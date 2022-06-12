Потенциальный террорист гуляет по Саратову?

То, что за украденную колбасу в магазине могут посадить на реальный срок, а за хищение сотен миллионов дать условное наказание - это особенная «фишка» российского правосудия. А как вам вот такое? В Саратове до сих пор гуляет на свободе человек, у которого полиция изъяла огромный арсенал боеприпасов и оружия, с которым хоть сейчас на войну: два боевых пистолета, более полутысячи боевых патронов калибра 7, 65 мм и 9 мм, боевые гранаты Ф-1, РГО, РГД-5, РГН, взрыватели от гранат…

За хранения этих боевых «игрушек» их «коллекционер» Лебедев В.В. был фактически помилован судьей Гришиной Ж.О. Кировского районного суда г. Саратова: 18 февраля 2019 года Лебедев В.В. был осужден на 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 150 000 рублей. Несмотря на то, что Лебедев был осужден, и после приговора прошло три года, вопросы, как говорится, остались.

И самый главный вопрос : насколько тщательно, всесторонне и объективно было проведено расследование?

Почему следователь не выяснил, для каких целей Лебедев собрал и хранил в тайнике столько оружия?

Почему в суде фигурировало не все количество оружия, изъятого у Лебедева, а лишь его малая часть? Где остальная часть боеприпасов и оружия? На все эти и другие вопросы суд не дал ответа и вынес слишком поверхностное решение. Почему? Значит, Лебедева кто-то «прикрыл», и кто-то повлиял на решение суда ? С какой целью и почему? Более того, у Лебедева была изъята довольно специфическая литература, которая могла быть вполне отнесена к экстремистской. Была найдена и символика, которую мы теперь видим у националистов «Азова». Все это фиксировалось при обнаружении арсенала Лебедева сотрудниками полиции, проводилась фото и видео- съемка. Почему не была проведена экспертиза по обнаруженной литературе и символике?

Арсенал Лебедева был обнаружен случайно: в одном из офисов( 2-ой Пугачевский поселок, 4 линия, дом 128) провалился потолок и на чердаке обнаружили боеприпасы, оружие. Лебедева полицейские поймали в городе в тот же день, и доставили на место: найденный арсенал выложили на первом этаже офисного помещения в спортзале. Весь пол был усеян оружием, гранатами, патронами, запалами, рациями, дымовыми шашками, книгами специфического содержания…

Кажется, здесь побывали в тот день сотрудники полиции и спецслужб всего города, а полицейские изумленно говорили : « Мы давно такого количества оружия и боеприпасов не видели!». Приезжал и прокурор Кировского района Пригаров. А через два дня… Лебедеву многое из того что у него изъяли ( охотничье оружие) - вернули.

Свидетели тех событий, а это офисные работники, до сих пор с содроганием вспоминают тот день: боевые гранаты, взрыватели, патроны и оружие Лебедев хранил прямо в офисном помещении, на чердаке. А если прибавить к этому характеристику Лебедева, так и совсем страшно: он не платил годами за свет, газ, аренду, пользуясь бесплатно офисным помещением. Лебедев не имел никаких прав на то помещение, и зарегистрировал его только в апреле 2021 года как долевое участие. При этом, свидетели рассказывают, что с людьми Лебедев вел себя всегда грубо, вызывающе. Доходило до рукоприкладства: на одного сотрудника бросился с кулаками и начал душить, другому угрожал вырезать семью, на что было написано заявление в полицию, однако тем и закончилось. Лебедев при этом бахвалился, что у него связи, в том числе и в Кировской прокуратуре. Видимо, сам прокурор Пригаров? Теперь как-то становится понятно, почему следствие было проведено явно не в полном объеме, очень поверхностно, а суд прошел так, как будто бы судили просто «коллекционера» оружия. В то время начальником ОП-3 был Игорь Алексеевич Кравцов. Свидетели тех событий рассказывают, как ему лично давал указания что делать, прибывший на место происшествия прокурор Кировского района Пригаров. Значит, можно предполагать, что расследование того преступления шло по «сценарию» и по «указанию» Пригарова, которого самого сегодня судят в Кировском районном суде.

Значит, в том числе, и Пригарову следует адресовать вопросы, почему следствие было проведено не в полном объеме ? Почему в суде прошла только часть боеприпасов? Где остальная часть? Куда делись «остатки» боеприпасов? Почему не была проведена экспертиза многочисленной и явно экстремистской направленности литература, изъятой у Лебедева, и почему факт ее изъятия вообще не рассматривался в суде, как и факт обнаружения профашистской символики, которая явно носит экстремистский характер? Для чего хранил столько оружия и боеприпасов Лебедев? Все эти вопросы так и остались без ответа, хотя было проведено следствие, прошел суд.

В приговоре, например, указывается, что боевые пистолеты и гранаты, патроны, Лебедев находил «случайно» в развалинах домов. Вы видели еще хотя бы одного такого человека в Саратове, который бы случайно нашел пистолет Макаров, Браунинг, гранаты, взрыватели? И в этот бред поверил следователь, потом поверил судья. Поддержал этот бред в суде и государственный обвинитель, найдя даже возможность(!!!) для смягчения приговора. Об этом так и записано в приговоре Лебедеву : «Государственный обвинитель в судебном заседании изменил обвинение в сторону смягчения, исключив из обвинения указание на незаконное хранение 11 патронов…».

На чьей стороне оказался тогда государственный обвинитель? На стороне государства и закона, или на стороне подсудимого, хранившего огромный арсенал и не понятно для каких целей?

Приговор суда можно расценивать не иначе, как укрывательство преступления. Не был дан ответ, повторим, на самый главный вопрос: « С какой целью держал в тайнике такой огромный арсенал оружия Лебедев?». Из практики по борьбе с террористами известно: такие тайники держат с одной единственной целью - подготовка и осуществление теракта.

Свидетели той истории утверждают, что на такой мягкий приговор и на такое халатное проведение расследования повлиял тогдашний прокурор Кировского района Пригаров, которого сейчас в Кировском суде судят за многомиллионные взятки. Прямых доказательств о влиянии прокурора Пригарова на ход той истории нет. Но нет и доказательств, что Пригаров не мог не повлиять. Однако, есть четкое доказательство того, что как прокурор Кировского района Пригаров мог и обязан был приложить все усилия, чтобы уголовное дело по факту арсенала было расследовано полно, и чтобы суд вынес оптимально строгий и справедливый приговор Лебедеву. Но этого сделано прокурором Пригаровым не было. Суд вынес неоправданно мягкий приговор. Более того, государственный обвинитель, о чем мы упомянули выше- «изменил обвинение в строну смягчения», как указано дословно в приговоре!

Как подобное бездействие можно расценивать со стороны прокурора Кировского района Пригарова? Как укрывательство преступления? Вопросов осталось много после его увольнения с должности прокурора Кировского района.

Скажем, история с гаражным кооперативом «ГСК -64» Это тоже было не укрывательство преступления и не пособничество мошенникам?

Не по указанию ли прокурора Кировского района Пригарова был наложен «запрет» на возбуждение уголовного дела по факту фиктивного банкротства гаражно-строительного кооператива «ГСК-64»? Не потому ли, что имелся у мошенников сценарий по двойной продаже гаражей?

А кто через «НВК банк» увел 65 млн. рублей, и обанкротил таким образом «ГСК- 64», Пригаров , конечно тоже, не помнит?

Вопросы, как говорится, остались. В итоге, тогда «НВК банк» передал «ГСК- 64» аффилированной фирме, а та удачно продала его за 1 млн руб некоему господину Ларину! В результате такой жульнической комбинации 40 членов гаражного кооператива остались… без гаражей! Об этом не помнит бывший прокурор Кировского района Пригаров? А ведь, если бы он тогда применил всю полноту мер справедливого прокурорского воздействия, ничего этого не было бы! Но все дело в том, что в той истории был замешан хороший знакомый Пригарова- бывший сотрудник прокуратуры Канавичев П.Ю. ! Последний всегда кичился дружбой с Пригаровым. Вот и вся разгадка прокурорской отсутствия должного и законного прокурорского реагирования в той истории! Как это называется, если не коррупция?

Тот же Канавичев П.Ю. фигурирует в деле о невозвращении многомиллионного долга господину Бондареву В.В. и должен деньги до сих пор. Канавичев не скрывая, повторим, всегда бахвалился тем, что его «прикрывает» Пригаров.

Прокурор Кировского района Пригарова теперь нет, кто может теперь «прикрыть» Канавичева П.Ю. и что мешает возбудить в отношении его действий уголовное дело?

А ведь личность Канавичева П.Ю. более, чем известная в правоохранительных органах в связи с громкой историей банкротства «Саргэсстрой», в результате которого похитили сотни миллионов рублей благодаря «усилиям» Канавичева и госпожи Кулясовой.

До сих пор тома по расследованию той истории пылятся в архивах ГУ МВД РФ по Саратовской области. Почему?

Ответ мы знаем, как и ответ в истории с арсеналом оружия Лебедева: укрывательство преступления. Это стало, увы, нормой нашей жизни - покрывать преступления. Ну, если это так, то надо тогда перестать сообщать о том, что государство ведет борьбу с коррупцией во всех эшелонах власти.

Перечисленные нами истории опровергают этот тезис: борьба ведется пока просто на словах, в декларациях и лозунгах. А может быть, мы ошибаемся, и все виновные в перечисленных нами историях понесут справедливое и заслуженное наказание?

Редакция со своей строны сделает все возможное, чтобы это произошло- и направляет редакционный запрос на имя Генерального прокурора РФ Краснова.