И.о. главы администрации заводского района Марусов срывает волеизъявление граждан?

В настоящее время ТСЖ «Барнаульский» (ул. Барнаульский тупик, дом 8) проводит очередное годовое отчетное собрание. Группа провокаторов (представители 6 квартир из 378 в доме) в очередной раз пытаются сорвать голосование. Администрации Заводского района является членом ТСЖ и собственником значительной части его жилого фонда. Ио Андрей Марусов и начальник отдела коммунального хозяйства Максим Красуцкий безосновательно саботируют участие в собрании. Тем самым ставя под угрозу кворум.

Еще 10 июня 2022 года Администрации были предоставлены все документы для участия. 30 июня голосование заканчивается. Вчера, 28 июня в очередной раз, председатель ТСЖ получила отказ от Красуцкого участвовать в голосовании. На повестке дня стоит капитальный ремонт отопления. Благодаря таким вот функционерам ставиться под сомнение нормального прохождение очередного отопительного сезона в многоквартирном доме в котором проживает более 1000(!!!) человек. Также вполне возможна задержка зарплаты сотрудникам ТСЖ, а это десятки людей!

Долгие годы жители дома самостоятельно решали проблемы дома не вызывая никаких нареканий со стороны контролирующих органов. В этом году, из-за бездействия чиновников дом рискует превратиться в «проблемный».

Всё что требуется от Администрации Заводского района г. Саратова – принять участие в голосовании, выразив любую (!) свою позицию.