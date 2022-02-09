Свобода слова под дулами автоматов в Марксе

Наступление на свободу слова в Марксе: жгут автомобиль, уничтожают имущество, организовывают гонения на родственников . завтра начнут ставить к стенке и "отрезать головы"? Заместитель главного редактора «Саратовского репортера» сообщает о нездоровой обстановке со свободой слова, правами человека и журналистов в Марксовском районе

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Председателю Саратовского отделения Союза журналистов России Л.Н.Златогорской,

Уполномоченному по правам человека по Саратовской области Н.И.Суховой

Уважаемые коллеги!

Нездоровая обстановка со свободой слова, с соблюдением прав человека и нарушением прав журналистов в Марксовском районе, нагнетанием обстановки со стороны главы района Дмитрия Романова заставляет меня обратиться к Вам за советом и помощью. Дальше терпеть этот беспредел уже нет возможностей. Итак, все порядку.

2 февраля 2022 года в Марксе состоялось собрание актива Марксовского муниципального района. Понятно, что пандемия коронавируса. Но я, как и положено, за сутки до актива, сделал попытку зарегистрироваться на присутствие и участие в работе актива, в орготделе администрации района отказались сделать это. Но пришёл и сделал попытку пройти в здание, охрана меня не пустила, хотя нигде в фойе администрации нет предупреждений, что здесь введен карантин, а есть объявления о посещении администрации только при предъявлении документов. Этих документов у меня было ровно пять, в том числе удостоверение члена Союза журналистов и Сертификат о вакцинации. Мне надо было попасть до актива, время ещё позволяло, в отдел ЖКХ по вопросу вывоза мусора и орготдел районного собрания депутатов по вопросу аккредитации. Но и предъявление документов не имело положительного результата. Мне пришлось вызвать полицию и зафиксировать факт препятствования моей законной журналисткой деятельности.

Кстати, это не первый случай, когда в администрации Марксовского района ставят заслон для общественников и журналистов. Были случаи, когда по приказу главы района Д.Романова вызывались росгвардейцы и они прибывали, вооруженные автоматами и они начинали разборки. Этому есть свидетели.

К вашему сведению, только в Марксе сейчас глава района судится с журналистами и депутатом районного собрания. На меня Романов подал в суд за то, что я перепечатал статью из Саратовской областной газеты «Саратовской репортёр», в которой нет ни одного слова, задевающих честь и достоинство Романова. Там говорилось только о вмешательстве Романова в реконструкцию стадиона «Старт», который району не принадлежит. После многочисленных обращений в прокуратуру и проверок надзорным органом, были доказаны факты нарушения бюджетного законодательства со стороны Романова и использование им бюджета на стадион «Старт», о чём и было сказано в статье «Саратовского репортёра», за что и судят меня, не писавшего этой статьи.

На депутата, редактора информационного агентства «Наш Маркс» глава района Романов подал в суд за неудачно заданный вопрос – «не знаю, какой очередной пакости ждать от Романова?» От журналиста – ветерана и депутата, имеющей четверых малолетних детей, Романов затребовал компенсацию в МИЛЛИОН рублей с каждого!

В суды господин Романов представил сомнительные лингвистическую экспертизу и медицинскую справку, в которой отмечено, что он, мужик в сорок лет, впал в депрессию, потерял работоспособность, сон и аж 12 раз подряд обращался в медицинское учреждение. Как он в это время работал и руководил целым районом? В таком же состоянии, по мнению адвоката Романова, находилась и его мать после прочтения той же статьи. Правда, суд критически отнесся к этим «доказательствам» страданий Романова, не принял во внимание и лингвистическую экспертизу. Попытка подлога?

Я согласен с депутатом Марксовского районного собрания Ксенией Черновой, что от нынешней власти можно ждать любой пакости. Романов и его подчиненные «опричники» добрались и до моей дочери Ангелины, в отместку за мои публикации, которая работает юрисконсультом в комитете культуры. Ещё в октябре прошлого года её вызвал начальник комитета культуры М.Маркелов и предложил «по – хорошему» уволиться. Без объяснения причин, хотя за полгода до этого он вручил ей Благодарность за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе. После этого моя дочь долгое время болела, сейчас на больничном, перенеся сложную операцию и нуждается в длительной реабилитация. Тем более, что она многодетная мать и воспитывает троих несовершеннолетних детей.

Тем не менее, глава района Д.Романов издает 13 января 2022 года Постановление, которым обязывает начальника комитета культуры М.Маркелова провести реорганизацию учреждения. М.Маркелов услужливо исполняет поручение главы и 26 января издает приказ о сокращении должности, которую занимает моя дочь! Сокращает на весь комитет одну должность, которую занимает именно моя дочь. И это случилось в самом начале года, когда утверждено штатное расписание на год, обеспечено финансирование? Ну, как тут не сказать, что ожидаемая пакость все – таки случилась?

К этому могу добавить, что мне ночью изуродовали металлический забор, и пришлось вызвать полицию. Ксении Черновой сожгли личный автомобиль, но злоумышленников не нашли, уголовное дело приостановили.

И до каких пор это будет продолжаться? Какой очередной пакости нам ждать от главы Марксовского муниципального района Дмитрия Романова?

Поэтому прошу Вас, Лидия Николаевна, и Вас, Надежда Ивановна, незамедлительно и должным образом отреагировать на моё обращение. В моем возрасте, а на днях мне исполнится ровно 70 лет, с такими Обращениями не шутят, и я знаю, о чем я пишу и к кому я обращаюсь!

С уважением, Салимжан ГАЙСИН