Смерть субботникам?

Общественная организация «Любимый город» через социальные сети обратилась к жителям Маркса с призывом ко всем жителям дружно явиться на субботник по уборке снега у Центрального дома культуры (ЦДК). Пригласили и меня. В назначенный день и время я, вроде как любящий свой город житель, явился на субботник. Погода мало благоприятствовала, была небольшая метель, но всё же…

Мои ожидания рисовали передо мной благостную картину, как это было принято в былые времена, громкой музыки и радостного труда большого количества патриотов, добровольно пришедших на общегородское мероприятие. Будет множество молодежи, неравнодушные граждане, муниципальные служащие и отдел ЖКХ администрации в полном составе посвятят свой труд родному городу. Пресса, конечно же, самыми яркими красками опишет это событие.

Минут за двадцать до начала мероприятия возле ЦДК уже стоял старенький УАЗ-«буханка» с множеством лопат.

Итоги таковы. Явилась известная всему городу местная говорящая и пишущая братия: Василий Кулькин ("Любимый город"), Сергей Бельский ("Радио Маркс") и Стас Бакал ("События в Марксе"). Четвертым оказался я. И ВСЁ. Больше никто не пришел. Печально, нулевая общественная активность.

Вооружившись лопатами, мы приступили к работе. Я расчистил площадку между стоящим на постаменте танком со стволом, направленным в сторону Саратова, и памятником военной регулировщице, а все остальные занялись дорожками, ведущими к ЦДК.

Мне вспомнилась картина, которую довелось наблюдать более сорока лет назад в Германии, тогда ещё социалистической. Там по призыву бургомистра молодые ребята и девушки на велосипедах дружно съезжались в назначенное место, чтобы привести в порядок какую-то небольшую территорию. В крошечном немецком городке (там нет понятия «село», даже пара отдельно стоящих домов – это уже «город») довелось посетить совсем маленькую и очень красивую школу, в которой весь косметический ремонт велся исключительно силами самих школьников. И даже в близлежащем лесу стояли урны для мусора, которые почему-то никто не переворачивал. А в подъездах домов на подоконниках стояли цветы, а на окнах висели занавески.

Нам не мешало бы взять на вооружение эти нормы общежития.

А снег продолжает накрывать город. В сёлах района не расчищаются даже подходы к школам. Мне кажется, нежелание нынешних марксиан принять участие в общественных мероприятиях – результат увеличивающегося раскола между властью в лице местного самоуправления и обществом…

Юрий ГОРДЕЕВ, специальный корреспондент