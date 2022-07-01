Кто и зачем нарушает тишину на кладбище в селе Березина речка?

Вообще-то на этом кладбище почти никогда не бывало спокойно. Особенно , начиная с 2017 года, тут всегда было очень громко и напряженно. Как и в любой сфере обслуживания, тут шла битва за клиента и за право здесь хоронить. Правда, «битва» в основном шла в одном направлении со стороны МУСПП «Ритуал» (директор Шулекин Михаил Николаевич) - в отношении работников и руководства фирмы ритуальных услуг «Ритуал- С», а теперь это- СПБ «Ритуал- С». Городской ритуальной фирме было «тесно» на городских кладбищах и очень хотелось расширить свое влияние, и хоронить еще и на сельском кладбище Березина речка.

Но проблема была в том, что на этом сельском кладбище многие годы и на законных основаниях всегда работала фирма «Ритуал- С» ( СПБ «Ритуал- С»). И надо отметить здесь особо, что руководство этой фирмы всегда было вменяемым, готово к переговорам, цивилизованному решению проблемных вопросов, и никогда не вмешивалась в чужие дела. Совсем иначе вел себя МУСПП «Ритуал», которое всегда имело претензии на монополию на рынке ритуальных услуг, и это касалось и кладбища на Березиной речке.

Поэтому, отношения между этими фирмами всегда было напряженным. А с недавних пор началось серьезное обострение, и уже в криминальной плоскости. Цель та же - вытеснить СПБ «Ритуал – С» с этого кладбища. Дело дошло до прямых угроз и явных провокаций.

Но перед конкретными действиями, носящими явно провокационный характер в адрес руководства и работников СПБ «Ритуал- С», как они рассказали сами нашему корреспонденту, регулярно поступали угрозы со стороны директора МУСПП «Ритуал» Шулекина М.В. и от, якобы, сотрудника МУСПП «Ритуал» Горбатова Алексея : мы вам тут жить не дадим, вы не знаете, какие стоят за нами серьезные люди в погонах, мы вас посадим…

И от угроз- перешли к делу, что видимо, вполне соответствовало заявлениям, что за МУСПП «Ритуал» стоят «серьезные люди в погонах».

В отношении директора СПБ «Ритуал- С» Кафталева Андрея в полицию ( спецподразделение «Кобра») было написано заявление по факту угрозы жизни ( ст. 119 УК РФ) от, якобы, сотрудника МУСПП «Ритуал» Горбатова Алексея который, как оказалось впоследствии, официально в МУСПП «Ритуал» не трудоустроен.

Камнем преткновения в отношениях между МУСПП «Ритуал» и СПБ «Ритуал – С» всегда был ларек по оказанию ритуальных услуг, который был незаконно размещен МУСПП «Ритуал» прямо на въезде на кладбище села Березина речка. Тем самым, само расположение ларька , как бы давало всем понять, кто на территории кладбища хозяин. Много раз руководство СПБ «Ритуал- С» предлагало решить вопрос по установке ларька перед въездом на кладбище, что было бы справедливо и не ущемляло бы интересы фирмы СПБ «Ритуал- С». Кроме того, незаконность установки ларька на кладбище подтверждается многочисленными прокурорскими представлениями которые МУСПП «Ритуал» почему то, не считало нужным исполнять.

Но вместо диалога, и цивилизованного решения проблемы, всегда были «пальцы веером», а сегодня еще и угрозы «посадить» директора.

От фирмы МУСПП «Ритуал» заведовал этим ларьком уже упомянутый Алексей Горбатов, находившийся здесь почти постоянно. При этом, простые рабочие видели, на чьей стороне правда, и поэтому, ушли с этого кладбища от Алексея Горбатова.

Не так давно имел случай инцидент: в помещении этого ларька были обнаружены краденые инструменты, чем заинтересовалась полиция. Был проведен осмотр помещения, были изъяты инструменты, составлен протокол выемки, а ларек был опечатан. И вдруг, ночью… ларек сгорел! Возбуждено дело по факту порчи имущества и нанесения материального ущерба. После этого, в квартире директора СПБ «Ритуал- С» Кафталева Андрея был проведен обыск на предмет хранения боеприпасов и оружия. Все было сделано, как бы по Закону: протокол, понятые. Но повод и основания проведения в отношении него этих следственных действий, сотрудники полиции объяснить затруднились. Однако, имеются небезосновательные подозрения, что опечатанный ларек могли поджечь сами хозяева специально, дабы уничтожить некоторые следы чего-то очень нежелательного, что могла тут обнаружить полиция. Остается только догадываться - чего именно …

Надо сказать, что всерьез никто и никогда проблемой этого кладбища не занимался.

А ведь есть на что обратить внимание, над чем поработать правоохранительным органам, кроме сгоревшего ларька.

Может быть, это происходит потому, что тут МУСПП» Ритуал» за последние два года захоронило почти все сельское кладбище? Почему муниципальное предприятие производило захоронение на тихом сельском кладбище, а не на городских кладбищах? Было места мало на городских кладбищах, или на кладбище села Березина речка было хоронить очень удобно и очень выгодно, потому что все захоронения были за чертой Саратова, так сказать, вдали от глаз городского начальства? За последние два года МУСПП «Ритуал» захоронил тут почти все кладбище, что сильно беспокоит местных жителей, И у них возникают многочисленные вопросы к властным органам. Почему на нашем сельском кладбище хоронят всех подряд? Где нам хоронить своих близких? Почему и сюда протянуло руки ненасытное руководство МУСПП «Ритуал» в отношении, которого в настоящее время ведется расследование, связанное с мошенничеством при оказании ритуальных услуг? Вот вопросы для правоохранительных органов, для администрации Саратова : где деньги от захоронений? Все ли деньги пошли в кассу, или на кладбище села Березина речка было очень удобно «отмывать» деньги, и эти деньги просто «упали» в карманы руководства МУСПП «Ритуал» , а может быть, и в карманы «серьезных людей в погонах»?

Что будет с кладбищем сегодня, после присоединения его к Саратову?

Разве эти все вопросы не должны оказаться сегодня в поле зрения прокуратуры, полиции, администрации Саратова? Почему получилось так, что на кладбище села Березина речка устанавливало свои «порядки» МУСПП «Ритуал» многие годы, а не власть? А может быть, и правда, за этой фирмой ритуальных услуг стоят «серьезные люди в погонах»?

Если так, то кто же в Саратове занимается теперь оказанием ритуальных услуг? «Серьезные люди в погонах»?