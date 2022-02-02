"Ликвидация" школ: администрация Марксовского района получила щелчок по носу

В Марксовском районе завершилась «опупея» с проведением опроса жителей ряда сёл на предмет ликвидации нескольких школ, как юридических лиц, с целью объединения их с более крупными школами из соседних сёл. По моему мнению, опрос был неумело подготовлен и коряво проведен.

Участвуя в опросе в качестве наблюдателя, я пришел к выводу, что районная администрация, комитет образования и районные депутаты, назначив проведение опроса в рабочие дни, направленно выбрали в качестве респондентов либо жителей пенсионного возраста, которые не были готовы дать уверенный однозначный ответ, либо учителей и сотрудников школ и родителей школьников, которые испытывают сильное административное давление.

Члены комиссии всячески избегали встреч с общественными наблюдателями и предпочитали вести опрос вне контакта с ними. Время выезда в сёла не согласовывалось с наблюдателями, которые были вынуждены за свой счет, на свой страх и риск выезжать в сёла. Я с другими добровольными наблюдателями в течение двух дней выезжал в п. им. Тельмана, но так и не смог выйти на контакт с ними.

В результате плохой подготовки к опросу мнения и настроение жителей в разных сёлах сильно отличались. В ряде сёл жители смогли самоорганизоваться и провести независимые опросы, результаты которых сильно, с точностью до наоборот, отличались от официальных результатов опросов, проведенных сотрудниками администрации.

Некорректный выбор респондентов сильно исказил результаты проведенного опроса. Учителя и сотрудники школ вынужденно действуют по указке сверху, а мнение пенсионеров (поскольку опрос проводится исключительно в рабочее время) не отражает мнение родителей школьников. В результате плохой подготовки к опросу все опрашиваемые слабо понимали смысл и необходимость предлагаемой реорганизации и возможные её последствия. Поэтому официальные результаты данного опроса можно считать ничтожными, находящимися в рамках статистической погрешности.

Официальные результаты многодневной работы таковы: из восьми сёл, в которых намечена ликвидация школ, как юридических лиц, в четырёх сёлах жители выступили против реорганизации, и в четырёх сёлах жители высказались за реорганизацию. Как говорят англичане - «фифти-фифти», «пятьдесят на пятьдесят». Таким образом, районная администрация получила ощутимый щелчок по носу, а жители медленно умирающих сёл получили наглядный урок, что вместе – они сила.

Теперь слово за пока упорно помалкивающими депутатами.

Юрий ГОРДЕЕВ, специальный корреспондент