Вольское районное судилище?

В Вольске рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего директора Вольского строительного лицея (ВСЛ) Валерия Каткова. Его в Вольске знают как человека честного, порядочного, и на его беду… принципиального. За что он и страдает сегодня: не подкрепленное фактами, ему предъявлено обвинение в совершенных , якобы, хищениях. Этого человека судят на основании лишь на основании одного факта - доноса. Три сотрудника ВСЛ написали заявление о взятке, которую, якобы, получил директор ВСЛ Катков. И более - никаких доказательств! Ни аудиозаписи, ни фотографий, ни самих «меченых» денег, ни протокола о получении взятки и денег, которые, якобы, получил Катков. НИЧЕГО! Только есть один "факт" и это заявление, подписанное тремя сотрудниками лицея в форме доноса на неугодного директора. И знаменитое своей аномальностью вольское правосудие начало расправу над человеком на основании такого доноса.

Дело рассматривает в Вольском районном суде судья Дмитриев, известный тем, что несколько лет назад, рассматривая одно резонансное уголовное дело, еще задолго до окончания рассмотрения дела начал… писать обвинительный приговор, но был пойман буквально за руку адвокатами, и «Саратовский репортер» писал об этом случае.

На самом деле, привлекать к уголовной ответственности и судить следует сегодня тех, кто написал на Каткова донос о взятке. Не помешало бы обязательно разобраться, а потом, возможно, и возбудить уголовное дело и в отношении некоторых членов Министерства образования Саратовской области за то, что многие годы это ведомство покрывало хищения и поборы с сирот учащихся ВСЛ. Хищения, или, если мягче, «поборы», по некоторым и самым приблизительным оценкам, могут быть даже не на сотни, а на миллионы рублей. Поборы с учащихся сирот стали в ВСЛ устойчивой практикой: на бедных детях сиротах ( среди которых есть не вполне здоровые, так называемые «коррекционные») жирели и наживались некоторые сотрудники ВСЛ многие годы.

Фамилия одной из чиновниц минобраза, которая не может не знать, по нашему мнению, о поборах известна- это госпожа Шипулина, главный куратор учреждений специального образования. Госпожа Шипулина является, как знают в ВСЛ, подругой коменданта общежития лицея- Яковлевой, ставшей главной заявительницей о, якобы, «взятке» со стороны Каткова.

Если коротко, то проблема Каткова следующая: когда он пришел в лицей, то сразу же стал здесь наводить порядок. Первое, что он сделал, уволил воспитателя, который имел продолжительные сексуальные контакты с несовершеннолетней 16-летней учащейся лицея. Потом Катков взялся за борьбу с поборами и лично с Яковлевой. Он стал препятствовать поборам с ее стороны , схема которых была ею отработана годами. Правдами и неправдами, различными хитростями и уловками ( есть десятки свидетелей учащихся сирот) Яковлева заставляла снимать с банковских карточек деньги учащихся сирот. Некоторых родственников Яковлевой ( мужа и сына, работавшими в службе охраны лицея) Катков уволил за систематическое употребление спиртных напитков.

С этого и началось: некая группа «особо обиженных» воспитателей и сама Яковлева, которые годами кормились и жирели за счет сирот- учащихся, начали мстить Каткову.

Дело кончилось арестом Каткова по состряпанному доносу, не подтвержденному никакими доказательствами, сначала на трое суток ИВС, потом домашним арестом, а теперь идет суд.

В Министерстве образования от Каткова, открестились сразу же. Не разобравшись вообще ни в каких причинах, уволили по окончанию срока контракта. Выносить сор из избы, то есть, из лицея- было бы очень опасно для некоторых сотрудников минобраза, потому что, как сегодня рассказывают, многочисленные свидетели корреспонденту «Саратовского репортера», в коррупционной преступной схеме были замешаны не только некоторые воспитатели и сама Яковлева ( сегодня она все-таки уволена) но и некоторые сотрудники правоохранительных структур Вольска, которые «крышевали», все творящиеся безобразия ВСЛ. По этой именно причине, как можно понимать, и суд сегодня не заинтересован объективно рассматривать так называемое дело Каткова : все все знают, что творилось на самом деле в ВСЛ, но многие молчат. Но полагаем, что на уровне Вольска эту скандально-преступную ситуацию уже не удастся никак нивелировать: редакция направила жалобы в Генеральную прокуратуру , Следственный комитет РФ на действия правоохранительных структур Вольска.

Редакция обязательно вернется к теме о поборах и хищениях и подробнее расскажет, как действовала схема отъема денег у детей сирот в этом образовательном учреждении Вольска.

Многие учащиеся сироты готовы дать показания в суде, на котором сегодня предъявлено обвинение бывшему их директору Каткову. Однако, судья Дмитриев не посчитал нужным удовлетворить ходатайство о вызове их в суд, что наводит на мысль о прочной связи судьи Дмитриева со стороной обвинения, и что суд взял курс на обвинительный приговор, не собираясь разбираться в деталях явно шитого даже не белыми, а гнилыми нитками, этого уголовного дела.

Вчера , 25 января судья Дмитриев отказал немотивированно в приобщении к делу нескольких ходатайств защитника Каткова. Почему? Что происходит в Вольском районом суде? Это районный суд, или это районное судилище?

Какую задачу ставит перед собой судья Дмитриев? Задача у него одна, и это видно: быстрее закончить рассмотрение дела. Поэтому, он и «отметает» одно ходатайство защитника Каткова за другим. Судья Дмитриев явно спешит вынести приговор, и даже не делает при этом вид, что желает разобраться объективно и беспристрастно в деталях дела.

Судья Дмитриев явно не ставит перед собой задачу вынесения справедливого приговора и решения по делу на основании глубокого и всестороннего исследования доказательств и в соответствии с действующим законодательством.

Имеет ли моральное и законное право судья Дмитриев рассматривать это дело?

Не имеет, по мнению стороны защиты, и поэтому 25 января был заявлен отвод судье С. Дмитриеву адвоката А. Мищенко, в интересах, подсудимого В. Каткова, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Отвод был сделан, как сказано в ходатайстве об отводе, «во избежание вынесения неправосудного, обвинительного приговора».

В ходатайстве об отводе судьи, в частности, сказано:

« В настоящее время Катков В.А. решил рассказать всю правду, в связи с чем, уточнил свои показания по делу, поэтому данный факт требует тщательной проверки всех обстоятельств дела, в том числе проверки и повторного допроса свидетелей, как ранее допрошенных по делу, так и новых, которые ранее не допрашивались. На фоне этого, со стороны суда постоянно стали быть видны обвинительные устремления и желание скорее завершить уголовного разбирательство по делу. По мнению стороны защиты, суд устойчиво встал на сторону обвинения, активно стал вмешиваться в состязательность сторон и подменять функции государственного обвинителя. Явным подтверждением тому служит, тот факт, когда в судебном заседании 20.01.2022 года, стороной защиты было заявлено ходатайство вызвать в суд и повторно допросить свидетеля Горшенину Т.В., у которой имеются существенные противоречия между ее показаниями в суде и письменными доказательствами, имеющими в материалах уголовного дела, где государственный обвинитель не возражал, суд отказал в вызове данного свидетеля».

В ходатайстве также говорится о том, что стороной защиты и самим Катковым В.А. на судебном заседании 20.01.2022 года были заявлены многочисленные свидетели, которые могли бы опровергнуть факт хищения им денежных средств в Лицее. Но судья Дмитриев незаконно отказал в этом. Судья Дмитриев спешит и хочет, как можно быстрее, вынести приговор, не делая ни малейшей попытки разобраться в противоречивых деталях этого уголовного дела, которое было возбуждено по доносу.

Поэтому, защита Каткова справедливо указывает в ходатайстве:

«На все заявленные ходатайства со стороны защиты по ст. 235, 237, 53 УПК РФ суд также полностью отказал, несмотря на то, что обвинительное заключение составлено с грубейшими нарушениями УПК РФ, при этом основано на голословных утверждениях, без приведения конкретных фактов и доказательств, о чем более подробно указывалось в ранее соответствующих в письменных ходатайствах. Исходя из описанного отношения суда, у стороны защиты сложилось устойчивое мнение, что суд не хочет занимать объективную позицию по делу, не намерен приближаться к истине, а склонен только руководствоваться ранее представленными сведениями со стороны обвинения и быстрее закончить рассмотрение уголовного дела. Поэтому, при вышеописанных обстоятельствах дела, сторона защиты считает, что суд своим отношением к стороне защиты, не создает условия к поиску истины, а противостоит ей, активно лишает сторону защиты возможности оспаривать предъявленное обвинение государственным обвинителем Каткову В.А., тем самым открыто и публично показывает свою возможную косвенную заинтересованность в вынесении неправосудного, обвинительного приговора подсудимому».

Этот отвод судьей Дмитриевым был отклонен: он считает, что имеет и моральное и законное право и дальше расстаривать это дело.

Чем закончится рассмотрение этого уголовного дела, и какой приговор будет вынесен?

О других деталях этого, явно, сфабрикованного уголовного дела в отношении директора Вольского строительного лицея, который стремился навести здесь порядок, и разогнать «банду» вымогателей денег с детей сирот, мы расскажем завтра, 27 января.

(продолжение следует)