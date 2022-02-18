ВОЛЬСК ПРИЯТНО УДИВИЛ

Оказывается, со снегом бороться не обязательно: его просто надо убирать. В этом наш корреспондент приятно удивился вчера, побывав по рабочим делам в Вольске.

Много приходится бывать с командировками в районах области ,но такое чувство забытой легкости от пешеходной прогулки, мы испытали только в Вольске, впервые за долгие зимние месяцы: можно быстро и свободно ходить по улицам и тротуарам, не боясь, что упадешь!

В Вольске мы вчера увидели то, чего не видели давно даже в Саратове: песок на тротуарах! И причем, песок был не только на центральных улицах и тротуарах.

Улицы и площадь этого города вычистили, что называется, до асфальта! А самое главное, что следов борьбы со снегом нигде не и видно в помине: люди просто работают и делают то, что надо делать всегда зимою. Просто надо чистить и убирать снег, вот и весь секрет. И никакого ажиотажа, никакой борьбы, никакой истерии в СМИ по поводу того, что чиновники не работают, что снег не убирается. Все спокойно, достойно и просто. Может быть, коллегам из других муниципалитетов поучиться у Вольска?