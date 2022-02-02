Вольский районный суд: по наклонной плоскости обвинения

Адвокат в суде, это не пятое колесо у телеги, а "дышло" этой телеги. Так должно быть, но , увы, так не происходит, как показывает судебная практика. Но все-таки, бывают и исключения, как например, в нашумевшем деле бывшего директора Вольского лицея Каткова В.А. , защитником которого в Вольском районном суде является адвокат Мищенко А.Н. Адвокату удалось «переломить» ход рассмотрения дела. Первого февраля все уже ожидали, что будет вынесен приговор: судья Дмитриев очень, судя по всему, спешил это сделать, "отметая" все многочисленные ходатайства адвоката. Но все изменилось на заседании, 1 февраля, где подсудимый Катков произносил на протяжении целых полутора часов свое последнее слово. Случай беспрецедентный в судебной практике, по крайней мере, в судебной практике Вольского районного суда, это точно.

То, что суды превратились в «штамповочную» машину обвинительных приговоров - далеко не новость. Оправдательный приговор редкость. Приговоры "от имени "Российской Федерации" судьи «подгоняют» под версию обвинения. И если государственный обвинитель запрашивает, например, пять лет, то будьте уверены, что судья огласит приговор, или сроком на пять лет, или , сроком на года два-три. Вынести оправдательный приговор от имени Российской Федерации, это значит, пойти против САМОГО государства, против обвинительного заключения, которого придерживается государственный обвинитель в суде. Мыслимо ли это?! А уж, районные суды в провинции, это «отдельная песня»! До Центра и «Царя» далеко, поэтому районные суды, как правило, выносят обвинительные приговоры, не утруждая себя тщательным и объективным разбором обстоятельств дела.

Вольский районный суд в этом смысле, не исключение. Одно из самых резонансных дел последнего времени- рассмотрение уголовного дела бывшего директора Вольского строительного лицея Каткова В.А.

Первого февраля Катков выступил в суде со своим «последним словом». Право произнести «последнее слово» Законом дается каждому подсудимому, и обычно, когда всем сторонам в суде все уже почти ясно, и осталось только услышать приговор, подсудимый ограничивается, как правило, короткой фразой, типа: « Прошу суд вынести справедливый приговор».

В Вольском суде было совсем по-другому: подсудимый Катков произносил и зачитывал свое «последнее слово» … полтора часа. Случай для судебной практики редкий, почти небывалый. Аргументы в «последнем слове» Каткова были озвучены настолько убедительные и неопровержимые, что судье Дмитриеву ничего не оставалось делать, как огласить о возобновлении судебных слушаний. Разумеется, государственный обвинитель возражал о возобновлении слушаний, заявив, что следствие было проведено с соблюдением норм Закона. Против возобновления слушаний, был как это ни странно покажется, и сам В.А. Катков, и его адвокат А.Н. Мищенко. Они настаивали только на одном: вынести оправдательный приговор, и в удовлетворении заявленного гражданского иска к Каткову В.А. со стороны прокурора полностью отказать. Судья Дмитриев объявил в рассмотрении дела перерыв до 15 февраля. Письменный вариант «последнего слова» Каткова В. А. был приобщен к материалам дела.

На заседании суда, кроме свидетеля и главного редактора «Саратовского репортера» Сергея Михайлова, не считая, разумеется, представителей сторон по делу, больше никого не было. Учитывая, что это дело получило большой резонанс, но нее получило адекватной общественной огласки, редакция «Саратовского репортера» считает необходимым опубликовать в изложении «последнее слово» Каткова В.А. ( с некоторыми сокращениями), потому что эта постыднейшая история с обвинением невиновного человека в том, чего он не совершал и не мог совершить, касается не только законных интересов самого подсудимого, но и, как минимум, двух сторон, которые явились главной причиной того, что Катков оказался на скамье подсудимых. Это следователь следственного отдела Вольска Федоров ( начальник МО МВД «Вольский» Д. Мамаев) и «куратор» Вольского строительного лицея Шипулина ( министр образования области М. Орлов).

Что сказал в своем последнем слове подсудимый Катков В.А., какие привел аргументы, факты и доказательства своей невиновности? Основной посыл «последнего слова» таков : на скамье подсудимых должен сидеть не Катков, а тот( или те) кто оговорил его и дал ложные показания, написав на него донос.

Основная гипотеза государственного обвинения, по вменяемому Каткову хищению денежных средств из Лицея, сформулирована через свидетеля Горшенину Татьяну Витальевну.

Дословно об этом так сказано в обвинительном заключении :

«В период времени с 30.06.2017 по 30.06.2020, Горшенина Т.В. находясь на территории г. Вольска Саратовской области, не осознавая преступный характер действий Каткова В.А., лично передала последнему денежные средства в общей сумме 850000 рублей, излишне перечисленных ей на расчетный счет Лицеем в качестве премии, а именно: в период времени с 31.07.2019 по 30.08.2019 денежные средства в сумме 100 000 рублей; в период времени с 30.08.2019 по 30.09.2019 денежные средства в сумме 105 000 рублей; в период времени с 30.09.2019 по 31.10.2019 денежные средства в сумме 70 000 рублей; в период времени с 31.10.2019 по 29.11.2019 денежные средства в сумме 100 000 рублей; в период времени с 31.12.2019 по31.01.2020 денежные средства в сумме 50 000 рублей; в период времени с 31.01.2020 по 28.02.2020 денежные средства в сумме 40 000 рублей; в период времени с 28.02.2020 по 31.03.2020 денежные средства в сумме 72 000 рублей; в период времени с 31.03.2020 по 30.04.2020, денежные средства в сумме 68 000 рублей; в период времени с 30.04.2020 по 23.05.2020, денежные средства в сумме 65 000 рублей; в период времени с 23.05.2020 по 30.06.2020, денежные средства в сумме 40 000 рублей».

Как указывает в своем «последнем слове» Катков В.А., проверить факт «о возможной, либо невозможной передачи» ему денег Горшениной Т.В. могло бы помочь письменное и неопровержимое доказательство, которое имеется в материалах уголовного дела и которое не раз предоставлялось суду, и указывалось на него защитником Мищенко А. Н. Но суд это упорно не хотел замечать и анализировать.

Речь идет, о предоставленных сведениях из ПАО Сбербанк России (л.д. 51-52 т.9.). Для лучшего восприятия цифр, все суммы Катков сформировал в таблице, где наглядно показывал факт лжи и оговора, допущенного в отношении него , со стороны Горшениной Т. В.

Все его утверждения сделаны на основе сравнения данных, указанных в обвинительном заключении, которое он считает «дефектным» и сведениями из ПАО Сбербанк России. Катков дал сравнительный анализ цифр указанных в т.10 на л.д. 105 (текст обвинительного заключения) и цифр в т.9 на листе л.д.51-52, а именно, протокол осмотра предметов от 15.01.2021 года.

По версии обвинительного заключения, хищения денежных средств мною в Лицее Фактическое поступление денег на Банковскую карту Горшениной Т.В Сумма оставленная себе Горшениной Т.В. и по гипотезе гос обвиненияне переданна мне Недостаток денег у Горшениной Т.В., для передачи мне денег по гипотезе гос обвинителя (руб.) Излишне оставленные себе количество денег Горшениной Т.В. и не переданных мне для «хищения» А также её остаток зарплаты за отработ-ый период (руб.) Период т.10 л.д. 105 Вменяемая сумма хищения (руб.) т. 10 л.д. 105 Дата зачисле-ния, т. 9. л.д. 51-52 Сумма (руб.) т.9 л.д. 51-52 31.07.2019 по 30.08.2019 100000,00 24.07.2019 22.08.2019 110000,00 70000,00 80000,00 0 80000,00 итого 180000,00 30.08.2019 по 30.09.2019 105000,00 09.09.2019 25.09.2019 43927,21 50000,00 0 11072,79 - 11072,79 Зарплата 0,00 итого 93927,21 30.09.2019 по 31.10.2019 70000,00 09.10.2019 24.10.2019 44416,16 97000,00 71416,16 0 71416,16 итого 141416,16 31.10.2019 по 29.11.2019 140000,00 08.11.2019 22.11.2019 71426,84 50200,00 0 18373,16 - 18373,16 Зарплата 0,00 итого 121626,84 29.11.2019 по 31.12.2019 100000,00 24.12.2019 24.12.2019 77254,84 75000,00 52254,84 0 52254,84 итого 152254,84 31.12.2019 по 31.01.2020 50000,00 09.01.2020 24.01.2020 50759,39 48000,00 48759,39 0 48759,39 Итого 98759,39 31.01.2020 по 28.02.2020 40000,00 21.02.2020 60000,00 20000,00 0 20000,00 28.02.2020 по 31.03.2020 72000,00 24.03.2020 48000,00 0 24000,00 - 24000,00 Зарплата 0,00 31.03.2020 по 30.04.2020 68000,00 24.04.2020 60000,00 8000,00 0 8000,00 30.04.2020 по 23.05.2020 65000,00 07.05.2020 30333,84 0 34666,16 - 34666,16 Зарплата 0,00 23.05.2020 по 30.06.2020 40000,00 25.05.2020 46000,00 6000,00 0 6000 Итого 850000,00 286430,39 - 88112,11

Итак, согласно обвинительного заключения, государственным. обвинителем утверждается, что Горшенина Т.В. в период с 31.07.2019 года по 30.08.2019 передала Каткову В.А. по его требованию к ней 100 000 рублей. Сколько она себе перевела на банковский счет фактически денег, якобы по требованию Каткова? Можно легко увидеть, что Горшенина Т.В. перевела себе на свой банковский счет 24.07.2019 год 110 000 рублей, и 22.08.2019 году, зачислила 70 000 рублей, складываем эти суммы и получаем, что Горшенина Т.В. перевела деньги Лицея себе на счет 180 000 рублей. Получается, если Горшенина Т.В. отдала Каткову по его требованию к ней только 100000 рублей, как это указано в обвинительном заключении с её ложного доноса, то Горшенина Т.В. оставила себе 80 000 рублей, а Катков, выходит, забыл у не эту сумму потребовать?

Далее, период с 30.08.2019 по 30.09.2019 по оговору Горшениной Т.В. она Каткову В.А., якобы, передала 105 000 рублей. Сколько она реально перевела себе денег на банковской счет в данном указанном периоде? Так, 09.09.2019 года Горшенина Т.В. перевела себе на банковский счет 43927, 21 рублей и 25.09.2019 50000 рублей, итого в сумме, получается, что Горшенина Т.В. перевела себе на банковский счет 93927 рублей 21 коп. Какую сумму она указывала следователю Федорову, которую он передала, якобы, по требованию Каткова? Сумма эта составляет 105 000 рублей. Получается, что если Горшенина Т.В. перевела себе только 93927 рублей 21 коп, а отдала Каткову В.А. 105000 рублей, то где она взяла 11072 рубля 79, что бы Каткову передать 105 000 рублей? При этом, выходит, что Горшенина Т.В. осталась в сентябре 2019 года полностью без зарплаты, но может ли такое быть?

Такая же тенденция «передачи» денег была и в остальные периоды, отличаются только суммы. Катков указывает в «последнем слове»: «Чтобы передать мне деньги, в тех суммах, о которых Горшенина Т.В. указывает следствию Федорову, она должна была в сентябре, ноябре 2019 года, и марте, мае 2020 года, где то еще занять эти деньги, чтобы передать их мне, для вменяемого «хищения».

Катков считает, что следователь Федоров, «должен был собирать факты по имеющемуся хищению денежных средств Министерства образования Саратовской области, а не собирать около года сплетни, и слухи, и с упованием слушать придуманные рассказы о моей виновности от Горшениной Татьяны Витальевны, забывая при этом русскую народную поговорку: "Кто громче всех кричит - ДЕРЖИ ВОРА – тот сам и есть вор".

Катков утверждает в своем последнем слове:

« По факту, Горшенина Татьяна Витальевна и есть тот самый вор, которая похитила, используя свое служебное положение, и отсутствие за ней должного контроля со стороны главного бухгалтера Лицея Подгузовой, Петрова и моего, как директора. Горшенина Т.В. совместно со своей сестрой и матерью в тайне от всех похищала денежные средства Министерства образования Саратовской области, которые предназначались для выплаты заработной платы и премий работникам Лицея, а я являюсь не обвиняемым в «хищении» этих денег, а свидетелем, как является свидетелем и главный бухгалтер Лицея Петров О.А., которого я и попросил разобраться в данном хищении, как только узнал о нем, и незамедлительно сообщить об этом хищении письменно в полицию!».

(продолжение следует)