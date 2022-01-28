Октябрьский РОСП Саратова: беспредел продолжается

В предыдущих статьях мы писали о шарашкиной конторе (в частности о Октябрьском РОСП). Ничего не меняется: "шарашкина" контора продолжает работать в том же духе. Расскажем на одном лишь примере.

10.01.2022 г. пристав Хлебородова возбуждает производство № 149 ИЗ за 1 000 рублей, вынесенного мировым судьей Октябрьского района за административное правонарушение и накладывает арест на имущество.

14.01.2022 Бондарев В.В. оплатил 1 000 рублей и 14.01.2022 г. на Госуслугах появляется постановление о приостановке исполнительного производства (в исполнительном производстве такого постановления нет).

18.01.2022 г. Хлебородова выносит постановление о возобновлении исполнительного производства (на Госуслугах)!!!

На вопрос Бондарева В.В., «ПОЧЕМУ»? пристав Хлебородова отвечает, что деньги должны поступить мировым судьям, а на самом деле, Хлебородова Е.М. выносит постановление о распределении денежных средств (при знакомстве с исполнительным производством), не снимая запрета на регистрацию имущества!

По исполнительному производству № 97 999/21 на депозите приставов с 12.01.2022 г. лежат деньги, но уже полмесяца они так и не поступили Бондареву В.В. на счет.

19.01.2022 Бондарев просит пристава Приходько ознакомиться с делом, но и по 27.01.2022 этого сделать ему так и не дали!

Оно что, еще не готово? Или, так же будут вклеиваться в дело результаты исполнительных действий, как это был раньше при взыскании с Рожковой И.В. денежных средств?

Почему деньги лежат на депозите? Почему препятствуют ознакомиться с исполнительным производством № 97 999/21? Почему вынесенные постановления приставов и опубликованные в Госуслугах не соответствуют постановлениям в исполнительном производстве?

24.01.2022 г. на Госуслугах появляется два постановления о возбуждении исполнительных производств и наложении ареста на имущество. Это № 3720/22, сумма взыскания 0 рублей и № 3723/22, где сумма взыскания так же 0 рублей!!!!

Но так как Бондарев В.В. ходит к приставам на каждый прием, уже как на работу, то 27.01.2022 г. он спросил у пристава Приходько, что это за исполнительные производства на 0 рублей, на что тот ответил, что не возбуждал их.

До сих пор не сняты запреты на судебные приказы, которые были отменены еще в октябре 2021 г.

Когда же приставы будут исполнять свою работу по Закону (а не имитируя исполнение Закона)?

Был ли наказан пристав Приходько за свое «творчество», который за два года не взыскал с Рожковой И.В. ни копейки, и только после обращения во все инстанции исполнительное производство сдвинулось?

16.04.2021 в результате исполнительных действий по сносу забора у дома Бандарева В.В., ему были нанесены увечья, после того, как были надеты наручники! Руки выворачивали так, что сломали руку!

Даже опытные хирурги удивились характеру перелома, который мог быть только при скручивании! После этого приставы (силовики) проехались сапогами и начали душить Бондарева В.В.! Вот уже 9 месяцев у него не проходит рука, спина, ноги, здоровье ухудшается, но уголовное дело о превышении должностных полномочий так и не возбуждено!

Бондарев считает, и полагаем, что считает небезосновалтельно, что это все результат мести, а не желание приставов вернуть долги в тот же налоговый орган.

В регистрационной палате приостановлена продажа Бондаревым квартиры уже на протяжении 4-х месяцев... Этих средств вполне бы хватило на оплату долгов!

Беспредел приставов- это месть Бондареву за обращение в суд на бездействие пристава Приходько, который 2 года ничего не делал, не взыскивал долгов с Рожковай И.В.