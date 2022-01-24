Чинаева ничего не решает. Зачем приехала "пудрить" людям мозги?

В Марксовской районной администрации на фоне продолжающихся баталий по поводу ожидающейся ликвидации ряда сельских школ, как юридических лиц, состоялась встреча педагогических работников и представителей общественности с заместителем министра образования Саратовской области Чинаевой И.А.

По моему мнению - это был плохо режиссированный спектакль. Небольшая кучка приглашенных на это действо районных депутатов в самом начале старательно тянули руки, чтобы задать ничего не значащие вопросы и отвлечь внимание присутствующих от возможных острых вопросов со стороны оппозиционно настроенных участников встречи.

Г-жа Чинаева И.А., к великому сожалению, не смогла дать каких-либо определенных гарантий тому, что ни одна школа не будет закрыта окончательно. А неоднократные прецеденты закрытия школ в районе уже имели место. Жителям сёл попросту не понятен смысл и срочность этой ликвидации юридических лиц, стыдливо именуемой «реорганизацией».

Не слишком убедило слушателей её утверждение, что планируемая реорганизация позволит повысить уровень образования. Она должна понимать, что педагогические кадры в настоящее время одинаково неохотно едут работать как в мелкие, так и в крупные сёла. Ни для кого не секрет, что педагога, ведущего одновременно несколько различных предметов, можно встретить практически в любой сельской школе.

К сожалению, сидящий в президиуме глава администрации не смог (а скорее всего, не пожелал) ответить на мой вопрос: "Почему на встрече нет руководителя Марксовского комитета образования?" А ведь именно ему придётся, в конечном счете, заниматься этим вопросом. Как выяснилось, в тот момент этот незадачливый руководитель в п. им. Тельмана Марксовского района самыми различными способами пытался получить от жителей очередного села так нужную для него поддержку в пользу ликвидации школ как юридических лиц.

Меня совершенно не удовлетворил невнятный ответ заместителя министра на мой вопрос о том, какие она может дать гарантии, что ни одна школа не будет закрыта? Беда в том, что сейчас, к великому сожалению, обстановка такова, что руководитель любого сколь угодно высокого ранга может что-то пообещать, сделать всё наоборот и не понести никакой ответственности.

Вызывает недоумение утверждение, высказываемое сотрудниками комитета образования в ходе опроса, что в случае присоединения малокомплектных школ к более крупным, финансирование школ станет лучше. К сожалению, существующее в настоящее время подушевое финансирование не позволяет на это надеяться.

Мне пришлось высказать своё мнение, что с разъяснительной работой по поводу реорганизации школ министерство опоздало по меньшей мере на один год. То, как неумело был организован опрос жителей, подорвало моё, и не только моё, доверие к районной администрации и комитету образования. Они своими действиями дискредитировали саму идею местного самоуправления и тем самым, вольно или невольно, в очередной раз подорвали доверие к власти. А теперь, собрав в свой адрес весь негатив со стороны жителей, они пытаются что-то объяснить людям...

На встрече одна из выступающих с горечью бросила: «Вы ставите крест не на школах! Вы ставите крест на нас!»

Я считаю, что вопрос реорганизации в связи с тем, что явные недоработки районной администрации и отдела образования создали очень нервозную обстановку среди сельских жителей, должен быть отложен на неопределенное время, а ещё лучше, снят с повестки дня.

Юрий ГОРДЕЕВ, специальный корреспондент