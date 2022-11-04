Действия заведующей МАДОУ "Детский сад № 75! Леоновой И.Н. привели к его закрытию

Детский сад закрыт, а это значит, что несколько сотен детей сидят дома. Охранник детсада говорит: «Идет ремонт». Точнее было бы сказать другое: идет суд.Действиям Леоновой даст оценку прокуратура, а затем, полагаем и следственный комитет: халатность, самоуправство, бездействие, мошеннические действия? В эту историю посвящен и сам глава ЭМР Плеханов: он посетил два месяца назад детсад, однако, ничего не предпринял для того, чтобы решить проблему. А проблема тут одна и она единственная : амбициозная и недоговороспособная заведующая детсада Леонова.

О том, что Леонова сорвала своими бездумными действиями ремонтные работы в детском саду, накануне осеннее-зимнего отопительного сезона наш ТК сообщал еще в сентябре. Мы тогда предполагали, что действия заведующей квалифицируются ст. 330 УК РФ «Самоуправство»: только самодур, которому безразличны сотни детей, накануне отопительного сезона, мог разорвать с подрядчиком, ремонтировавшего крышу детского сада. Что и сделала амбициозная Леонова, видимо, возомнившая, что она единственная и полноправная хозяйка в муниципальном учреждении.

Причина расторжения договора родилась в голове самой Леоновой: и это был дождь, затопивший часть имущества детского сада. При этом, Леонова отметилась в потери памяти, забыв, что это именно по ее инициативе заведующей был пересмотрен срок сдачи работ на объекте на 9 сентября, что и привело к тому, что во время ремонтных работ крыши, пошел дожди и затопил часть сада.

Теперь МАДОУ «Детский сад № 75» ЭМР судится с генеральным подрядчиком- ООО «АМ- Строй», требуя возмещения убытков в сумме… 1 млн. 620 283 рублей. Якобы, за ненадлежащее исполнение договора подряда и возмещения убытков. Аппетит у Леоновой, неплохой, но забегая вперед, мы разочаруем ее- никаких денег через суд она не получит. Полагаем, главное для нее сегодня, как впрочем и для Плеханова- уйти от уголовной ответственности за действия (бездействие), которые привели к закрытию социально значимого объекта. И заведующая Леонова, и глава ЭМР Плеханов в истории с этим детсадом показали свою абсолютную недоговороспособность. Вместо них- амбиции.

Фирма ООО «АМ- Строй» затратила на ремонт крыши- 673 тысячи рублей. Материалы, работа. Работа была почти завершена до стадии укладки рулонов покрытия. Но прошел дождь, детсад затопило. Заведующая Леонова решила весь ущерб повесить на генподрядчика, забыв при этом. Что это она просила о переносе сроков работ. Если бы не это обстоятельство, ремонт крыши закончился еще до дождей.

Короче говоря, Леонова встала в позу, несмотря на заявление генподрядчика сделать ремонт в детском саду за свой счет,

Вместо этого- иск в суде. Однако, потом в детском саду вскрыл то, что сама заведующая скрывала не один год. Когда убрали подвесные потолки, то увидели- грибок по всем стенам. Естественно, он не мог появиться сразу же после дождя. И теперь эти «косяки» заведующая Леонов собирается повестить на фирму «АМ Строй». Она забыла, что есть еще и прокуратура, и следственный комитет которые обязательно ей зададут вопросы. «Кто делал ремонт в прошлом году и позапрошлом?» «Почему в детском саду не работает вентиляция, которая могла привести к образованию грибка»», «Знала ли заведующая о существовании грибка на стенах, если знала, то почему скрывала и почему не принимала никаких мер по его устранению?». «Как часто болели дети в этом учреждении, и как это может быть связано с грибковыми образованиями на стенах?».

Одним словом, заведующей следует идти не в суд с явно неправомочным иском, а в прокуратуру, где ответить на эти и другие вопросы. А заодно- и главе ЭМР Плеханову, который явно покрывает заведующую, в действиях которых просматривается преступная халатность…