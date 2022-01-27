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Прокуратура Кировского района отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

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«Наглость второе счастье: как господин Лебедев, осужденный за хранение оружия,  еще и  чужую недвижимость через суды «отжимает». После опубликования статьи под таким заголовком 6 декабря 2021 года на сайте «Саратовского репортера» прокуратурой Саратовской области было рассмотрено обращение главного редактора «Саратовского репортера» С,Ю. Михайлова по доводам, изложенным в этой публикации.

В ходе проверки было установлено, что в ОП № 3 в составе УМВД России по г.  Саратову 23.01.2019 было зарегистрировано заявление Бондарева В.В. о неправомерных действиях Лебедева В.В., выраженных  в незаконном занятии помещения, расположенного по адресу: г. Саратов, 2-й поселок им. Пугачева, 4 линия, д. 128, а также угроз со  стороны Лебедева. Заявление было рассмотрено формально, и сотрудники полиции не утруждали себя объективным расследованием: отписались, как это нередко бывает.  А точнее – бывает очень часто.

Тогда, по результатам проверки, проведенной  сотрудниками полиции ОП № 3  в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ 30. 01. 2019 сотрудниками полиции ОП № 3 было принято решение об отказе о возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Лебедев, который   вел себя вызывающе, нагло по отношению к собственникам и арендаторам,  и угрожал даже  физической расправой  Бондареву В.В. ,   почувствовал свою безнаказанность.  Мол, у него  «все в прокуратуре схвачено» и  никто с ним ничего не сделает.   

Однако, прошло  почти три года и  теперь Лебедев  поумерил свой  пыл: в прокуратуре  Кировского района уже нет тех, кто  «прикрывал»,  его и кто способствовал     прекращению уголовного дела. Напомним, что в то время прокурором  Кировского района Саратова был Пригаров.

Дело  теперь возвращено на доследование: изучение материала   в прокуратуре области показало, что проверка  три года назад была проведена неполно,  в связи с чем по поручению аппарата прокуратуры области постановление об отказе в возбуждении уголовного дела  28. 12. 2021 года  отменено прокуратурой Саратовской области, а материал направлен для дополнительной проверки.

О господине Лебедеве   местные СМИ писали  неоднократно. То      помещение, в котором он плавил драгоценные металлы, едва  не сжег вместе с другими офисами. То  целый арсенал оружия и не только охотничьего, но и боевого, хранил на чердаке. То угрожал избить и даже убить   Бондарева В.В.,  у которого в  офисном  помещении  более 10 лет сидел и работал бесплатно,  не платя ни копейки за аренду и ЖКУ. То  хамил и грубил   арендаторам,  которые  платили за свет и прочие услуги,  а он не платил.  А сегодня вот,   в суде выступает в качестве  с истца,    желая     «отжать» в свою пользу помещение, которое ему никогда  не принадлежало и к которому он не имеет отношение.

Посмотрим, чем закончится  теперь   история вокруг этой  одиозной персоны,  и   наберутся ли смелости в ОП № 3   возбудить в отношении  Лебедева уголовное дело: прокуратура области дала прямое указание провести тщательную проверку материала.

Опять   напечатают и подпишут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, или все-таки,    сделают все по закону? 