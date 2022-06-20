Анатолий Карпович: "Мне не за что было давать взятки".

Неожиданные для широкой публики подробности возбуждения уголовного дела и хода его расследования в отношении бывшего главного врача ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3» Анатолия Карповича, кандидата медицинских наук, стали известны из жалобы, которую он направил на имя А.И. Бастрыкина и И. В. Краснова.

Карпович просит Председателя Следственного Комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И. и Генерального прокурора РФ Краснова И.В. провести служебную проверку действий сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову и должностных лиц СО по г. Саратову СУ СК РФ по Саратовской области, а в случае обнаружения в их действиях признаков должностных преступлений, привлечь к уголовной ответственности.

Ниже публикуем текст жалобы:

«В следственном отделе по г. Саратову следственного управления Следственного Комитета РФ по Саратовской области было проведено предварительное следствие по уголовному делу № 12002630002000067, в рамках которого мне предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В связи с тем, что в ходе предварительного следствия по вышеуказанному уголовному делу в отношении меня следствие уклонилось от полной, всесторонней и объективной проверки коррупционной деятельности начальника ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову Васильева Виталия Васильевича и иных лиц, прошу Вас разобраться в следующей ситуации:

С 2014 год по 2020 год я работал в должности главного врача ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №3».

В июне 2020 года в ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №3» сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову начали проводить проверочные мероприятия по фактам сбора денежных средств главным бухгалтером ГАУЗ «СПП №3» Татаренко С.Н. с врачей поликлиники при получении ими стимулирующих выплат. В ходе проверочных мероприятий я дал объяснения и подтвердил данные факты. Так, после моего назначения на должность главного врача ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №3» я столкнулся с проблемой недофинансирования лечебного учреждения. Ранее я занимался научно-преподавательской деятельностью, поэтому по всем вопросам хозяйственно-финансовой деятельности организации консультировался с главным бухгалтером ГАУЗ «ССП №3» Татаренко Н.С.. Однажды главный бухгалтер пояснила мне о том, что во всех медицинских учреждениях врачи при получении ими стимулирующих выплат складываются на хозяйственные нужды. При этом Татаренко С.Н. выразила свою готовность продолжить заниматься сбором денежных средств с врачей, которые можно было бы использовать на хозяйственные нужды. Я согласился с предложением главного бухгалтера ГАУЗ «СПП №3» , так как хотел улучшить состояние помещений лечебного учреждения. После нашего разговора Татаренко Н. С. ежемесячно приносила мне денежные средства в различных суммах. Данные денежные средства я либо сразу тратил на нужды поликлиники по мере необходимости, либо копил для более масштабного ремонта и переоборудования. Свои действия я не оправдываю и осознаю, что не имел законного права за счет личных денежных средств врачей осуществлять ремонт помещений ГАУЗ «ССП №3» и покупать оборудование. Фактически я превысил свои должностные полномочия и готов за это нести ответственность.

В ходе проведения проверочных мероприятий по вышеизложенным обстоятельствам, моя знакомая сообщила мне о том, что сотрудники правоохранительных органов собирают с врачей заявления для того чтобы возбудить в отношении меня уголовное дело по фактам получения мною взяток. Я был удивлен данной информации. Врачи никогда не давали мне взяток. Мне не за что было давать взятки. Но моя знакомая убедила меня в существовании реальной угрозы возбуждения в отношении меня уголовного дела по фактам взяток, а так же в необходимости моего обращения к бывшему начальнику следственного отдела г. Саратова – Сергеевой С.В. за юридической помощью. В середине сентября 2020 года я встретился с Сергеевой С. В. и объяснил ей всю ситуацию. Сергеева С.В. пообещала мне разобраться в ситуации. Для этого, я должен был оформить на ее имя доверенность и оплатить ее услуги, а так же заключить договор с адвокатом, на тот случай если меня пригласят к следователю для допроса. Я заключил с Сергеевой С.В. договор, оплатил ее услуги и оформил нотариальную доверенность на ее имя. По рекомендации Сергеевой С.В. я заключил договор с адвокатом и лично внес в кассу гонорар адвоката. Через некоторое время меня пригласили в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову, куда я пришел вместе с Сергеевой С. В. и адвокатом. Оперативный сотрудник среди множества вопросов, выяснял у меня вопросы относительно двух денежных переводов в общей сумме 100 тысяч рублей на мою банковскую карту от незнакомой мне Лебедевой В.С. в 2017 году. На тот момент я не помнил всех обстоятельств этого перевода, так как с того времени прошло три года. От сотрудников полиции мне стало известно, что эти переводы осуществил Якобсон С.Р. через банковскую карту своей сестры Лебедевой В.С., но эти обстоятельства ни о чем мне не напомнили. Спустя лишь некоторое время, я детально воспроизвел в памяти обстоятельства, при которых Якобсон С.Р. дважды в сентябре и октябре 2017 года перевел на мою банковскую карту денежные средства по 50 тысяч. Эти денежные средства я занимал у Якобсона С.Р., но отдал ему долг не денежными средствами, а дорогостоящим лекарственным препаратом, привезенным мною из Японии.

Примерно в октябре - ноябре 2020 года Сергеева С. В. сообщила мне о том, что начальник ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову Васильев В. В. намерен добиться возбуждения уголовного дела в отношении меня по ч. 6 ст. 290 УК РФ, поскольку заинтересован в повышении показателей раскрываемости коррупционных преступлений. Со слов Сергеевой С.В. в возбуждении как можно большего количества уголовных дел по взяткам заинтересованы многие должностные лица, потому что для них – это повышение карьерного роста. Уголовное дело в отношении меня планировалось возбудить на основании заявления Якобсона С.Р., который якобы на протяжении двух лет ежемесячно давал мне взятки в размере 50 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Я высказался об абсурдности заявления Якобсона С.Р., поскольку у меня в подчинении было около 200 врачей, но никто мне не давал взяток. Почему Якобсон стал исключением?! На это Сергеева С.В. пояснила, что Васильев В.В. и Якобсон С.Р. по факту являются друзьями, следовательно, последний будет делать то, что ему скажут люди в погонах. Кроме этого, Якобсон С.Р. по всей видимости занимается обналичиванием денежных средств через зарегистрированные на его имя фирмы. А иначе для чего зубному врачу три фирмы? Как пояснила мне Сергеева С.В., не вполне законная деятельность Якобсона С.Р. могла стать «крючком» для оперативных сотрудников.

Примечательно, после ознакомления с материалами уголовного дела я обнаружил целый ряд заявлений от врачей с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководство ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №3» за то, что они платили денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Затем, эти люди переписали заявления с просьбой привлечь меня к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. А будучи допрошенными в суде в качестве потерпевших, пояснили о том, что изначально заявления о даче ими взяток были продиктованы оперативными сотрудниками! Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Сергеева С.В. сообщила мне достоверные сведения о том, что начальник ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову Васильев В.В. изначально был заинтересован в возбуждении в отношении меня уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ для улучшения показателей работы своего отдела. А иначе для чего оперативные сотрудники заставляли врачей писать заявления, не соответствующие действительности?

Немногим позже моя знакомая сообщила мне о том, что если я отдам Сергеевой Светлане шесть миллионов, то заявитель признается в оговоре. Кроме этого, объективно разберутся в вопросе – какую общую сумму денежных средств Тататренко Н.С. собрала с врачей, а какую отдала мне? Я был вынужден согласиться на данное условие, поскольку находился в шоковом состоянии и понимал безысходность происходящего. В частности, я понимал, что не смогу противостоять начальнику ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову у которого очень большие возможности и связи в правоохранительных органах. Я был уверен, что эти денежные средства Сергеева С.В. намеревалась передать Васильеву В.В. и Якобсону С.Р., потому что без них она не могла бы подобное обещать. У меня не было такой суммы денежных средств. Частями я смог передать через свою знакомую для Сергеевой С.В. только 3,5 миллиона рублей. Больше денежных средств собрать не смог.

По мере передачи мною денежных средств, Сергеева С.В. успокаивала меня и уверяла в том, я буду отвечать только за свои действия, которые выразились в превышении мною должностных полномочий. На тот момент, а именно 28 октября 2020 года уже было возбуждено уголовное дело № 12002630002000067 по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Я не понимал, почему меня хотели обвинить в мошенничестве. Да, я превысил свои должностные полномочия, но я никого не обманывал и ни у кого не похищал деньги. Я никогда ни от кого не брал взяток.

Далее, в середине июля 2021 года около 22 часов 30 минут около моего дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Некрасова, дом 49 «а» ко мне подошел неизвестный мужчина маске (в связи с пандемией был введен масочный режим). Этот мужчина передал мне привет от Якобсона С.Р. и сообщил, что тот готов признаться следователю в том, что оговорил меня и подтвердить наличие между нами долговых отношений, но ему (Якобсону С.Р.) понадобится адвокат, поэтому я до 25.07.2021 года (планировался допрос у следователя) должен передать ему 400 тысяч рублей. В свою очередь, я поинтересовался, почему лично Якобсон С.Р. не встретился со мною по этому вопросу? Мужчина ответил, что Якобсону С.Р. стыдно смотреть мне в глаза. После этого мы разошлись. Об этом я рассказал своему адвокату, которая расценила данный факт, как провокацию со стороны оперативных сотрудников. Я предложил адвокату встретиться с Сергеевой С.В. для обсуждения ситуации. Меня интересовало мнение Сергеевой С.В., ведь она отдавала деньги Васильеву В.В. для Якобсона С.Р., который должен был признаться, что оговорил меня. Я спросил у Сергеевой С.В. – может ли это быть провокацией оперативных сотрудников к подкупу свидетеля? Сергеева С.В. при мне позвонила Васильеву В.В. и договорилась о встрече с Якобсоном С.Р.. В свою очередь Васильев В.В. сообщил Сергеевой С.В. телефон Якобсона С.Р. и сказал, что предупредит его о встрече с ней. Я предупредил Сергееву С.В. о том, что не стоит встречаться с Якобсоном С.Р., потому что это какая-то провокация. Но Сергеева С.В. по какой-то причине была уверена в том, что Якобсону С.Р. нужно отдать деньги в сумме 400 000 рублей. Тогда, мы решили хоть каким-то образом обезопасить Сергееву С.В. и написали проект мирового соглашения между мной и Якобсоном С.Р. о долговых обязательствах. После этого мы расстались. Через непродолжительный промежуток времени, Сергеева С.В. сообщила мне о том, что Якобсон С.Р. подписал мировое соглашение и готов дать следователю правдивые показания о существовании между нами долговых обязательств. При нашей встрече Сергеева С.В. передала мне оригинал мирового соглашения, подписанный Якобсоном С.Р., в котором он собственноручно написал: «наличие долговых отношений с Карповичем А.В. подтверждаю». Я был поражен этому, поскольку лишний раз убедился в причастности Якобсона С.Р. к шантажу в отношении меня. Но в этот раз, я не собирался отдавать Якобсону С.Р. деньги и попросил своего адвоката встретиться с ним, чтобы задать ряд вопросов. Через какое-то время Сергеева С.В. предоставила мне аудиозапись разговора с Якобсоном С.Р., в ходе которого тот рассказывал, как оперативные сотрудники буквально навязали ему версию о даче мне взятки и заставили его написать в отношении меня заявление, угрожая ему привлечением к уголовной ответственности за дачу взятки. В ходе общения мой адвокат сообщила о том, что она запретила мне отдавать Якобсону С.Р. денежные средства, после чего у последнего явно пропал интерес к теме разговора.

На тот, момент я стал понимать, что Сергеева С.В., Васильев В.В. и Якобсон С.Р. преследуют одну цель - как можно больше получить с меня денег путем шантажа. После встречи с Якобсоном С.Р. Сергеева С.В. уехала в отпуск, а когда она возвратилась, я попросил ее возвратить деньги.

29.09.2021 года в отношении меня было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Я вновь потребовал у Сергеевой С.В. возвратить мне деньги. Она плакала и говорила, что Васильев В.В. ее подставил. Я настаивал на своем, после чего моя знакомая в присутствии Сергеевой С.В. и моего адвоката возвратила мне 2 миллиона 200 тысяч рублей. Аудиозапись данного разговора у меня имеется. Позже Сергеева С.В. через моего адвоката возвратила мне еще один миллион и триста тысяч рублей.

На тот момент, я был намерен обратиться в ФСБ России по Саратовской области, но пожалел Сергееву С.В., которая уверила меня в том, что они с Васильевым В.В. урегулируют ситуацию и Якобсон С.Р. признается в том, что оговорил меня.

31 января 2022 года в отношении меня возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

После возбуждения уголовного дела, я общался с Сергеевой С.В. только через моего адвоката, которая, как я надеюсь, в конечном итоге поняла, что Сергеева С.В. обманывала и ее.

По моей просьбе мой адвокат в ходе предварительного следствия заявила ходатайство о моем дополнительном допросе, поскольку я намеревался сообщить следователю все вышеуказанные обстоятельства. Однако следователь отказался допрашивать меня в рамках уголовного дела, а ходатайство адвоката о дополнительном допросе обвиняемого зарегистрировали, как обращение и провели по нему формальную проверку. Следователь изначально высказался о том, что будет отказной материал. У следственного органа по уголовному делу срок следствия превысил 12 месяцев, а продлевать сроки следствия в Следственном Комитете РФ следователь не пожелал. Я полагаю, что это связано с тем, что в главном следственном управлении РФ могло появиться очень много вопросов к следователю не только о нарушении процессуальных сроков и незаконном приостановлении изначально возбужденного уголовного дела, но и об укрывательстве преступных действий должностных лиц».