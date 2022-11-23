В Марксе орудуют мошенники

Ко мне обратились родственники обманутых жителей города с просьбой предать максимальной огласке следующее. С их слов, в Марксе действует группа (в простонародье – шайка) злоумышленников, которые путём предварительной обработки наивных граждан и несложных махинаций вымогают наличные деньги.

Работа начинается с представителей молодого поколения, которые, не имея достойного заработка (или не имея его вообще), остро нуждаются в деньгах. Рекрутинг будущих клиентов в настоящее время, якобы, начинается в пивбаре «Жигули» (летом это также имело место в ресторане «Аристократ»). Очень обходительными жуликами молодой человек приглашается «на чай». Это чаепитие иногда продолжается по 5-6 часов. В ходе вербовки легковерного простака ему предлагается за неплохое вознаграждение привлекать желающих оформить на своё имя кредит на 190 тысяч рублей (что интересно, каждый раз фигурирует одна и та же сумма).

Далее «окучивание» будущего сообщника аферы продолжается. Его возят в Саратов, показывают там шикарный офис (некая фирма), проникновенно беседуют, открывают перед ним потрясающие перспективы. Развесившему уши обещают увлекательный отдых на Мальдивах. За каждое привлечение парочки таких простаков невольному сообщнику обещают вознаграждение размером 30 тысяч рублей. Главное – уговорить на оформление кредита. В настоящее время серьезные финансовые трудности испытывают очень многие, даже работающие, граждане, поэтому желающие находятся без особых проблем. Привлекать рекомендуется исключительно своих родственников. Почему – объясню чуть ниже. Оформление кредита ведется под чутким руководством двух стоящих рядом «кураторов» в различных банках города Маркса.

Далее, начинается самое интересное и непонятное. Начинается «ошкуривание» заёмщика. Опять в ход идут уговоры, чаепития, поездки в Саратов с одной лишь целью – уговорить простака на вложение полученных денег в выгодное дело под обещание огромных дивидендов. В этом опять активное участие принимает, ну конечно, близкий родственник! Трудно сказать, как им это удавалось, но люди добровольно расставались с деньгами. Без соответствующей расписки, БЕЗ НИЧЕГО. Родственники таких горе-заёмщиков утверждают, что обманутые люди ещё несколько дней напоминали невменяемых зомби. Можно только гадать, какие методы к ним могла быть применены. Гипноз? НЛП-программирование? В результате, блестяще проведенной операции по изъятию денег только в одной группе близких родственников из 5 человек (жёны, племянники, и даже 70-летний дед) в руки мошенников перекочевало в общей сложности более одного миллиона рублей. Начались семейные драмы, разговоры о процедуре банкротства и о разводе. Теперь становится понятно, почему жульё рекомендует вести работу исключительно среди близких родственников. Расчет делается на то, что не будет писать заявление в полицию дед на внука, или мать на сына.

Со слов сотрудника следственного органа – в Саратовской области по такой схеме действует около 40 человек.

Возникает несколько вопросов. Что могло послужить толчком в очередному всплеску различных способов мошенничества? Думаю, возможно, снижение уровня жизни людей. Сколько ещё наивных простаков по городу, району, области было «облапошено»? Нет ответа. Сможет ли полиция (а им это уже известно) достаточно быстро расследовать это дело? Ведь дело о двух мешках травы («наркобарон» Василий) они «мурыжили» почти 1,5 года. Если будут тянуть – через месяц отправлю материал Главе Следственного комитета РФ А. Бастрыкину.

Для каких целей эти злодеи собирают наличность? Ладно, если просто для личного обогащения. А если для организации незаконных акций, терактов? Можно предположить, что если у этих злоумышленников есть деньги – значит, они смогут откупиться. От полиции, от следственного комитета, от прокуратуры и от суда.

А вообще-то, как мне кажется, все эти мошеннические действия становятся возможными благодаря довольно распространенной в обществе «болезни» - хочу без особых забот стать богатым, хочу получить «всё и сразу». Благодаря огромной ЛЮБВИ К ХАЛЯВЕ…

Юрий ГОРДЕЕВ