В отношении депутата из Маркса может быть возбуждено уголовное дело

Материалы проверки полицией Маркса в отношении неправомерных действий жительницы Маркса Ксении Черновой переданы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Саратовской области.

Очередной скандал, связанный с именем депутата Марксовского района от КПРФ Ксении Черновой закончился передачей материала проверки полиции Маркса в Следственный комитет.

Материалы проверки говорят о том, что депутат Чернова оказала при задержании злостное неповиновение требованиям сотрудников полиции и сопротивление сотрудникам полиции, а так же нанесла побои сотрудникам полиции, одному из которых сорвала погон. На этот раз, последствия инцидента с полицией для Ксении Черновой могут иметь серьезные проблемы по соответствующей статье УК РФ. Материалы проверки имеют объективную и необходимую полноту доказательной базы ( видеозапись задержания, фотоснимки, данные экспертизы, показания свидетелей) которая может стать основанием для возбуждения в отношении Ксении Черновой уголовного дела.

Что произошло на этот раз, Чернова сама подробно рассказывала недавно читателям ИА «Наш Маркс» на протяжении целых 23 минут в видеоролике. По ее версии , выходит , что она ( как и всегда!) ни в чем не виновата, а в отношении нее (конечно!) была устроена очередная провокация.

Параноидально-маниакальные «сказки» коммунистов о «провокациях» всем давно известны. Все их преследуют, все их провоцируют. Самую популярную «сказку» о «провокации» в отношении него рассказывал недавно всей России Рашкин, убивший беременную лосиху в Лысогорском лесу. В изложении Рашкина, это была «провокация» и месть за его бурную борьбу за счастье народное. По тому же пути идет и «сказочница» из Маркса Чернова. Любую проблему в ее сторону, любые действия в отношении нее, она называет «провокацией». И конечно, Чернову в Марксе преследуют за ее бурную деятельность в борьбе за счастье людей в Марксе!

Что произошло в середине июня, и что послужило поводом для задержания сотрудниками полиции Черновой? Подробности, узнаем уже после того, как следственный комитет вынесет свое решение о возбуждении уголовного дела в отношении действий Черновой, а потом и о передаче дела в суд. Если конечно, это произойдет и если дело не спустят на «тормозах», и если покровители Черновой не «включат» свои рычаги воздействия, которые у них имеются, в том числе, и на правоохранительные органы.

По версии самой Черновой, она постучалась (или позвонила) в дверь частного дома. Хотела навестить знакомых. Но ошиблась и попала не в тот дом. А далее…. (!!!) уже через очень короткое время к дому примчался наряд полиции из четырех человек и задержал Чернову. Может ли подобное произойти с нормальным и адекватным человеком в здравом уме и в ясной памяти?

Чернова считает, что в отношении нее была проведена провокация. Видео задержания в Сети есть. Сначала Чернову хотели доставить в больницу для освидетельствования на предмет алкогольного опьянения, а потом привезли в отдел полиции- опросили, составили протокол по факту неповиновения требованиям сотрудников полиции и сопротивления, при исполнении ими должностных обязанностей.

Чернова говорит о том, что это все была, якобы «провокация». Однако, в Марксе очень многим известно, что Чернова сама прекрасный «провокатор», умеет провоцировать, умеет и любит скандалить.

Это все она называет общественной деятельностью: оскорбить, обозвать, накричать, выложить пост в ИА «Наш Маркс» провокационного содержания… Полагаем, что факт описываемого нами инцидента не случился, если бы прокуратура Саратовской области во время применила бы к Черновой меры правового воздействия еще в марте нынешнего года.

Общественный Совет города Маркса в марте направлял коллективное письмо на имя прокурора Саратовской области С.В. Филипенко о фактах провокационных действий со стороны Ксении Черновой на страницах ИА «Наш Маркс», редактором которого она является. Увы, мер адекватного характера по заявлению, прокуратурой принято не было.

Стоит отметить, что на возможные по своему характеру и содержанию экстремистские выпады со стороны Черновой еще в самом начале СВО на Украине указывал и журналист Сергей Михайлов из Саратова. Он призывал прокуратуру и правоохранительные обратить внимание на ряд материалов, по его мнению, экстремистского содержания, и принять адекватные меры законного воздействия и к самому редактору Е. Черновой и к ИА «Наш Маркс». Но, увы, тогда прокуратура не обратила внимания на явно, экстремистского характера действия Черновой. Между тем, в феврале- марте этого года Чернова ни много, ни мало, не просто осуждала СВО, а призывала к уголовной ответственности Президента страны В.В. Путина, на ленте ИА «Наш Маркс» выкладывались посты явно провокационного и явно экстремистского характера, которые порочили действия нашей армии в начале СВО на Украине. На это не обратили внимания наши правоохранительные органы , и вот, как следствие безнаказанности- Чернова продолжает свои действия, носящие явно провокационный характер уже в отношении сотрудников полиции. Она публично утверждает, что это была провокация. Провокация в отношении провокатора, коим является, по мнению Общественного Совета Маркса Чернова?

Будет ли дана законная оценка действиям Черновой, следственным комитетом? Или, в дело вмешаются невидимые «внешние силы», которые заинтересованы в том, чтобы в районном собрании продолжал заседать провокатор и своими действиями продолжал дестабилизировать обстановку в Марксовском районе и работать не на созидание, а на разрушение и особенно в такое тяжелое для страны время?