Депутаты марксиане: сидят тихо, как мыши

Состоялось очередное заседание Марксовского районного собрания. Явка депутатов была слабая, но кворум удалось собрать.

Руководство Собрания продолжает возводить баррикады между собой и обществом, дабы оградить себя от нежелательных элементов, которые могут проникнуть на заседание. Посему, все желающие посетить любое заседание Собрания (приглашенные, журналисты и пр.), которое, как правило, проводится по четвергам, обязаны зарегистрироваться заранее, в понедельник.

Прозвучал отчет райотдела МВД. Марксовский район находится где-то посредине по преступности и по раскрываемости. Депутатами отмечено улучшение работы участковых уполномоченных (укомплектованность которыми наконец-то достигла 100%), что радует. Представитель прокуратуры отметил, что город зарос дикорастущей коноплей, и поинтересовался - много ли выдано предписаний в адрес городской администрации по ликвидации этих зарослей? Список участковых (которых, к сожалению, мало, кто знает) опубликован в муниципальной газете, но, поскольку её не все читают, полагаю, что эту информацию необходимо разместить и на Интернет-ресурсах.

Депутаты без обсуждения, дружно и единогласно проголосовали за внесение изменений в решение Собрания «О бюджете…», при этом у меня сложилось впечатление, что ,бОльшая их часть с этими изменениями не знакома.

Вызвало недоумение, почему передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля была передана контрольно-счетной комиссии (которая приступила к исполнению обязанностей с 1 января) и была утверждена лишь сейчас, месяц спустя, то есть задним числом.

Утверждение состава комиссии по депутатской этике началось с возражения одного из депутатов – почему предварительно даже не спросили его согласия. На предложение депутата К. Черновой включить её в эту комиссию, председательствующий Н. Косарев никак не отреагировал, и даже не счел нужным поставить на голосование. Никто из депутатов по поводу этого не возмутился. Это всё, что нужно знать о депутатской этике, царящей в нашем районном Собрании. Интересно, будет ли рассмотрен этот вопрос на комиссии, которую только что утвердили? И вообще, по моему мнению, в комиссию по депутатской этике было бы полезным включить посторонних общественников, чтобы вопросы депутатской этики решали не только порой тихо сидящие как мыши депутаты.

Со стороны представителя прокуратуры поступило требование о согласовании с надзорным органом Плана работы Собрания на 2022 год, так как вопросы, предлагаемые к рассмотрению на заседаниях, могут затрагивать законные интересы граждан. По той же причине – отсутствие заключения прокуратуры – с рассмотрения был снят вопрос о даче согласия на ликвидацию муниципального цирка «Арт-Алле» с целью передачи его на региональный уровень.

Получить аккредитацию при районном Собрании пожелало лишь одно СМИ – районная газета «Воложка», что ярко продемонстрировало отсутствие какого-либо интереса к этому представительному органу. Никому они не интересны, никому они не нужны. Увы…

Юрий ГОРДЕЕВ, специальный корреспондент