие не выяснило,  откуда и для каких целей взялось оружие и боеприпасы?  Для чего это приобретал, «находил» и хранил  Лебедев?

Не было ответа, на каком основании Лебедев  В. В. Хранил арсенал  охотничьего оружия  по адресу 2-ой  Пугачевский поселок, 4-я линия, д. 128. Не было ответа,  почему через день поле возбуждения уголовного дела  по факту обнаружения схрона с оружием Лебедеву отдали обратно весь охотничий арсенал.

При этом, Лебедев не скрывал, что он «решил все вопросы». Вел  себя вызывающе, и говорил, что «все ему по-барабану».  А случайно, не спящая ли это была ячейка террористов?

В статьях мы упоминали имя действовавшего тогда прокурора Кировского района Пригарова, который, судя по всему,  и стоял за спиной Лебедева, и как мы полагаем, помогал ему «мухоморить» это дело, одновременно с этим помогая «отжимать» у Бондарева В.В. долю в помещении по адресу 2-ой Пугачевский поселок, 4-я линия, дом 128. Ведь, недаром он сказал в 2018 году, что Бондарев «попутал берега» и что ему теперь «хана».

Решением Арбитражного суда Саратовской области ( судья Заграничный И.М.) было отменено решение  Саратовского областного суда  от 2008 года! Это через 12 лет! Хотя, первоначальное решение судьи Заграничного было совсем противоположным ( 6 мая 2019 г. Дело № А 57-25756 /2018). Явно, был влияние «извне», ведь второе решение Заграничный  вынес на основании фиктивного договора!

Лебедев  теперь подает заявление в Кировский районный суд Саратова об определении исторического порядка пользования площадью. Кировский районный суд в лице судьи Пугачева Д.В. удовлетворяет иск  Лебедева В.В., проигнорировав  показания 11 собственников, и определяет Лебедеву помещение 147, 3 кв. м. вместо 127 кв.м, определенных Арбитражным судом Саратовской области. Судья Пугачев проигнорировал ходатайство собственников ( даже не рассматривая) о повторной судебно-строительной экспертизе, так как экспертиза, выполненная первоначально ООО « Бюро С- экспертиз» была явно ангажирована и спорные площади не соответствовали фактическим размерам. Но судья в своем  решении заявил, что у него нет оснований не доверять эксперту Максимову из ООО «Бюро С- экспертиз». Саратовский областной суд так же проигнорировал ходатайства собственников и засилил решение Кировского районного суда. Но Лебедев на этом не остановился: он начинает звонить в реабилитационный центр, угрожать и требовать освободить помещение. Давить психологически.

В конце декабря 2022 года  он снаряжает ряженых «приставов», которые заявляются в помещение реабилитационного центра инвалидов и требует освободить в течение недели помещение 147, 3 кв.м, хотя, в решении Кировского районного суда определен порядок пользования( для выселения необходимо решение суда). Но Лебедеву срочно нужны деньги!

Адвокат реабилитационного центра 10 января 2023 года побывала у приставов, у которого находится исполнительное производство. Пристав сообщил, что никто и никуда из них не выезжал по адресу 2-ой Пугачевский поселок, 4-я линия., дом 128.  Кто же тогда приезжал? Лебедев явно перешел все грани. Угрожает, шантажирует и использует подставных людей , чтобы заполучить деньги за помещение, которые ему , полагаем, необходимы за то, чтобы он не оказался в тюрьме, за схрон с оружием и за  то, чтобы ему помогли отыграть у Бондарева 8/100 помещения.

P.S. Недавно нашему земляку из зоны СВО , который привез несколько гранат , суд дал 2, 5 года ИТК.  А Лебедеву за склад с горой оружия и боеприпасов дали… 2 года условно!

На   наши запросы в прокуратуру  Саратовской области нам отвечают, что отсутствовали доказательства в отношении действовавшего тогда прокурора Кировского района Пригарова. А когда его сняли с должности,  прокуратура отвечала, что он не является действующим сотрудником прокуратуры. На все публикации в СМИ с 2018 года по 2022 год не принято никаких мер,  а были только шаблонные ответы. Поэтому редакция  теперь  обращается  в СК РФ и Генеральную прокуратуру РФ.