Прокуратура Кировского района отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

«Наглость второе счастье: как господин Лебедев, осужденный за хранение оружия, еще и чужую недвижимость через суды «отжимает». После опубликования статьи под таким заголовком 6 декабря 2021 года на сайте «Саратовского репортера» прокуратурой Саратовской области было рассмотрено обращение главного редактора «Саратовского репортера» С,Ю. Михайлова по доводам, изложенным в этой публикации.

В ходе проверки было установлено, что в ОП № 3 в составе УМВД России по г. Саратову 23.01.2019 было зарегистрировано заявление Бондарева В.В. о неправомерных действиях Лебедева В.В., выраженных в незаконном занятии помещения, расположенного по адресу: г. Саратов, 2-й поселок им. Пугачева, 4 линия, д. 128, а также угроз со стороны Лебедева. Заявление было рассмотрено формально, и сотрудники полиции не утруждали себя объективным расследованием: отписались, как это нередко бывает. А точнее – бывает очень часто.

Тогда, по результатам проверки, проведенной сотрудниками полиции ОП № 3 в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ 30. 01. 2019 сотрудниками полиции ОП № 3 было принято решение об отказе о возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Лебедев, который вел себя вызывающе, нагло по отношению к собственникам и арендаторам, и угрожал даже физической расправой Бондареву В.В. , почувствовал свою безнаказанность. Мол, у него «все в прокуратуре схвачено» и никто с ним ничего не сделает.

Однако, прошло почти три года и теперь Лебедев поумерил свой пыл: в прокуратуре Кировского района уже нет тех, кто «прикрывал», его и кто способствовал прекращению уголовного дела. Напомним, что в то время прокурором Кировского района Саратова был Пригаров.

Дело теперь возвращено на доследование: изучение материала в прокуратуре области показало, что проверка три года назад была проведена неполно, в связи с чем по поручению аппарата прокуратуры области постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 28. 12. 2021 года отменено прокуратурой Саратовской области, а материал направлен для дополнительной проверки.

О господине Лебедеве местные СМИ писали неоднократно. То помещение, в котором он плавил драгоценные металлы, едва не сжег вместе с другими офисами. То целый арсенал оружия и не только охотничьего, но и боевого, хранил на чердаке. То угрожал избить и даже убить Бондарева В.В., у которого в офисном помещении более 10 лет сидел и работал бесплатно, не платя ни копейки за аренду и ЖКУ. То хамил и грубил арендаторам, которые платили за свет и прочие услуги, а он не платил. А сегодня вот, в суде выступает в качестве с истца, желая «отжать» в свою пользу помещение, которое ему никогда не принадлежало и к которому он не имеет отношение.

Посмотрим, чем закончится теперь история вокруг этой одиозной персоны, и наберутся ли смелости в ОП № 3 возбудить в отношении Лебедева уголовное дело: прокуратура области дала прямое указание провести тщательную проверку материала.

Опять напечатают и подпишут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, или все-таки, сделают все по закону?