САМА СЕБЯ ВЫБРАЛА

В июне 2021 года на доме №5 по ул. Куприянова в областном центре ООО "У.К. Ленинского района" дважды пыталась провести общее собрание по вопросу смены УК на доме. Новый директор "У.К. Ленинского района" Дудников И.В. (был замом у Воробьева в предыдущей УК – ООО «УК Ленинского р-на» без точек), проводит на доме два собрания по смене управляющей организации на Общество с ограниченной ответственностью "Компания Ленинского района "Удача" опять-таки с директором Дудниковым И.В.. Согласно сайта «Чекко» (https://checko.ru/company/u-k-leninskogo-rayona-1156451031175), с 13 августа 2021 г. директора Дудникова И.В. в ООО "У.К. ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" сменил Макаров Артем Сергеевич. Первая попытка рейдерства окончилась неудачей, т.к. инициатор собрания ООО "У.К. Ленинского района" вывесил объявление и повестку дня накануне проведения самого собрания, вместо положенных по закону 10 дней. Вторая попытка состоялась 8 июня. Теперь они находят инициатора в лице одного из собственника дома – Иванову М.В.

Форма проведения была заявлена очно-заочная. C этого момента начинаются «чудеса»: согласно итоговому протоколу собрание проходит с 8.06 по 28.06. Но инициатор собрания Иванова М.В. не вывешивает итоговый протокол, что уже нарушение. Видя, что собственники не принимали участие в голосовании этажами, жители дома очень удивились, когда в платежных документах за декабрь 2021 года появилось новое название УК: вместо ООО «У.К. Ленинского р-на» ООО "Компания Ленинского района "Удача". И еще: и ООО "У.К. Ленинского района", и Общество с ограниченной ответственностью "Компания Ленинского района "Удача" находились по одному и тому же адресу- 410069, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А. П., д. 32, однако вывески на доме с указанием новой УК до марта 2022 года не было! Дверь старой УК была закрыта на замок и зайти зарегистрировать какое- либо заявление или запрос не было возможности, УК написала, что общение в связи с модной болезнью только через почтовый ящик на двери. В то время как в других учреждениях можно было спокойно зарегистрировать аналогичные заявления. Итоговый протокол собственники получили только в прокуратуре района уже в начале 2022 года.

Из ответа ГЖИ и из приемной Володина следует, что на 10.08.22 г. никаких документов о выборе новой УК собственниками дома не поступало! А прокуратура области в ответе от 7.10.22г. подтвердила, что только два месяца спустя, 27.08.22 г. итоговый протокол был направлен в ГЖИ вместо 10 дней, отведенным ЖК! А 20.10.22г., ещё через 2 месяца ГЖИ принимает решение о вхождении дома в реестр ООО "Компания Ленинского района "Удача". Где два месяца находились бюллетени, и что с ними делала инициатор собрания, почему ГЖИ приняло решение о законности собрания прокуратура и полиция молчит.

Когда собственники помещений получили итоговый протокол, оказалось, что инициатор собрания Иванова, якобы сама вела общее собрание с повесткой дня из 19 вопросов! Это собрание было снято на телефон и приложено в прокуратуру, как факт фальсификации общего собрания. 8.06.2021г. вместо очной части собрания приходит директор ООО «У.К. Ленинского р-на» Дудников И.В. и объявляет жителям, что они второй раз спустя 4 года, и накопив долги под 50 млн. руб. перед поставщиками услуг, начинают работу с чистого листа. Причем, Дудников даже не потрудился принести собственникам договор с жителями, зная, что вопрос и так решится в его пользу.

Теперь самое интересное. Так как очной части не было, и соответственно присутствующие 8.06.2021г. на информационном собрании никого никуда не избирали, тем не менее, в бюллетенях для голосования, которые разносит по дому инициатор собрания Иванова, в вопросе выбора председателя собрания появляется ее фамилия и Ф.И.О. другой собственницы! В графе избрания секретаря собрания также появляются две фамилии: Усачевой и Детушевой. Графа «избрание счетной комиссии», вообще без фамилий! Собственники не голосовали ни за кого!

Пункт «утвердить количественный и персональный состав совета МКД из числа собственников», тоже без фамилий. В графе «избрание председателя Совета дома», Иванова М.В. опять вписывает себя, хотя на видео информационного собрания жители возмущаются и говорят, что ее никто председателем совета МКД не избирал и кандидатуру не предлагал.

Мало того, что Иванова М.В. не вела очную часть, никаких кандидатур собственников, включая ее, никто ни в какие комиссии не предлагал. Но это не помешало ей принести в ГЖИ поддельный и полностью заполненный протокол общего собрания жильцов.

В связи с тем, что обращения в прокуратуру области не принесли результата, прокуратура не проводила проверку и не принимала процессуального решения, жители трижды обращаются в Генеральную Прокуратуру с жалобой на волокиту прокурора области.

Никто из подписантов итогового протокола опрошен не был, и только после третьего обращения к Генеральному прокурору РФ Краснову И.В. с просьбой принять меры к прокурору области Филипенко С.В. за невыполнение своих должностных обязанностей, 7.10.22 г. жители получают очередную отписку из прокуратуры. В ней упоминается, что прокуратура опросила инициатора Иванову, Харламову, Усачеву и Дудникова спустя 10 месяцев со дня первого обращения в прокуратуру! Далее, прокурор пишет, что «они дали объяснения по отмеченным Вами вопросам». Какие вопросы им задавались и задавались ли вообще, начальник управления облпрокуратуры Голубев И.П. умалчивает. Каждый ответ жителям подписывается разными должностными лицами прокуратуры области. Но их объединяет одно: отсутствие принятия процессуального решения в отношении фальсификатора общего собрания собственников Ивановой М.В.. По информации от собственников, никто из подписавших итоговый протокол, опрошен не был.

И все таки хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:

1)Была ли проведена всесторонняя проверка по заявлениям жителей и возбуждено ли уголовное дело по факту фальсификации итогового протокола от 28.06.2021г.

2) Кто и когда выбрал и вписал в итоговый протокол фамилии Усачевой и Харламовой? На очной части собрания их фамилии никто не упоминал и не выбирал! Они сами выбрали себя, вписали и расписались в итоговом протоколе, или за них это сделала инициатор собрания Иванова М.В.? Являются ли их подписи законными?

3) Правда ли, что в один и тот же день, 8.06.2021 года, в одно и тоже время -18.00 на одном и том же доме два разных человека (инициатор Иванова и директор ООО "У.К. Ленинского района" Дудников) проводят два разных по собрания с разными повестками? Иванова приносит в ГЖИ итоговой протокол с повесткой общего собрания, состоящего из 19 вопросов, которое она не проводила. Вместо этого было информационное собрание, которое вел Дудников, где поставил собственников перед фактом очередной смены вывески УК. Никаких вопросов больше не рассматривалось (подтверждено видеозаписью собрания, находящейся в прокуратуре).

4) Каким образом в итоговом протоколе в 4 вопросе оказалась вписана фамилия Харламовой и за неё проголосовало 90%, если в бюллетенях для голосования её фамилия отсутствовала, и никто на очном собрании её кандидатуру не обсуждал и за неё не голосовал? Была ли по это факту опрошена Иванова и какие показания она дала?

5) Была ли опрошена Харламова по вопросу, кто и когда её выбирал в счетную комиссию, считала ли она лично каждый бюллетень и где это происходило? Какие пояснения она дала?

6) Состоялось ли очное собрание собственников дома №5 по ул. Куприянова 8.06.2021.? Если состоялось, то кто его вел, инициатор собрания Иванова М.В. , или было информационное собрание которое вел директор ООО "У.К. Ленинского района" Дудников?

7) Кто на очном собрании (если состоялось) предлагал кандидатуру Ивановой М.В. председателем собрания и председателем Совета дома? На предоставленном видео четко видно и слышно, как собственники возмущаются и говорят директору ООО "У.К. Ленинского р-на" Дудникову, что Иванову никто не предлагал ни председателем собрания, ни председателем Совета дома. Он, в свою очередь, ее рьяно защищает. Почему? Кто из присутствующих собственников на «очной» части собрания предложил кандидатуру Ивановой с указанием фамилий собственников.

В бюллетенях для голосования появляются фамилии секретарей собрания Усачевой и Детушевой, но на очной части собрания их кандидатуры также никто не предлагал и утверждал в связи с отсутствием самого собрания! В связи с этим вопрос:

- Кто и когда предлагал их кандидатуры секретарей собрания Усачевой и Детушевой, на очной части собрания и за них голосовал? Кто вписал их фамилии в итоговый протокол

9) Личная ли подпись Усачевой стоит в итоговом протоколе?

10) На каком основании Иванова М.В. вписала в итоговый протокол фамилию Харламовой в счетную комиссию и сама ли она лично подписала документ?

11) Является ли подпись Харламовой в итоговом протоколе законной, имеющей юридическую силу?

12) В пункте 10 бюллетенях для голосования, которые раздавала Иванова М.В., отсутствовали фамилии людей для утверждения количественного и персонального состава в совет МКД, а в итоговом протоколе опять вписана фамилия Харламовой, за которую проголосовало 96,3%! и которая подписала итоговый протокол! Как такое может быть, если очной части собрания не было, её кандидатуру также никто не предлагал и утверждал? На видео это доказано.

13) Является ли подпись Харламовой в итоговом протоколе законной, имеющей юридическую силу?

14) Была опрошена инициатор собрания Иванова и по вопросу, где находились два месяца после окончания голосования бюллетени и почему она принесла их с итоговым протоколом в ГЖИ спустя 2 месяца?

15) Какие показания дал опрошенный тогдашний директор ООО "У.К. Ленинского района" Дудников по двум простым вопросам: он вел собрание собственников нашего дома 8.06.2021 года, если вел, какова была его повестка, и почему он не являлся инициатором собрания?

16) На каком основании должностные лица ГЖИ они приняли документы и признали собрание состоявшимся более чем через два месяца, когда по ЖК РФ дается не более 10 дней для сдачи документов?

17) Почему не были опрошены собственники, присутствовавшие на очном информационном собрании?

18) Является ли данное очно -заочное собрание законным, если очной части не было, а итоговый протокол сфальсифицирован?

19) Была ли дана юридическая оценка факта, что повестка дня итогового протокола, сданного Ивановой М.В. в ГЖИ (19 вопросов) и бюллетени для голосования разные по содержанию, не соответствуют видеосъемке, где Дудниковым было озвучено, что наш дом переходит в новую-старую УК под его руководством!

21) Почему ООО "УК Ленинского района" с 2012 года которая накопила долги за 4 года (к 2016 году в пределах 50 млн.) поменяла вывеску и стала через 4 года ООО "У.К. Ленинского района", а еще через 4 года накопив в очередной раз долги в районе 50 млн. и сменив вывеску на ООО "КЛР Удача" уголовное дало не возбуждалось « в связи с отсутствием события какого- либо преступления». УК исправно собирала деньги с жильцов и не платила поставщикам ресурсов?

Может дело в том, что по слухам, эта УК ранее была создана при администрации Ленинского р-на?

Но самое удивительное в последнем ответе прокуратуры Саратовской области: на сегодняшний день никто из подписавших итоговый протокол и опрошенных по заверению прокуратуры не подтвердил, включая саму Иванову, что Иванова М.В. лично вела собрание. Что на очной части были, действительно выбирались собственники в комиссии и секретарем собрания кроме только начальника управления облпрокуратуры Голубева И.П.!

«Проводила ли инициатор собрания Иванова очную часть общего собрания и обсуждала ли она 19 вопросов, указанных в итоговом протоколе с собственниками?»

«Обсуждались ли кандидатуры собственников на очной части общего собрания (если такое проводила Иванова) для внесения в бюллетени для голосования, которые вдруг появились в итоговом протоколе?»

Александр Викторович Филиппов