"Спартак", "Джос", "Взгляд": взгляд и версия юриста

Своей версией о том что происходить вокруг одного из красивых зданий Саратова, делится на своей страничке в Фейсбуке юрист Николай Скворцов. Похоже, что очень все близко к правде и истине...

Набор слов - скажете вы. Совсем нет. Это цепь бизнес-проектов Сергея Георгиевича Курихина, которые он потерял или потеряет в ближайшие дни. После моих публикаций про снос ресторана участники событий того времени рассказали мне интереснейшую историю. А современники, которые ещё при власти, поделились секретами мозговых штурмов, проводимых на Московской и Советской.

«Спартак - чемпион».

Был такой стадион Спартак. Огромный - 3,3 гектара земли около городского парка. Саратовские чиновники (и это не Аксененко) решили заработать на его продаже. Хорошо заработать. Стадион продали. Потом появился Сергей Георгиевич и купил/забрал/принял (правильное подчеркнуть) у новых собственников себе стадион. Видимо, хотел застроить.

Прокуратура и город активно пытались вернуть стадион обратно городу. Но проиграли все суды. Да, тогда городские власти ещё проигрывали суды. Открылась прямая дорога к застройке «Спартака». Подрядчик, знакомый с этой темой, уверенно утверждает, что заработать можно было, построив 100 000 «квадратов» жилья в элитном месте. Вместо стадиона. Понятно, что доля владельца земли всего лишь 15-20%. Но и это составляет 15-20 миллионов «зелёных», если реализовывать по 1000 долларов за метр.Но тут наступает 2012 год. Приходит новый губернатор Радаев и отжимает/уговаривает/выпрашивает (правильное подчеркнуть) у Курихина этот стадион. Обещая его привести в порядок в течение 3 лет. Все это есть в открытом доступе в интернете.

По второй версии застройщик Курихин сам приходит к губернатору и подносит ему в дар стадион, торжественно заверив губернатора, что надеется на уверенное и поступательное развитие области, а бизнес в этом подставит плечо. Стратег! Ну или что-то в этом духе говорит.

Наверное, чтобы поближе подружиться с новым главой региона или просто из любви к конькам. Растроганный Валерий Васильевич жмет руку меценату и на радостях обещает тоже сделать что-то доброе Сергею Георгиевичу.

«Дом-Джос».

В какой-то момент такое «доброе» и подворачивается. Десять соток земли, отрезанные заранее от музея Федина, «лежат» случайно завалявшиеся в областной собственности ещё с декабря 2009 года. Ипатов, видимо, «припрятал» для кого-то, но не успел воспользоваться - отправили в отставку.

Десять соток выставляют на торги. Заявляются непонятные лица. Сергей Георгиевич нервничает. Спартак «подарил» области. Область свой «подарок» обещает, но не делает. Тогда от имени Валерия Васильевича два министра областного правительства объезжают заявившихся на торги претендентов и «убеждают» отказаться от заявки. «Убеждают», объясняя, что область и город никому другому, кроме СГ, не дадут этот участок застроить. Оба этих министра уже не у дел. Но один из них продолжает находиться во властной «обойме» и даже рулит общественниками.

Претенденты с торгов снимаются, а один остаётся. Но денег у него не хватает. Сергей Георгиевич торги выигрывает, фактически получая утешительный бонус в виде 10 соток взамен подаренных 3,3 гектар стадиона. И, возможно, любовь со стороны власти. Как выясняется, временную…

«Взгляд».

Если кто думает, что идёт борьба за здание ресторана, то нет. В строительном бизнесе Курихина некуда вытеснять. Строительный рынок в регионе упал ниже плинтуса. Самым богатым человеком региона Сергея Георгиевича не назовёшь.

Есть два-три десятка ещё более богатых. Максимум - он входит в ТОП-100. Борьба идёт даже не за физическое выдавливание олигарха за пределы РФ.Пример Леонида Натановича Фейтлихера всем известен. Он уехал, но бизнес живет и медийная поддержка у него высокая.

Основные усилия направлены на закрытие «курихинского рупора» «Взгляд-инфо». Уж слишком это СМИ взлетело в рейтингах, стало читаемым и популярным в народе. А владеющий информацией умеет правильно ее подать, овладевая умами читающих.

Вкупе с предстоящими выборами нового губернатора и областной думы правильная подача нужной информации важна, поэтому владельца «Взгляда» нейтрализуют или дрессируют.Соответственно, сценария два: либо застройщик-издатель становится «добрым и пушистым», печатая лишь то, что можно. Либо «Взгляд» закрывают через наезды Роскомнадзора или суд. А «литературный сквер» на месте снесённого ресторана - это просто аперитив.Ну или такой прикол Валерий Васильевича. Вроде как Радаев выйдет на пенсию и будет приходить на место снесённого ресторана, читать на своём айфоне «Взгляд» и радоваться только добрым новостям.Короче, все скучно. В этой теме ни права, ни экономики, одна политика. Все, как обычно…

Николай Скворцов, юрист