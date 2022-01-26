Ни ума, ни фантазии: Марксе решили около цирка поставить памятник... первой учительнице.

В Марксовской районной администрации состоялось совещание по вопросу выбора общественных территорий, подлежащих благоустройству и инициативных проектов создания комфортной городской среды. Очень печально, что местный орган самоуправления в связи с нищетой бюджета вынужден теперь благоустраивать лишь отдельные тщательно отобранные небольшие территории. Сумма, которую на эти цели предстоит потратить – не слишком серьезные два миллиона рублей бюджетных денег.

От главы администрации поступило предложение перед зданием цирковой студии «Арт-Алле» установить памятник «Первой учительнице». Создалось впечатление, что памятник уже готов, осталось только согласовать с общественностью место его установки. Изготовление таких монументов, по-видимому, где-то поставлено на поток, остается только найти покупателей, Мне пришлось возразить, что в России уже, наверное, скоро не останется ни одного города, где памятник такой модной тематики ещё не установлен. Кроме того, весело раскрашенное здание цирка - не самое удачное место для напоминания о теме, столь серьезной для каждого человека, Ведь не ставились же в былые времена рядом с цирком памятники Ленину. И самое главное, на Руси испокон веков было принято ставить памятники исключительно на народные пожертвования граждан. Поэтому, по моему мнению, тратить скудные бюджетные средства на памятник сомнительной художественной ценности было бы неразумно.

Правильно заявили некоторые участники совещания, что в городе слишком много других важных проблем, требующих немедленного решения (нехватка контейнерных площадок для мусора, низкое качество воды и пр.).

Участники совещания обсудили вопрос - чем можно привлечь туристов в наш город. Мне кажется, что гостей мало привлекут различные новоделы (обновленный стадион и пр.). Упор следует делать на старину, на историю. Всё должно напоминать о том, что Маркс – это крупный центр бывшего Немецкого Поволжья. Нужно найти в городе самый старый немецкий дом. А все ли знают (пусть, если что, краеведы меня поправят), что стоящая на въезде в город кирха Христа Царя – это ПЕРВАЯ римско-католическая церковь, возведенная в новейшие времена на территории бывшего СССР. А стоящий на центральной площади памятник В.И.Ленину – это ПОСЛЕДНИЙ памятник в СССР, возведенный ему.

В каждом городе должны быть какие-то свои изюминки. Например, довелось видеть, как в Брюсселе толпы туристов водят посмотреть на САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ в Европе памятник – какая-то фигурка высотой пару сантиметров, приваренная к канализационному люку. А в Барселоне всем предлагают посидеть на САМОЙ ДЛИННОЙ в Европе парковой скамейке (около 300 м). А в Маркс люди приезжают даже из других городов, чтобы купить марксовского пива. Почему бы не обыграть эту тему? Ведь ездят же в Мюнхен миллионы туристов, чтобы принять участие в знаменитом ежегодном пивном фестивале «Октоберфест»…