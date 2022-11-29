Похоже на коррупцию?

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На рынок детского питания в Саратове с одобрения УФАС запущен монополист. И это- ООО «Большая перемена» из Балаково



Совсем недавно школы г. Саратова наконец-то перешли на правильные, по мнению УФАС конкурентные процедуры, проводимые в соответствии с 223-ФЗ для определения поставщиков по питанию обучающихся, однако вкуснее от этого не стало.

В октябре 2022 года ряд школ Октябрьского района г. Саратова провели конкурсы в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

И все бы хорошо, электронный конкурс, конкурентная борьба. Но, к сожалению, ничего этого не произошло. Конкурсная документация была разработана таким образом, что саратовские компании, а именно ИП Вайнштейн, ООО "Русский кейтеринг", участвовавшие в конкурсе на в СОШ № 45, СОШ №6, Лицей №62, Лицей №3 не смогли подтвердить свой опыт работы. А смогла подтвердить только одна компания ООО "Большая перемена", созданная лишь несколько лет назад, и проработавшая в нашем городе всего несколько месяцев и в городе Балаково.

Удивителен тот факт, что ИП Вайнштейн вообще отработала в этих школах, а именно СОШ № 45, СОШ №6, Лицей №62, Лицей №3 более 10 лет. Имеет безупречную репутацию, подтвержденную дипломами и грамотами районных и городских администраций. Но конкурсная комиссия лишила ИП Вайнштейн конкурентоспособности из-за отсутствия опыта.

Индивидуальный предприниматель пошел искать правды в антимонопольный орган, где на рассмотрении жалобы комиссией, ему прямо заявили, что все договоры со школами, которые добросовестно выполнялись на протяжении многих лет, по каким-то причинам не подтверждают ни опыта, ни репутации.

Антимонопольный орган посчитал, что условия конкурсов не ограничивают предпринимателей г. Саратова в конкуренции, ведь конкурсная документация (!!!) не содержит требования о получении опыта именно в Саратове!!!. Как было сказано членом комиссии "Можно опыт из Волгограда".

Из ситуации следуют два вывода - тем, кто платит налоги и работает в Саратове, просто не дают возможности дальше это делать, пусть иногородние свои города из нашего бюджета налогами кормят!

А второй вывод напрашивается сам собой - антимонопольный орган фактически встал на защиту тех, кто много лет игнорировал правила закупок для муниципальных нужд - Заказчиков. А исполнители, которые всего лишь принимали условия работы расходный материал в таких историях.