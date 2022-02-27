Вольск. "Геотекс": что скрывал и скрывает Сергей Павлов?

В Прокуратуру Саратовской области поступило заявление от В.Р. Капустина, действующего по доверенности Г.А. Борисова.

Публикуем данное заявление без сокращений, в виду важности проблемы.

«Участвуя в рассмотрении гражданского дела №2-1-934/2019 от 02.10.2019 года по исковому заявлению гражданина Мокеева Сергея Викторовича к Борисову Георгию Александровичу о возмещении ущерба, причинённого имуществу, которое сдавал в аренду Мокеев Сергей Викторович организации «Геотекс» по «Договору аренды нежилого помещения» от 10 декабря 2018 года, на территории опасного производственного объекта- бывшего завода ЖБК-4, в городе Вольске Саратовской области вместе с железнодорожным путём не общего пользования, протяжённостью 139 погонных метров к сооружению склада готовой продукции, проложенном на земельной участке общей площадью 347 кв.м, для предпринимательской деятельности.

Обратил внимание на такую «особенность» содержания искового заявления: истец Мокеев Сергей Викторович ни словом не обмолвился и не указывал на то, что 1 0 декабря 2018 года он заключил «Договор аренды нежилого помещения» по которому предоставил в аренду организации «Геотекс» площадку опасного производственного объекта- бывшего завода ЖБК-4, в городе Вольске Саратовской области, на надземных крановых рельсовых путях находились два мостовых электрических крана грузоподъёмностью 10тн. и 20 тн. вместе с железнодорожным путём не общего пользования, протяжённостью 139 погонных метров к сооружению склада готовой продукции, проложенном на земельной участке общей площадью 347 кв.м, для предпринимательской деятельности.

«Особенностью» пояснений Соколова Михаила Станиславовича- представителя истца- Мокеева Сергея Викторовича, и второго представителя истца-Павловой Елены Анатольевны, являлось то, что и представители истца не указывали, что 10 декабря 2018 года он заключил «Договор аренды нежилого помещения» по которому предоставил в аренду организации «Геотекс» площадку опасного производственного объекта- бывшего завода ЖБК-4, в городе Вольске Саратовской области, на надземных крановых рельсовых путях находились два мостовых электрических крана грузоподъёмностью 10тн. и 20 тн. вместе с железнодорожным путём не общего пользования, протяжённостью 139 погонных метров к сооружению склада готовой продукции, проложенном на земельной участке общей площадью 347 кв.м, для предпринимательской деятельности.

А второй представитель истца-Павлова Елена Анатольевна, так и не назвала себя третьим лицом- представителем арендатора- организации «Геотэкс».

Но ещё 14 июня 2019 года, заместитель руководителя организации «Геотекс» Павлов Сергей Александрович, подал заявление в Вольский отдел полиции о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших демонтаж склада и завладения конструктивными элементами сооружения склада, переданного в аренду гражданином Мокеевым Сергеем Викторовичем организации «Геотэкс» на территории бывшего завода ЖБК-4, в городе Вольске Саратовской области, переулок Привольский, 8.

Если бы заместитель руководителя организации «Геотекс» Павлов Сергей Александрович видел, что работы по демонтажу производил Борисов Георгий Александрович, то уж не стал бы Павлов Сергей Александрович указывать слово «лиц» во множественном числе.

А указал, какие действия совершал Борисов Георгий Александрович демонтируя на высоте конструктивные элементы сооружения склада готовой продукции, арендуемого организацией «Геотэкс». И это было правильно.

Чего же скрывал заместитель руководителя организации «Геотекс» Павлов Сергей Александрович, обращаясь в полицию. Заместитель руководителя организации «Геотекс» Павлов Сергей Александрович, скрывал, что организация «Геотекс» эксплуатирует сооружение склада готовой продукции, не стоящее на учёте в государственном реестре опасных производственных объектов, в нарушение Постановления Правительства РФ от 24 ноября 1998 года N 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».

Заместитель руководителя организации «Геотекс» Павлов Сергей Александрович, скрывал и то, что организация «Геотекс» эксплуатирует грузоподъёмные краны, которые были переданы на хранение Лёвиным Геннадием Александровичем.

И доказательств заключения договора в письменной форме юридическим лицом- организацией «Геотекс» с гражданином Лёвиным Геннадием Александровичем на эксплуатацию кранов, у организации «Геотэкс» не было.

Заместитель руководителя организации «Геотекс» Павлов Сергей Александрович, скрывал, что грузоподъёмные краны на подвергались экспертизе промышленной безопасности в нарушение Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21 июля 1997 года Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

Что грузоподъёмные краны с истекшим сроком службы запрещалось, если не было получено положительное заключение по результатам экспертизы промышленной безопасности кранов.

Заместитель руководителя организации «Геотекс» Павлов Сергей Александрович, скрывал, что арендатором сооружения склада готовой продукции- организацией «Геотэкс», не был заключён договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в нарушение Федерального закона от 27.07.2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, находящегося по адресу: Саратовская область, г. Вольск, переулок Привольский, д. 8, имеющего, согласно приложению 1 Федерального закона № 116—ФЗ, признак опасного производственного объекта 4 класса опасности.

Что в штате организации арендаторы не работали аттестованные инженерно- технические работники, машинисты кранов и стропальщики.

И в то время, как судебная практика арбитражных судов давала тысячи примеров привлечения к ответственности юридических лиц и руководителей организаций, эксплуатирующих опасные производственный объекты, ни организация «Геотекс», ни руководитель организации- Павлова Елена Анатольевна не привлекались к ответственности по статье 9.1 КоАП РФ.

Из статьи в интернет – ресурсе, озаглавленной «Вольск и снова снаряды на базе Павлова», опубликованной в первой декаде 2019 года, мне стало известно ещё и о том, для каких целей предоставил в аренду объекты недвижимости организации «Геотэкс» гражданин Мокеев Сергей Викторович(С содержание одной из таких статей можно ознакомится, она прилагается).

В реестрах субъектов предпринимательской деятельности, которым была выдана лицензия на заготовку, переработку и отчуждение чёрных и цветных металлов, опубликованных министерством промышленности и энергетики Саратовской области, не указана организация «Геотэкс», которой было предоставлено право осуществлять заготовку, переработку и отчуждение чёрных и цветных металлов по адресу: Саратовская область город Вольск, переулок Привольский, 8.

Помня о том, что контроль за соблюдением Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения осуществляют Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции.

Зная о том, что организация «Геотэкс», не имея лицензии дающей право осуществлять заготовку, переработку и отчуждение чёрных и цветных металлов по адресу: Саратовская область город Вольск, переулок Привольский, 8.

Зная о том, что буквально в десяти минутах езды от Вольского отдела полиции, организация «Геотэкс», на опасном производственном объекте осуществляла заготовку, переработку и отчуждение чёрных и цветных металлов по адресу: Саратовская область город Вольск, переулок Привольский, 8.

Без применения контрольно- кассовой техники.

Без постановки на учёт объекта оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Без уплаты экологического сбора.

Без учёта работ, выполненных грузоподъёмными кранами, не стоящими на учёте в территориальном Управлении Ростехнадзора.

Стало понятно, кто создавал условия организации «Геотэкс» «комфортные» условия осуществлять заготовку, переработку и отчуждение чёрных и цветных металлов по адресу: Саратовская область город Вольск, переулок Привольский, 8.

Наконец, стало понятно, что и утилизация боеприпасов по адресу: Саратовская область город Вольск, переулок Привольский, 8 стала возможна потому, что Межмуниципальный отдел МВД России «Вольский» Саратовской области создавал «безопасные» условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности организации «Геотекс» на объектах недвижимости, которые сдавал в аренду гражданин Мокеев Сергей Викторович.

15-го апреля 2020 года, я обратился на имя начальника Главного управления МВД по Саратовской области генерал – лейтенанта полиции Трифонова Николая Ивановича, уже во втором абзаце моего заявления, указав на то, что гражданин Мокеев Сергей Викторович предоставлял объекты недвижимости в аренду организации «Геотекс», создавал условия организации «Геотэкс» осуществлять заготовку, переработку и отчуждение чёрных и цветных металлов по адресу: Саратовская область город Вольск, переулок Привольский, 8 без лицензии на эти виды деятельности

И для утилизации боеприпасов, в отсутствии лицензии, на этот вид предпринимательской деятельности у организации «Геотекс».

При проведении проверки старшим дознавателем отдела дознания Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майором полиции Т.А. Тепляковой было поручено разыскать гражданина Мокеева Сергея Викторовича, чтобы получить разъяснения у арендодателя.

Однако разыскать Мокеева Сергея Викторовича, проживающего по адресу: город Вольск, посёлок Пионер, дом 1 квартира 7, работающего водителем на Вольского цементного завода Лафарж Хольсим не удалось.

О чём сообщил в рапорте старший начальник органа дознания дознаватель отдела дознания Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майор полиции Ли.М.Я (Копия рапорта прилагается).

Можно ли было, считать законченной проверку по заявлению о преступлении, совершённым Мокеевым Сергеем Викторовичем, не опросив Мокеева Сергея Викторовича, проживающего по адресу: город Вольск, посёлок Пионер, дом 1 квартира 7, работающего водителем на Вольского цементного завода Лафарж Хольсим об обстоятельствах передачи им в аренду организации «Геотекс» трёх объектов недвижимости- один из которых опасный производственный объект, не стоящий на учёте в государственном реестре опасных производственных объектов для той предпринимательской деятельности, о которой рассказывалось в ряде публикаций, а не только в прилагаемой статье, и о том, о чём я рассказал выше, счёл необходимым узнать у прокуратуры Саратовской области.

Потому что первый заместитель прокурора Шевченко А.Г, считал, что можно.

На основании изложенного и в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона «О порядке Рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», прошу сообщить, можно ли было считать проверку законченной, не опросив Мокеева Сергея Викторовича, проживающего по адресу: город Вольск, посёлок Пионер, дом 1 квартира 7, работающего водителем на Вольского цементного завода Лафарж Хольсим об обстоятельствах передачи им в аренду организации «Геотекс» трёх объектов недвижимости- один из которых опасный производственный объект, не стоящий на учёте в государственном реестре опасных производственных объектов для той предпринимательской деятельности, о которой рассказывалось в ряде публикаций, а не только в прилагаемой статье, и о том, о чём я рассказал выше.

Прошу направить ответ в форме электронного документа.

Приложение:

1.Извещение старшего дознавателя отдела дознания Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майора полиции Т.А. Тепляковой, об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 УК РФ за незаконное предпринимательство в отношении директора организации «Геотекс»- Павловой Елены Анатольевны, в отношении заместителя директора организации «Геотекс»- Павлова Сергея Александровича, в отношении Лёвина Геннадия Александрович, согласившегося на эксплуатацию грузоподъёмных кранов, не поставленных на учёта в Управлении Ростехнадзора, разрешение на пуск которых не было получено от Управления Ростехнадзора.

Копия рапорта старшего дознавателя отдела дознания Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майора полиции Ли.М.Я, который сообщил о невозможности разыскать гражданина Мокеева Сергея Викторовича, проживающего по адресу: город Вольск, посёлок Пионер, дом 1 квартира 7, работающего водителем на Вольского цементного завода Лафарж Хольсим об обстоятельствах передачи им в аренду организации «Геотекс» трёх объектов недвижимости для той предпринимательской деятельности, о которой рассказывалось в ряде публикаций и о чём я рассказал выше. Объявление о покупке лома чёрных и цветных металлов, размещённое при въезде на площадку опасного производственного объекта- бывшего завода ЖБК-4, по адресу: Саратовская область город Вольск, переулок Привольский, 8.

4.Публикация «Вновь снаряды на базе Павлова».

5.Копия доверенности Борисова Георгия Александровича, для представительства перед третьими лицами.