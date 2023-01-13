По Саратову продолжает гулять потенциальный террорист ,но никто его не ловит

Когда же наконец-то будет управа на «взрывоопасного ювелира» Лебедева Валерия Васильевича? Как сообщалось ранее в статьях «Потенциальный террорист гуляет Саратову гуляет по Саратову» «Саратовский репортер»( https://rsar.ru/index.php/home/487-potentsialnyj-terrorist-gulyaet-po-saratovu) и в статье «Надзорное ведомство: кто стоит за взрывоопасным ювелиром»», «Общественное мнение» (https://om-saratov.ru/economy_article/20-january-2020-i81915-nadzornoe-pokrovitelstvo-kt), от прокуратуры Саратовской области на наши запросы так и не поступило вразумительных ответов.

Не было ответа на вопрос, куда пропали из описи боеприпасы из схрона с оружием. В обвинительном заключении указана только их малая часть. Не было ответа прокуратуры, почему она ходатайствовала в суде о смягчении наказания, хотя была налицо, полагаем, подготовка к теракту ( взрыватели, рации, подслушивающие устройства, гранаты, пистолеты, множество патронов для автомата и пистолета).

Почему следствие не выяснило, откуда и для каких целей взялось оружие и боеприпасы? Для чего это приобретал, «находил» и хранил Лебедев?

Не было ответа, на каком основании Лебедев В. В. Хранил арсенал охотничьего оружия по адресу 2-ой Пугачевский поселок, 4-я линия, д. 128. Не было ответа, почему через день поле возбуждения уголовного дела по факту обнаружения схрона с оружием Лебедеву отдали обратно весь охотничий арсенал.

При этом, Лебедев не скрывал, что он «решил все вопросы». Вел себя вызывающе, и говорил, что «все ему по-барабану». А случайно, не спящая ли это была ячейка террористов?

В статьях мы упоминали имя действовавшего тогда прокурора Кировского района Пригарова, который, судя по всему, и стоял за спиной Лебедева, и как мы полагаем, помогал ему «мухоморить» это дело, одновременно с этим помогая «отжимать» у Бондарева В.В. долю в помещении по адресу 2-ой Пугачевский поселок, 4-я линия, дом 128. Ведь, недаром он сказал в 2018 году, что Бондарев «попутал берега» и что ему теперь «хана».

Решением Арбитражного суда Саратовской области ( судья Заграничный И.М.) было отменено решение Саратовского областного суда от 2008 года! Это через 12 лет! Хотя, первоначальное решение судьи Заграничного было совсем противоположным ( 6 мая 2019 г. Дело № А 57-25756 /2018). Явно, был влияние «извне», ведь второе решение Заграничный вынес на основании фиктивного договора!

Лебедев теперь подает заявление в Кировский районный суд Саратова об определении исторического порядка пользования площадью. Кировский районный суд в лице судьи Пугачева Д.В. удовлетворяет иск Лебедева В.В., проигнорировав показания 11 собственников, и определяет Лебедеву помещение 147, 3 кв. м. вместо 127 кв.м, определенных Арбитражным судом Саратовской области. Судья Пугачев проигнорировал ходатайство собственников ( даже не рассматривая) о повторной судебно-строительной экспертизе, так как экспертиза, выполненная первоначально ООО « Бюро С- экспертиз» была явно ангажирована и спорные площади не соответствовали фактическим размерам. Но судья в своем решении заявил, что у него нет оснований не доверять эксперту Максимову из ООО «Бюро С- экспертиз». Саратовский областной суд так же проигнорировал ходатайства собственников и засилил решение Кировского районного суда. Но Лебедев на этом не остановился: он начинает звонить в реабилитационный центр, угрожать и требовать освободить помещение. Давить психологически.

В конце декабря 2022 года он снаряжает ряженых «приставов», которые заявляются в помещение реабилитационного центра инвалидов и требует освободить в течение недели помещение 147, 3 кв.м, хотя, в решении Кировского районного суда определен порядок пользования( для выселения необходимо решение суда). Но Лебедеву срочно нужны деньги!

Адвокат реабилитационного центра 10 января 2023 года побывала у приставов, у которого находится исполнительное производство. Пристав сообщил, что никто и никуда из них не выезжал по адресу 2-ой Пугачевский поселок, 4-я линия., дом 128. Кто же тогда приезжал? Лебедев явно перешел все грани. Угрожает, шантажирует и использует подставных людей , чтобы заполучить деньги за помещение, которые ему , полагаем, необходимы за то, чтобы он не оказался в тюрьме, за схрон с оружием и за то, чтобы ему помогли отыграть у Бондарева 8/100 помещения.

P.S. Недавно нашему земляку из зоны СВО , который привез несколько гранат , суд дал 2, 5 года ИТК. А Лебедеву за склад с горой оружия и боеприпасов дали… 2 года условно!

На наши запросы в прокуратуру Саратовской области нам отвечают, что отсутствовали доказательства в отношении действовавшего тогда прокурора Кировского района Пригарова. А когда его сняли с должности, прокуратура отвечала, что он не является действующим сотрудником прокуратуры. На все публикации в СМИ с 2018 года по 2022 год не принято никаких мер, а были только шаблонные ответы. Поэтому редакция теперь обращается в СК РФ и Генеральную прокуратуру РФ.