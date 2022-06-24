В Марксовской межрайонной прокуратуре Президента страны не услышали

В обстановке беспрецедентного санкционного давления и враждебных вызовов со стороны коллективного Запада на нашу страну, на днях был проведен Петербургский международный экономический форум. Это был наш «ответ Чемберлену» : мы убедительно показали Западу, что не прогнулись под их чудовищным давлением, что не упали, и что наша страна стала, вопреки ожиданиям недругов, сплоченнее, как никогда ранее. Президент страны Владимир Путин сделал на форуме ряд серьезных заявлений, которые были обращены к российскому бизнесу. Это основа основ сегодня : устоит перед санкциями бизнес, значит страна не только выживет под гнетом санкционного давления, но и создаст свою мощную, независимую экономику.

Казалось бы, где Питер, в котором прошел международный экономический форум, и где Маркс? Типичная российская глубинка, с ее особым нравом, обычаями, порядками. Но сказанное Президентом страны на форуме о поддержке бизнеса касается и такого небольшого в масштабах страны городка, как Маркс, потому что он- часть нашей огромной страны.

Буквально все сказанное Президентом Путиным на форуме, в современных тяжелейших реалиях, следует воспринимать, как приказ. Который, как известно, не обсуждается.

Однако, все ли услышали в Марксе Президента страны, а в нынешних условиях и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами? До всех ли дошел смысл сказанного им?

Что-то нам подсказывает, что в иных кабинетах Маркса или Интернет не работает, или телевизор сломался: приказ Верховного главнокомандующего и Президента РФ некоторые не услышали. Среди таких некоторых почему-то оказались и сотрудники Марксовской межрайонной прокуратуры.

Прокуратура, как известно по выражению Петра Первого, это «око государево» и оно смотреть должно, как законы исполняются. Разумеется, что особенно в это сложнейшее для страны время, роль прокуратуры, как никогда возросла.

Но, услышали ли в Марксовской межрайонной прокуратуре то, что было сказано президентом страны на Петербургском международном экономическом форуме и поняли всю важность произнесенных им слов?

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда»- сказал Президент, добавив, что «ходить и проверять всех подряд» необходимости нет.

Но судя по всему, в прокуратуре Марксовского района этих слов Президента и Верховного главнокомандующего не услышали. А поэтому продолжают, как выразился Президент «ходить и проверять всех подряд».

Правда, в Марксе пока проверяют не «всех подряд», а как-то слишком выборочно и целенаправленно. Прокуроры на племзаводе «Трудовой» появляются так часто, что доярки опасаются, как бы надои не упали: все-таки чужие люди ходят по предприятию.

Чем же так особо привлекает стабильно работающее, крупнейшее предприятие в Саратовском регионе- племзавод «Трудовой» прокуроров и что они здесь постоянно ищут? А буквально, они даже вынюхивают, потому что есть претензии у людей в погонах и к запаху около предприятия. Как будто, на таком предприятии, где свыше 5 тысяч коров, должно пахнуть, как в теплице с овощами.

При этом, люди в синих мундирах говорят, что проверки проводятся «по закону». Однако, у некоторых наших наблюдателей в Марксе складывается впечатление, что подобные проверки «по закону» могут делаться еще и по «заказу» некоторых заинтересованных лиц. Уж слишком подозрительно часто тут появляются проверяющие: принюхиваются к запаху навоза( как будто бы навоз не должен иметь запаха), проверяют работу электрических сетей, смотрят документы…

Для чего все это? Искать можно и нужно там, где есть нарушения. А что ищут здесь, где все стабильно и буквально, как часы, работает? Кому такие проверки выгоды? Кто может быть заинтересован в создании препятствий для стабильной работы предприятия? Вопрос не праздный и особенно сейчас, когда вся страна противостоит санкционной блокаде Запада, и когда надо развивать производство, оказывать содействие ему, поддерживать, а не «кошмарить» назойливыми проверками «по закону». К кому же тогда обращался Президент страны, говоря недавно на Петербургском международном экономическом форуме, и процитируем его обращение еще раз:

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса».

В Марксе люди в мундирах такой шаг не сделали, значит ли это, что они не согласны с тем, что сказал Путин? Ссылки на Закон, и что проверки идут в «рамках закона» неубедительны. Можно с этим было бы согласиться, когда проверяют предприятия, фирмы, к которым возникают серьезные вопросы и где действительно, нарушаются законы.

А что на племзаводе «Трудовой» мы делаем такого противозаконного - спрашивают сегодня все 460 работников, которые тут работают? Или, корова нарушает закон, тем, что после нее остается навоз?

Кто этот неведомый «заказчик» проверок, которому не нравится, что предприятие «Трудовой» одно из самых стабильно работающих в Российской Федерации? Только в сутки оно дает 120 тонн молока и обеспечивает потребности населения Саратовской области в молоке на 60 процентов! И такое предприятие надо «кошмарить» проверками и именно сегодня, словно нет других дел?

Сотни и сотни миллионов рублей было инвестировано в предприятие, и оно продолжает постоянно развиваться, расширяет мощности. А ведь мы знаем много других примеров: получили многомиллионные инвестиции, украли и обанкротили предприятие. Вот где усилия прокуратуры нужны- там где мошенники, где воруют.

Президент не зря именно сейчас сказал, что надо перестать «ходить и проверять всех подряд». Время ли для пристрастных и частных проверок? «Трудовой» платит налоги, обеспечил рабочие места, люди получают достойную зарплату. Что и кого проверять? Наоборот, в пример приводить надо, семинары устраивать в «Трудовом», как развивать производство, как работать грамотно и профессионально.

Но видимо, есть «некто», кому такая экономическая стабильность не по душе, и этот «некто» заинтересован в том, чтобы у «Трудового» появились проблемы и чтобы коллектив предприятия лихорадило. Говорят, что уже были попытки воздействия неизвестных лиц «обрабатывать» акционеров. Почему этими фактами не займутся органы?

Возможно, проверяющие и сами не понимают, что их очень умело, направляет некая невидимая рука рейдера. Это можно было бы назвать фантазиями, вспышкой больного воображения, но увы, это так: на стабильно работающее предприятие явно положили глаз некие «рейдеры». Как пройти мимо такого «лакомого куска» и не откусить, не отобрать чужое!

Полагаем, что в нынешних суровых экономических и социально-политических реалиях внутри страны и вокруг нее, такие явно враждебные выпады в сторону стабильно работающего предприятия и его коллектива, можно трактовать не иначе, как экономическую диверсию. Почему подобную версию, которая очень близка к вероятной, не отработают органы государственной безопасности? Ведь речь идет не о небольшом коровнике, а об огромном и стратегически важном для региона и страны предприятии.

Не пришло ли время проверяющим из Маркса выполнить приказ Верховного главнокомандующего, «отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса», и перестать «ходить и проверять всех подряд»?