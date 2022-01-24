Депутат хочет обсудить в горсовете переименование улицы в Коррупционную



В Вольске эпопея с переименованием улицы Революционная в улицу Коррупционную выходит на новый уровень. Недавно в городской совет поступило предложение обсудить вопрос о переименовании среди местных депутатов.

Напомним основную хронологию событий:

В 2020 году городу дали деньги из бюджета на обустройство центральной улицы. Первый транш – около 40 млн. рублей появился в результате победы в конкурсе малых городов. Вскоре прилетели другие суммы, и общее финансирование составило около 100 млн. рублей. От исполнителя требовалось снять недавно выложенный асфальт, заменить его на плитку, установить лавочки, фонари, очередной фонтан и посадить деревья. Главным подрядчиком выступило саратовское ООО «ИСМ-Инвест». Инициатором реконструкции считается председатель госдумы Вячеслав Володин. Разумеется, работы начались в самый «подходящий» для этого сезон – поздней осенью. Еще на начальной стадии строительства городской депутат Сергей Ашихмин заметил массовые нарушения со стороны подрядчика. Он обращался в прокуратуру, озвучивал вопрос на горсовете, но функционеры к нему не прислушались. В начале 21 года «качество» работ стало видно невооруженным глазом. Во время февральской оттепели улицу с новой ливневкой затопило водой. Такая же картина наблюдалась весной. После того, как сошел снег, новая плитка принялась плясать, будто какой-нибудь чиновник, получивший свой процент со 100 миллионов. На пересечении с улицами Чернышевского и Л. Толстого в местах прокладки новой канализации провалилась дорога. Невозможно подсчитать, сколько человек повредило свой транспорт, благодаря дорожке Володина. В народе появилось мнение о переименовании Революционной в Коррупционную. В июле 21 года издание «Про Вольск» провело голосование среди читателей о переименовании. При этом мы рассказали читателям о дальнейших действиях. «Раскроем небольшой секрет. Редакция нашего издания имеет свое мнение по этому вопросу, но озвучивать его мы пока не будем», - сообщалось в статье, - «Однако, если наш вариант поддержит достаточное число жителей, то мы отправим официальные запросы в местный горсовет и муниципальное собрание с просьбой рассмотреть вопрос среди депутатов». В итоге за вариант "Улица Коррупционная" высказалось около 38% проголосовавших. Мы считаем эту цифру достаточной для вынесения вопроса на официальный уровень. Предложение было отправлено председателю муниципального собрания Ольге Кирсановой, но она отказалась выносить вопрос на обсуждение, сославшись на то, что якобы не имеет таких полномочий. Функционер сообщила, что перенаправила заявление в администрацию, ответа от которой мы так и не получили. Еще одно заявление с просьбой озвучить инициативу на официальном уровне получил единственный (на наш взгляд) депутат горосвета, способный на такие действия – Сергей Ашихмин. Недавно Сергей Васильевич подготовил обращение к главе города Светлане Фроловой с просьбой обсудить вопрос о переименовании среди депутатов.

- Прошу Вас включить вопрос переименования центральной улицы города Вольска в повестку очередного заседания Совета МО г. Вольск для обсуждения депутатами и принятия решения по существу поставленного вопроса, - указывает Сергей Васильевич. - Отказ от включения данного вопроса для обсуждения на Совете МО город Вольск будет расцениваться как намерения депутатов партии Единая Россия замолчать все безобразия коррупционного характера, происходящие в ВМР, преследующих цель скрытия указанных фактов и нежелании придавать их огласке. Ставлю Вас в известность, что вся информация по обсуждению, как видео, так и текстовая, будет доведена до депутатов Саратовской областной Думы и депутатов Государственной Думы ФС РФ, а так же предана огласке как в местных и региональных СМИ, так и в ресурсах социальных сетей.

В своем заявлении редакция "Про Вольск" указывала следующие причины:

Повышение туристической и культурной привлекательности г. Вольска, над которой на протяжении 10 лет усердно трудится администрация ВМР. Данное переименование закрепит Коррупцию как основу государственной власти современной России, и позволит в дальнейшем реализовывать 100-миллионные проекты такого же качества на той же улице. Патриотическое воспитание молодежи, чтобы подрастающее поколение стремилось реализовать себя не в обесцененных профессиях в качестве учителей или рабочих, а в престижном направлении - чиновниками, депутатами и партократами. Переименованию улицы Революционной в Коррупционную способствует близость к ней таких организаций, как Вольская межрайонная прокуратура, Вольский отдел Следственного комитета, Вольский районный суд, Администрация ВМР, местное отделение «Единой России».

Ашихмин тоже приводит свои доводы.

Публикуем текст обращения полностью.

Уважаемая Светлана Владимировна!

На моё имя поступило обращение №05 от 03.08.2021 г. гл. редактора информационного сайта «Про Вольск» г. Вольска Саратовской области Журбенко О. С. Главный редактор информационного сайта сообщает, что в одной из статей сайта им было организовано изучение общественного мнения путем голосования по вопросу переименования улицы Революционной города Вольска в улицу Коррупционную. Поводом для переименования является реконструкция центральной улицы города на общую сумму около ста миллионов рублей, качество которой вызывает массу вопросов и претензий жителей города. В обращении автор сообщает причины, побудившие его к высказыванию предложения о переименовании улицы города: два провалившихся перекрестка, потопы во время дождей и таянии снега, потрескавшаяся плитка. Причины целесообразности в переименовании улицы изложены в обращении автора в приложении к данному письму. Результат организованного голосования показал, что 38,89% респондентов высказались за переименование улицы Революционной в улицу Коррупционную. Основываясь на результаты голосования, Журбенко О. С. просит вынести вопрос о принятии решения о переименовании улицы Революционной в улицу Коррупционную на заседание Совета МО город Вольск.

Выражая своё личное мнение по указанному вопросу, хочу отметить, что в связи с негативными фактами, связанными с грубейшими нарушениями подрядчиком строительных норм и правил, выявленными мной в начальной стадии реконструкции улицы Революционной и подтвержденными специалистами ООО «Геостройсервис» в ответе на моё письмо №41 от 28.10.2020 г. (прилагаю текст письма; оригинал письма, заверенный подписью исполнителя Павленко В. И., находится в материалах вольской межрайпрокуратуры) массовыми обращениями вольчан по указанным фактам, игнорирования депутатским корпусом МО г. Вольск моего депутатского обращения с требованием инициации приостановки реконструкции до полного устранения выявленных нарушений, попус-тительства прокуратуры по проверке качества работ по моему обращению на имя прокурора города, проявленного полного отсутствия заинтересованности Администрации ВМР в качестве производимых работ, считаю, что вопрос, поднятый главным редактором информационного сайта «Про Вольск» Журбенко О. С., заслуживает самого серьезного внимания и удовлетворения.

Кроме того, считаю необходимым привести дополнительные аргументы в пользу предложения Журбенко О. С. и проголосовавших «За» в опросе о переименовании улиц Революционной в Коррупционную.

Вольская власть, а так же вольская прокуратура были едины во мнении о достаточности объявленных гарантийных обязательств подрядчика сроком на три года, практически самоустранившись от функций контроля и надзора за качеством выполняемых работ, доверив строительный контроль ООО «Алгоритм». Судить об объективности и качестве строительного надзора можно только по одному его ответу прокуратуре на требование проведения испытания уплотнения песчаного основания: «при вскрышных работах для определения уплотнения грунта, необходимо демонтировать квадратный метр (!) бетонного основания и арматурой сетки, в последствии чего будет нарушена целостность армированного бетонного основания . . . . Проведение вскрышных работ неизбежно приведет к дефектам армированного бетонного основания». Данное утверждение ООО «Алгоритм» является ложным, так как оно не основано на технологии замера уровня уплотнения грунтов и принципа работы самого прибора плотномера. Для замера плотности песчаного основания достаточно вырезов бетонного слоя максимальным размером 20х20 сантиметров. Прокуратура же даже не придала сомнению данное утверждение ООО «Алгоритм» и повторила это в своем ответе на мой запрос, тем самым исключила проверку плотности песчаного основания. Степень же уплотнения песчаной подушки оказывает влияние на качество и долговечность последующих слоёв дорожного покрытия и игнорирование им недопустимо. Прокуратура так же проигнорировала мои доводы о том, что в бетонной стяжке отсутствуют деформационные швы и отсутствует, либо занижена, толщина защитного слоя бетона в то время, когда все это было наглядно видно и не требовалось на этот счет заключение эксперта. Кроме того, качество песчаного основания по своему составу не соответствовало техническому заданию (по результатам проверки), по имеющейся информации, песок доставлялся из карьера, находящегося в г. Вольске, а не из речного порта города Энгельса, как отражено в проектно-сметной документации, что так же было проигнорировано как стройконтролем, так и прокуратурой.

По имеющейся информации, Администрацией ВМР предъявлены претензии к подрядчику ООО «ИСМ-Инвест» на качество произведенных работ по реконструкции улицы Революционной с требованиями по устранению брака. Подрядчик ответил отказом к предъявленным претензиям и Администрация инициировала обращение в Саратовский Арбитражный суд с заявлением о принуждении ООО «ИСМ-Инвест» к устранению выявленных недостатков в связи с предоставленной гарантией на выполненные работы сроком на три года.

Возникают вопросы:

- Что мешало Администрации ВМР своевременно контролировать ход выполнения работ по реконструкции ул. Революционной и своевременно реагировать на очевидные нарушения СНиП, о которых я письменно предупреждал заранее, ссылаясь на заключение специализированной организации и что мешало своевременно обязать Подрядчика выполнить работы качественно?

- По какой причине не предъявляются претензии к ООО «Алгоритм», осуществлявший строительный контроль за процессом реконструкции и который солидарно с подрядчиком должен нести ответственность за все нарушения норм СНиП?

- Почему не предъявляются претензии к надзорным органам за игнорирование полноценной и качественной проверки по всем моим доводам о нарушениях при реконструкции и игнорировании моих требований по приостановке строительства до полного устранения выявленных нарушений СНиПа, так как исправление брака впоследствии станет невозможным либо крайне дорогостоящим?

- В случае отказа Подрядчика ООО «ИСМ-Инвест» от выполнения работ по исправлению брака по гарантии, либо его ликвидации, кто и за чей счет будет выполнять работы по исправлению выявленного брака, который стал возможен в связи с бездействием всех перечисленных выше структур?

- Почему и кем были подписаны Акты приемки выполненных работ по реконструкции улицы и, как следствие, оплачена эта работа в полном объеме? Или же поступила команда сверху беспрекословной их приемки и оплаты?

Ответов на все перечисленные вопросы, по понятным всем причинам, нет и не будет, так как все факты говорят о том, что всё изначально было «заточено» на безнаказанное освоение средств вне зависимости от результата.

С учетом изложенного, напрашивается вывод о возможной взаимозависимости указанных структур, следствием чего явились колоссальные расходы бюджетных средств с отвратительным результатом, что в последствии ляжет нагрузкой по исправлению брака на бюджет города Вольска.

Если делать общий вывод на тему проектов, осуществленных в городе Вольске и районе, то можно утвердительно сказать, что ни один из проектов в городе не осуществлён достойно и как положено, все проекты выполняются безответственно, отвратительно и, надо сказать, с элементами вредительства, преследуя при этом чьи то корыстные интересы. Результатом всего этого и являются все безобразия, что можно охарактеризовать, по моему мнению, одним словом – коррупция.

Можно привести массу примеров проектов и сделок власти ВМР, на осуществление которых безрезультатно были выброшены «на ветер», либо потеряны колоссальные средства:

- очистные сооружения города Вольска, на которые потрачено около миллиарда рублей и которые так и зависли в тестовом режиме ввиду неработоспособности;

- энергосервисный контракт, в результате которого уличное освещение города не соответствует нормативному. Потратили на этот контракт несколько десятков миллионов рублей. Впоследствии встанет необходимость осуществления повторного контракта для приведения уличного освещения города в нормативное состояние;

- подарок ВМР лыжной базы Эдельвейс Балаковскому муниципальному району, когда можно было продать её на торгах за приличные деньги и решить в ВМР какие-то острые проблемы, не решающиеся десятилетиями из-за острой нехватки бюджетных средств;

- попытка продажи центрального рынка города за бесценок балаковским предпринимателям, которой удалось предотвратить путем оспаривания сделки в суде;

- сделка по покупке плавучей пристани за двадцать пять миллионов рублей, которая оспаривается Администрацией уже при новом Главе ВМР;

- незаконный обсчет потребителей теплоснабжающими предприятиями ООО «Вольсктеплоэнерго» и МКУ «Вольсктеплоэнерго»; работа МКУ «Вольсктеплоэнерго» без лицензии, на что прокуратура закрывает глаза; незаконное создание вольской властью муниципального казенного предприятия с функциями коммерческой деятельности, на что так же не реагирует прокуратура; волокита вольской полиции в принятии мер по расследования возможного преднамеренного банкротства ООО «Вольсктеплоэнерго», а так же незаконной предпринимательской деятельности этого предприятия;

- продажа МУП «Ритуал» населению земельных участков городского кладбища под захоронения, по факту которых была назначена проверка и приняты меры; назначение аудиторской проверки предприятия по моему требованию, по понятным причинам, не было поддержано депутатами Совета;

- ремонт среднего образовательного учреждения в селе Ш. Буерак Вольского района 2016-2017 гг., где депутатом областной думы Дерябиным В. А. выявлены серьезные нарушения, что так же было проигнорировано;

- построенные в г. Вольске и принятые вольской властью в эксплуатацию жилые дома для детей-сирот и для расселения ветхого и аварийного жилья, построенные в поселке Южный г. Вольска и, по утверждению жителей, непригодны для проживания людей и подлежат расселению. При этом властью, по мнению жителей, абсолютно добротные дома признаны ветхими и аварийными и люди, расселенные из них в дома поселка Южный, хотели бы вернуться в свое старое жилье!

Предоставленный перечень является далеко не полной частью того, что происходит в ВМР и во всех случаях просматриваются коррупционные следы как власти, так и надзорных органов.

Я считаю перечисленные факты не какой то халатностью или некомпетентностью власти, а самыми настоящими злоупотреблениями, преследующими чьи то корыстные интересы в ущерб бюджету, благополучию города и вольчан. И, самое страшное, что все эти деяния сходят с рук как авторам и исполнителям, так и надзорным органам и имеют вредоносное продолжение. Иначе, как коррупция, по моему мнению, эти безобразия охарактеризовать нельзя.

Отрезок истории города Вольска в два последних десятилетия, как и истории всей России за этот период времени, войдет в неё позорным пятном коррупционной вакханалии, грабежа страны и издевательства над её народом. И если России будет суждено остаться на карте мира, то россияне будут иметь право знать истинные причины нищеты и бедствия простых людей, что и предлагает нам с вами Журбенко О. С. – переименовать улицу Революционную в улицу Коррупционную, соответствующую слову «коррупция», являющегося неотъемлемой составляющей экономики последних десятилетий не только города Вольска, а и всей современной России и главной причиной нищеты и бедствия простых людей, в которые загнала их власть под руководством партии Единая Россия.

Вопрос переименования улицы может показаться сарказмом, но это, на мой взгляд, является одним из путей по искоренению коррупционных проявлений. Прозрачность и огласка деятельности власти, доступ СМИ и общественности к информации о деятельности власти (как пример - Администрация по необъективным и надуманным причинам проигнорировала ознакомление с архивом видеозаписи для проверки объемов выполненных работ по реконструкции ул. Революционной, что доказывало отсутствие её заинтересованности в качестве работ и конечном результате, а так же намерения скрыть какие то факты! Ознакомление с видеоматериалами так же проигнорировано прокуратурой), активность депутатов в контроле за исполнительной властью – весь этот комплекс мер должна взять на вооружение комиссия по борьбе с коррупцией при Главе ВМР.

Прошу Вас включить вопрос переименования центральной улицы города Вольска в повестку очередного заседания Совета МО г. Вольск для обсуждения депутатами и принятия решения по существу поставленного вопроса. Отказ от включения данного вопроса для обсуждения на Совете МО город Вольск будет расцениваться как намерения депутатов партии Единая Россия замолчать все безобразия коррупционного характера, происходящие в ВМР, преследующих цель скрытия указанных фактов и нежелании придавать их огласке. Ставлю Вас в известность, что вся информация по обсуждению, как видео, так и текстовая, будет доведена до депутатов Саратовской областной Думы и депутатов Государственной Думы ФС РФ, а так же предана огласке как в местных и региональных СМИ, так и в ресурсах социальных сетей.

В заключение заверяю Вас и в Вашем лице депутатский корпус Совета МО город Вольск в том, что вне зависимости от принятого Советом решения по переименованию улицы, многими вольчанами она уже воспринимается как улица Коррупционная и, уверен, таковой и останется в их сознании.

Прилагаю:

1. Копия обращения гл. редактора информационного сайта «Про Вольск» Журбенко О. С. №5 от 03.08.2021 г.

2. Копия обращения к депутатам МО г. Вольск №40 от 29.10.2020 г.

3. Копия обращения к ООО «Геостройсервис» №41 от 28.10.2020 г.

4. Копия ответа ООО «Геостройсервис» на обращение №41 от 28.10.2020 г.

5. Копия обращения на имя Председателя ГД ФС РФ Володина В. В. № б/н от 31.10.2020 г.

6. Копия депутатского запроса на имя и. о. вольского межрайпрокурора Шевченко А. Г. №38 от 26.10.2020 г.

7. Копия депутатского запроса на имя и. о. вольского межрайпрокурора Шевченко А. Г. №42 от 10.11.2020 г.

8. Копия ответа вольской межрайпрокуратуры №674-2020 от 25.11.2020.

9. Копия депутатского запроса на имя и. о. вольского межрайпрокурора Шевченко А. Г. №46 от 02.12.2020 г.

10. Копия ответа вольской межрайпрокуратуры №671-2020 от 10.12.2020 г.

С уважением, Депутат Совета муниципального образования город Вольск С.В. Ашихмин