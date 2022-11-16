Когда с оказанием ритуальных услуг в Саратове наведут порядок?

Живые и мёртвые: Шулекин живее всех живых. Продолжается «Ритуальный КВН» и его очередное отделение- это похоронный бизнес с женским лицом !!! Что произошло за последнее время с момента назначения нового директора МУСПП Ритуал ( хорошего парня с милой улыбкой и хорошо поставленным голосом ) и посадкой его предшественников?

Да ничего !!! Сидит он у себя в офисе на Киселева 7 и наблюдает как благодаря его подчинённым и прекрасным дамам из МКУ Дирекция кладбищ все летит в тартарары. Заказы так и отправляются в ООО Ритуал, доходы падают и вот-вот мечта "Человека Никто " ( г. Шулекина ) исполнится , а ,именно - обанкротить МУСПП и единолично править на этом рынке ! Тем более, что и так уже около 70% доходов утекает в его золотые ручки !Как только появилась информация о сносе ритуального здания на старом кладбище в Елшанке , то сразу же началось опять что - то невообразимое !!! По указке Шулекина его ручные дамы из МКУ,

как с цепи сорвались !!! Одна лично руководит переездом со здания под снос, используемое ООО Ритуал , другая лютует на кладбище на Увеке , посылая всех представителей ритуальных фирм и их клиентов куда подальше, пока они не согласуют с ООО Ритуал. Причем, обе дамы , как повествуют очевидцы , жуткие матершиницы! И конечно , тут же взлетели цены на поборы за выделение места на городских кладбищах. Где по центрее" , гони полтишок" ( 50 т.р.) А было 30. Нет денег -отправим бесплатно в овражик или болотце. Усилилась попытка создания неких коалиций в сообществе похоронных фирм по принципу " свой- чужой " , чтобы не допустить инокомыслия и попыток оспорить эксклюзивное право ООО Ритуал на этот бизнес !Ну, а вишенкой на торте снова становиться завезенный новый ларёк на многострадальное кладбище Березина Речка , где за последнее время , начиная с 2016 года со стрельбой и мордобоями их сожгли уже тут 4, или 5 !Аннексия кладбище бывшего Саратовского района? продолжается под руководством всем известного «Чёрного плаща» -главного свидетеля по куче уголовных дел г-на Шулекина. А все причастные к этим деяниям даже не пытаются эту скандальную ситуацию купировать и вывести из публичного поля , а наоборот повышают ставки ( как модно сейчас говорить ) и делают все для того , что бы все уверовали в их исключительность и всемогущество. Подтверждением этого является полное отсутствие реакции вновь избираемого руководства города.Неужели трудно удостовериться , что по учёту выданных разрешений на захоронение львиная доля заказов выводится ООО Ритуал? Причём, это началось в последний год правления новоиспеченного спикера облдумы. И он же теперь делегирует на должность директора МУСПП хорошего парня из КВН , не подтвердив его полномочия и право реально управлять ситуацией и вести кадровую политику, и более того вопреки Закону расставил вокруг людей известного персонажа. Это при том, что МУСПП имеет и технику и персонал агентов и материальную базу, а так же влияние . Чего греха таить ,как это было в бытность Сараева- Шулекина , что бы занять достойное место на этом рынке !!! И остаётся простой вопрос. Почему до сих пор не принят нормативный документ регулирующий вопрос участия муниципальной службы в помощи семьям погибших участников военной операции , и эти господа продолжают бессовестно драть деньги с родственников !!! Во все времена такие люди становились не рукопожатными. А у нас Человек - Никто шастает по гор администрации , по всем кабинетам , ручкается и лобызается со всеми чиновниками руководящего состава и потом рассказывает о своём практически решенном вопросе стать опять руководителем МУСПП!!! Жесть !!! Может все таки если у наших городских вождей не хватает воли и решительности решить раз и на всегда этот всем уже набившем оскомину вопрос , в эту ситуацию вмешается высшее руководство области? И задать ряд вопросов . Доколе будет продолжаться этот кладбищенский бардак !!! Почему до сих пор при попустительстве вновь назначенного начальника областной службы спасения ООО Ритуал и одно всем известное информационное агентство, продолжают пользоваться информацией программы 112 в режиме реального времени !!?? Как она вообще попала и благодаря кому и за сколько и как распределяется прибыль от её использования !!!?? Вопрос для наших правоохранительных органов . А подводя итог обратимся к классику :кадры решают все? Но нужны ли обществу такие кадры?

И ещё вопросик на засыпку. На Березиной речке хоронят в среднем 30 могил в месяц !За копку Нехай ( это тот же Шулекин ) берут налом 8 т.р. за одну могилу . При этом- 3-4 за работу, остальное в карман! Плюс услуги ритуальщиков. Вот и считайте! Ни с хера. А сколько хоронят в месяц на городских ? Сотни могил ... и это ВСЯ неучтенка в карман ! Сейчас момент безвластия и Мишаня с Ладусей хавают это все в « одну харю»судя по всему! Хотя, с другой стороны, кто -то должен место Пригарова занять?Может, правда, Исаев долюху поодолжает получать? Но достоверно не известно: явно никого не сливают . Хотя, есть только две конторы , кто мог бы .Прокуроры, или ЧК. Кто же тут кого первый успеет похоронить и поплясать на могиле? Вопрос почти риторический. А быть может все проще? Сараев всех построит в одну линейку, даст Ладе команду отстранить Шулекина и его послушных дам от дел и прочих копателей от дел, дабы создать прозрачный бизнес? Это было бы логично, согласно той непростой повестки, в которой оказалась наша область и город. Но увы, пока так, как есть. Шулекин и его помощники типа Нехая греют свои руки. При этом в бюджет идет в лучшем случае треть от того, что эти ушлые ребята зарабатывают. Прокуратура знает. ФСБ в курсе. Но все помалкивают. Все довольны?