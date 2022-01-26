Создан новый фильм о Николае Вавилове

Уникальный подарок приготовил своим читателям и зрителям авторский коллектив ИМП «Вавиловское поле» в канун 134-й годовщины со дня рождения Николая Ивановича (он родился 25 ноября 1887 года – убит 25 января 1943 года). Создан необычный документальный фильм-эссе для молодёжи о яркой, трагической судьбе Вавилова и его соратников. О противоречивой эпохе, в которой приходилось вести научную деятельность великому учёному, написано немало. Представители двух столетий пытаются разобраться в том чудовищном периоде жизни гения, чьи открытия и в новом тысячелетии до конца не поняты , да и не приняты! По сей день многие исследования историков разных лет и стран спорны, или носят сознательно необъективный характер. Увы, так называемая «лысенковщина», как и нацизм, продолжает существовать и действовать, несмотря на смерть своих лидеров.

Создателям нового фильма-эссе с говорящим названием «Я служил Родине, а не правительству…» удалось объединить, казалось бы, несоединимое. Удалось необычно метафорично для жанра документалистики подать материал, по-новому взглянуть на общепризнанные, известные факты, опираясь на собственные многолетние исследования. Документальный материал представлен образно, художественно, увлекательно. Рассчитанный на молодёжную аудиторию, он интересен для любого россиянина, которому судьба Родины не безразлична! Радует и другое – фильм объективно, доказательно даёт объяснение многим, по сей день дискуссионным трактовкам фактов жизни великого учёного. Благодаря чётко выверенному хронико-документальному видеоряду, его неординарно поданному художественному оформлению, глубинной музыкальной трактовке происходящих событий, зритель вместе с всецело погружается в минувшую эпоху, осознавая полнее, всё происходящее в те далёкие кумачёвые годы!

В объединённый авторский коллектив вошли от Саратова: писатель Александр Амусин, (сценарий, режиссура, звук) композитор Александр Плеханов, оператор-реставратор Виктор Панкрашкин, от Москвы — ведущие сотрудники творческого объединения «Ра-фильм» под руководством Полины Амусиной. Создано уникальное произведение, которое, уверен, будет интересно не одному поколению!

Познакомиться с кинофильмом просто: https://www.youtube.com/channel/UCjxNQ1_Tc-wTyuFKASErr8g, или https://www.youtube.com/watch?v=CuDof6FOvocвход.

Павел Росс, писатель, Москва , Народная комиссия ИМП «Вавиловское Поле» Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.