Почему в отношении руководства НВК-банка, Умарова и Канавичева до сих пор не возбуждают уголовное дело?

В 2016-17 годах редакция «Саратовского репортера» выпустила ряд статей-расследований про «непотопляемую» тройку предпринимателей Канавичева, Умарова, Кащеева. Мы писали о том, что своими действиями вышеназванные товарищи нанесли многомиллионный ущерб государству и гражданам , доверившим им свои денежные средства. Каемся, в то время мы отнеслись к теме немного однобоко, наше расследование велось к описанию произошедшего со слов пострадавшего от рук вышеназванных людей предпринимателя В.Бондарева, которому «посчастливилось» дать денег (в долг, за решение вопроса) бывшему (на момент получения денег от В. Бондарева действующему прокурорскому работнику П. Канавичеву). Упоминали мы и о том, что тройке предпринимателей, по их же словам, помогал и прокурор Кировского района Саратова А. Пригаров.

Пять лет приличный срок. Что же произошло за это время? Ровным счётом ничего. Предприниматели Умаров и Канавичев, так же спокойно занимаются своими делами. Грандиозная пятилетняя работа группы следователей, коих сменилось ровно шесть, старательно, то ли в силу прямых указаний, то ли в силу скудности мышления и нежелания работать, «козлом отпущения» делают председателя ГСК Кащеева С. При этом, следствие уводит в сторону и факт предумышленного банкротства ГСК «Конкурс-64», и факт пропавших денег, выданных ГСК, в виде кредитов «НВК-банком».

Но ведь именно руководство НВК-банка, путём хитроумной схемы спровоцировало банкротство ГСК «Конкурс-64», увёдя у государства ни много, ни мало, а шестьдесят пять миллионов рублей, при этом, попутно отобрав имущество, более чем, у сорока человек и благополучно списав все убытки на ГСК «Конкурс-64» и бывшего председателя.

Крайним выбран человек, который этот ГСК строил и доступа к деньгам НВК-банка не имел от слова совсем! Хотя, один из учредителей ГСК «Конкурс-64» Павел Канавичев в своих показаниях следователям писал, что С. Кащеев все кредиты оформлял в НВК банке сам, а второго учредителя Умарова Г. следствие даже не опросило! Ну, неинтересен он им и наверное, в силу определённости направления следствия, с самого начала. В этом нетрудно убедиться, проследив «творческий путь» Умарова и Канавичева, которые задолго до ГСК «Конкурс-64» отметились и в деле банкротства ЗАО «Саратовгэсстрой» и в хищении десятков миллионов рублей со строительства новой набережной Саратова. Почерк тот же , что и в ЗАО «Саратовгэсстрое», куда наши друзья Умаров и Канавичев влились деньгами, которые им выделил для этого НВК-банк, а за всё отвечать пришлось бывшему директору ЗАО А. Панагушину.

Мы решили сделать то, что должны были сделать ещё во время первой публикации и встретились с председателем ГСК «Конкурс-64». Кащеевым С. И вот что он рассказал. Он рассказал, что прокурорский работник П.Канавичев, с которым он был знаком с конца девяностых годов, познакомил его с предпринимателем Г.Умаровым, который на момент знакомства работал директором ООО «Мельница Шмидта» (чтобы отследить последовательность действий, напомним о принадлежности предприятия НВК-банку), который в свою очередь, взялся профинансировать покупку земельных участков, под будущее строительство гаражных боксов в 7-м микрорайоне г. Саратова и финансирование проекта в целом, попросив за это 50% будущей прибыли.

Надо сказать, что Умаров на Кащеева, как он рассказывает, в самом начале производил впечатление успешного бизнесмена: передвигался на дорогом автомобиле, занимал неплохие должности в предприятиях аффелированных НВК-банку, хвастался фотографиями, где он в обнимку с В. Буровым, владельцем НВК-банка, как стоит на приёме у знатных людей города, и что для председателя правления НВК-банка Кравцева В. выполнял очень ответственные поручения, а именно, выбивал с должников деньги.

Вот что далее рассказал нашему корреспонденту С. Кащеев:

«Да и как я мог по-другому к нему относиться, если он принёс в сумке шесть миллионов рублей для «покупки» двух земельных участков, под будущее строительство ГСК и отдал мне, не требуя расписки? НВК-банк выдавал Умарову кредиты просто, порой без всяких залогов, как например в 2013 году , когда он взял в банке 50 000 000 рублей под гарантию ГСК, у которого кроме документов о регистрации из налоговой ничего не было. Правда, в конце 2013 года Умаров, как обещал мне, деньги в банк не вернул, но сказал, что банк всё это спишет и он отдаст мне уведомление, что ГСК, НВК-банку, ничего не должен.

Но весной 2014 года Умаров вновь заговорил о необходимости взять кредит в НВК-банке, сначала говоря, что это поможет ускорить строительство. Потом, видя мой отказ на эту сделку , решил сказать правду, что деньги нужны на покупку земельных участков под строительство и его он оплачивал деньгами, взятыми в кредит у НВК-банка.

Видя мою решимость не брать более никаких денег, Умаров стал угрожать мне , что деньги он получит всё равно, что они с Канавичевым, пользуясь большинством голосов, просто сменят председателя ГСК и всё равно возьмут деньги. Мне, конечно, тогда надо было сразу бросать этот незавершённый проект, но я подумал, что на тот момент ГСК продал уже более 30 гаражей из первой очереди строительства , что всем этим людям я подписывал договора и со многими у меня уже сложились хорошие отношения, и что сменив руководство ГСК, Умаров и Канавичев просто выкинут этих людей на улицу, а спрашивать люди всё равно будут с меня. Поэтому, мне пришлось согласиться , но я поставил условия, что под этим кредитом распишемся все втроём: я, Умаров и Канавичев.

Короче говоря, кредит в пятнадцать миллионов рублей НВК-банк так же легко , под залог земельных участков(!!!), ( гаражи по актам приема передачи уже принадлежали физическим лицам и под залог банку не оформлялись) , стоимость которых даже по кадастровой стоимости не покрывала и половины полученных денег, был выделен ГСК без проблем.

Я ещё тогда подумал, что Умаров и Канавичев в НВК-банке чувствуют себя, как в «свинье копилке» : нормальным людям получить деньги порой невозможно, замучаешься документы собирать, а тут...

Именно из-за этих кредитов в конечном итоге, и был обанкрочен ГСК, так как вернуть шестьдесят пять миллионов рублей было просто невозможно, так как заработать на строительстве планировали всего пять миллионов.

Но у Умарова, Канавичева и руководства НВК-банка, наверняка, уже был не раз опробованный план по списанию денег выданных в виде кредита. Обидно то, что я тогда этого не понимал и вложил в строительство гаражных боксов в конечном итоге, почти всё, что лично у меня было накоплено до этого. А теперь мне приходится тратить всё, что удаётся заработать: на юристов и адвокатов, пытаясь восстановить справедливость и вернуть гаражные боксы людям, которые покупали их у ГСК . У меня долг за квартиру уже более 700 000руб. Я в течение пяти лет пытался обратить внимание следователей на сам факт банкротства, просил сделать строительную экспертизу и аудит бухгалтерии, которую я сдал конкурсному управляющему Народович О. Но у следователей даже нет представления о том, сколько денег в стройку вложено. Прежде чем предъявлять человеку обвинение в воровстве, не мешало бы иметь хотя бы смутное представление о стоимости объекта.

Хотя нет, в 2020 г, следователь Одинцова, предприняла попытку строительную экспертизу провести и даже вызывала меня для пояснения «экспертам» где, как и что построено. Правда, никакой экспертизы в итоге не оказалось. Одинцова оправдывалась, что МВД не смогло найти денег на эту экспертизу. Но дело в другом! Проведя экспертизу, ей бы пришлось показать наличие сорока гаражей в первой очереди гаражного комплекса и девять во второй. А это её начальству как раз и нельзя было показывать и далее, вы поймёте почему. Забегая вперёд скажу, что судьба бухгалтерии, как и судьба вещественных доказательств изъятых у меня на двух обысках, проводимых сотрудниками полиции по поручению следователей и по постановлению суда (компъютер, два ноутбука, флэшки, протоколы общих собраний и собраний правления ГСК и др. документы ) сегодня мне неизвестна. Как говорил Шпак в комедии Гайдая, всё пропало. Неизвестно куда! Не иначе, как специально, ведь мне теперь даже защищаться нечем. А о том, что дело заказное, я догадался ещё в 2018 году, когда следователь Лобанова вдруг, без повода (на все вызовы на допрос я являлся по первому требованию, несмотря на то, что не имел даже подписки о невыезде) решила ограничить меня в свободе и препроводить сначала в ИВС , а потом под домашний арест. Так вот, наручники на меня(!!!) прибежал одевать сам начальник ОП-3, п/полковник Кравцов И. Радостный такой, как будто Бен-Ладана поймал. А чуть позже, в 2020 году, Кравцов лично, не стесняясь сотрудников и свидетелей, в коридоре ОП-3 угрожал мне, что он не даст хода расследованию, когда я обратился в отделение ОП-3 с заявлением. Я подал заявление по факту уничтожения имущества, а именно автокрана, который находился на стройплощадке гаражей с 2013года, у которого сначала сожгли кабину, бросив туда бутылку с бензином, а потом подослали металлоломщиков, которые приехали на стройплощадку, и начали резать автокран на металлолом.

Ну, на самом деле, представьте, где я и где начальник отделения полиции? С чего это ему так яростно неприязнь ко мне показывать? Не иначе заинтересован кем-то был.

Так же, как и начальник следствия, А. Коротков, который вызвал меня к себе в кабинет,( ждал я его между прочим, четыре часа, так как следователь Сергеев , не отпускал меня, сказав, что со мной хочет поговорить сам начальник следствия) и сказал, что если я не «решу вопросы с обиженными мною людьми» , то я горько об этом пожалею».

От редакции хотим добавить, что тот факт, как у владельцев гаражей увели их собственность, следователей тоже не интересовало! А ведь ТАКОЕ надо бы занести в учебники! Сначала, конкурсный управляющий Народович О. вместе с человеком, который наверняка был в схеме НВК-банка по этому рейдерскому захвату с самого начала и первым подавшим на банкротство, неким Лариным А., стали проводить общие собрания. На собраниях они людям откровенно врали про то, что люди никто, и никаких прав на гаражные боксы они не имеют, причем, сначала пытались собрать с них деньги на детскую площадку, которая необходима для сдачи гаражей в эксплуатацию, что было тоже враньём, так как никаких обременений на земельные участки в виде дополнительного строительства не было.

Далее Кащеев поясняет редакции:

«Но потом видя, что люди не готовы за это платить, стали заставлять их отказаться от гаражных боксов. То есть - фактически подарить, так как отбирать собственность у людей они не имели права, и выступить с иском на возврат денежных средств за гаражные боксы напрямую к председателю ГСК Кащееву С. Это ведь , мол, я все деньги украл,( а из чего строил непонятно)!!! Иначе, мол, не получат ничего вообще. Далее, для того чтобы реализовать свои планы, Народович и Ларин оформили первую очередь гаражного комплекса, в котором находилось 40 гаражных боксов как «сарай», в котором как бы, было только четыре стены и крыша, то есть, общее помещение, без внутренних перегородок , лицевых стен и гаражных ворот, чтобы было проще привязать это «помещение» к находящемуся в залоге у НВК- банка земельному участку. Напоминаю, гаражные боксы под залог НВК-банку не закладывались.

Далее, в Арбитражном суде НВК-банк передаёт право требования долга ООО «Бета-строй», которым на тот момент руководил, по сведениям, полученным от Канавичева, муж (гражданский) Е. Буровой. Сестры владельца НВК-банка и негласного руководителя банка то есть, НВК-банк переуступает предприятию с нулевым балансом (!!!) ( но зато своему) права требования с ГСК «Конкурс-64» долга для НВК- банка.

После того, как почти всех людей, (заостряю внимание на слове «почти», так как нашлись люди юридически образованные, которые не поддались на уговоры Ларина и Народовича, и не отказались от гаражей,) удалось уговорить отказаться от гаражных боксов, происходит сделка между ООО «Бета-строй» и Лариным А.

По договору купли-продажи Ларин за ОДИН (!!!) миллион рублей становится счастливым обладателем ЕДИНОГО ПОМЕЩЕНИЯ, со степенью готовности 92%, которое по факту представляло из себя первую очередь строительства гаражного комплекса на 40 (сорок) гаражных боксов, оценочная стоимость которых даже по нелепому оценочному акту, выполненному конкурсным управляющем Народович О. составляет, ни много, ни мало, а 16 000 000рублей.

Все расходы по возврату денег бывшим застройщикам ГСК «Конкурс-64», а это без малого почти 30 000 000руб. возложили через Арбитражный суд, на бывшего председателя ГСК.

Причём, судью, Арбитражного суда, который не хотел принимать столь абсурдное решение, благополучно заменили на более лояльного судью, который данное решение принял.

Вот как-то так, НВК-банк благополучно списал 65 000 000рублей, плюс избавился от актива в 40 обиженных застройщиков. Осталось разобраться с бывшим председателем ГСК, который может помешать завершить Ларину и людям из банка начатое. А завершение обещает быть интересным. По «просочившимся» из окружения Ларина данным, тот готовит документы, что к весне завершает внутренние работы в общем помещении и на выходе получает готовые гаражные боксы. Сорок штук. Потом готовится продать сорок гаражных боксов. Кому? Если бывшие владельцы захотят их купить по второму разу, то продаст им, если откажутся, то готовится с помощью полиции выгнать людей с их имуществом на улицу. А пока, в очередной раз собирает с людей деньги, за то , что они арендуют у него стояночные места. Ни много, ни мало по 28 000 руб. Скорее всего, опять без квитанций, как предыдущие года. Это компетентные органы тоже особо не волнует. Наверное, бывшим владельцам уже пора обратиться с открытым письмом к президенту страны В.В.Путину. Как в своё время Ларин, от «имени застройщиков» ГСК обращался к В.Володину с просьбой открыть уголовное дело против председателя ГСК «Конкурс-64»».

От редакции хотели бы выразить надежду, что справедливость восторжествует. Разве для этого надо каждый раз обращаться к Президенту РФ В.В. Путину лично?

Надеемся, что следствие посмотрит на это дело под правильным углом и ответит на некоторые вопросы. Например, почему, сумма кредита 15 000 000руб как-то «случайно совпала» по сумме и по времени с тем «откатом», который по словам Бондарева , получил бывший прокурорский работник, после того, как он не давал хода по расследованию хищения более 500 000 000 руб. со строительства набережной г.Саратова ЗАО «Саратовгэсстрой» учредителями которой Канавичев и Умаров были? Кстати, за пять лет в течение которых длится наше редакционное расследование, не раз приходилось слышать , что именно тот самый бывший высокопоставленный прокурорский работник, анходящийся сегодня под следствием, не давал прекратить уголовное дело в отношении ГСК «Конкурс-64» и бывшего председателя С. Кащеева, требуя от следователей продолжать «копать». Наш вопрос: « Стоит ли ждать справедливости, или «сильные мира сего» могут делать всё , что хотят, открыто?»

Не хотелось бы выносить сор из избы, но обращение к Президенту РФ на всякий случай, редакция готовит…