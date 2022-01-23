Как администрация Марксовского района обещает "оживить" умирающие села

В Марксовском районе продолжается противостояние между административными сторонниками и общественными противниками реорганизации ряда сельских школ путём ликвидации их как юридических лиц.

По решению Собрания депутатов из числа сотрудников районной администрации и отдела образования была создана соответствующая комиссия, которая начала выезжать в сёла для проведения опросов населения на предмет их согласия с предлагаемой реорганизацией. Уже с самого начала из-за неудовлетворительной подготовки этого мероприятия что-то пошло не так. Автор этих строк попытался разобраться в этой проблеме, для чего выехал в сёла района.

Любое важное дело, требующее ломки привычного старого, как известно, следует начинать с большой разъяснительной работы, чего комитет образования не сделал. Районной администрации, отделу образования в данном вопросе не удалось найти контакта с людьми. В процессе опроса людям голословно обещали улучшение финансирования школы, повышение качества образования и пр. Но люди плохо реагировали на обещания. Многие считают, что основополагающим в данном вопросе является желание сэкономить бюджетные средства. Не более. Разъяснительную работу начали лишь тогда, когда «запахло жареным». Даже в таком благом деле, как поиск путей повышения качества обучения в школах (именно так официально объясняется необходимость затеянной реорганизации), наши чиновники умудрились всё сделать таким образом, что у общества появились претензии к их чести и совести.

Создалось впечатление, что отдел образования не владеет методикой проведения социологических опросов. Не решена проблема - как вести опрос бюджетников, которые в силу понятных причин боятся открыто высказывать своё мнение. Всем понятно, что опросы должны вестись обязательно с привлечением независимых сторонних наблюдателей. Но это категорически не устраивает организаторов опроса, заинтересованных лишь в получении нужного результата любыми средствами. Во время опроса не была обеспечена свобода выбора, и проходил он под давлением на опрашиваемых. Отделу образования, по-видимому, не ведомо, что такое репрезентативность выборки, как осуществляется подбор респондентов и обработка результатов. Они забывают, что в результате неграмотного проведения опроса может быть получен, выражаясь юридическим языком, ничтожный результат. Виноваты и сами опрашиваемые, которые порой подписывают опросный лист, не читая и не вникая в смысл вопроса.

Люди хотят знать, но не получают ответа – просчитаны ли все возможные последствия принимаемых решений? Чиновники должны усвоить простую истину - без учета мнения людей у них ничего не получится.

Одно из сёл приведу в качестве примера. 19-20 января я находился в п. им. Тельмана, в котором имеется двухэтажная школа (получена государственная аккредитация, действующая до 2028 года, но в силу чиновного зуда подлежащая ликвидации как юридическое лицо), рассчитанная на 225 учеников. Зарплата педагога в среднем 20 тыс. руб. (возможна надбавка за классное руководство – 5 тыс. руб.). Понятно, что на такое жалованье молодежь с высшим образованием в село не поедет. Со слов жителей в поселке прописано 375 человек. В этом же здании расположен детский сад, в котором очень холодно, поскольку администрация школы лишена возможности регулировать подачу тепла в помещения. Я не утверждаю, но услышал жалобу, что детских кроватках матрасам уже 40 лет. Поля, окружающие село, из года в год засеваются монокультурой (подсолнечник), что приводит к истощению почвы, и не сулит ничего хорошего земледелию, а следовательно и селу в будущем. В ФАПе медицинский работник появляется всего три раза в неделю. Почта также работает только три дня в неделю. «Скорую помощь» порой приходится ждать не из Маркса, а из соседнего районного центра – Мокроуса. Для оформления больничных листов жители вынуждены выезжать в Маркс, но автобус до Маркса (80 км) ходит два раза в неделю (среда и суббота). Чтобы доехать до районного центра (до Маркса), можно воспользоваться услугами такси, но это обойдется (туда и обратно) в 1,5 - 2,0 тыс. рублей. За такие деньги можно доехать на поезде до Москвы. Банкомата в селе нет. Теперь косо смотрят на школу. Таким образом, создаются все необходимые условия для умирания села. Где депутаты, палец о палец не ударившие для решения хоть каких-то проблем?

Я пообщался со многими жителями посёлка, и со всей ответственностью могу заявить, что никакого доверия к проведенному администрацией опросу среди них нет. Результаты самостоятельного сбора подписей (127 человек высказались "против» реорганизации) полностью соответствуют мнению подавляющего большинства граждан. Районная администрация в свою очередь предлагает свои результаты – 49 человек «против» и 53 – «за». Хотелось бы узнать – каким способом получены такие результаты? Аналогичные, непонятно откуда взявшиеся результаты, представлены и по другим сёлам.

Считаю, что так называемую комиссию следует распустить, создать новую и организовать честный опрос. Поручить главе района Д. Романову, чтобы в отношении зам. главы В. Емельянова, председателя комитета образования Э. Шарманжинова и юриста В. Припутень было проведено служебное расследование с привлечением независимых общественников. В противном случае жителям следует обращаться в вышестоящие инстанции вплоть до Президента.

Так как результаты независимых опросов, проведенных самостоятельно жителями ряда сёл, столь разительно отличаются от результатов. полученных сотрудниками районной администрации, я считаю, необходимо затребовать от районной администрации официальный ответ о результатах опроса по отдельным селам (фамилии участников опроса, они скрывают, ссылаясь на конфиденциальность личных данных), приложить для сравнения опросы, проведенные самими жителями, и отправить всё это для начала министру образования, губернатору и в областную прокуратуру. В зависимости от полученных ответов определиться - что делать дальше.

Мне не понятно, почему на сайте районной администрации неравнодушных блогеров упрекают в том, что они заостряют внимание на нерешенных вопросах и обвиняют их «в корыстных целях». Не удосужится ли администрация привести доказательства корысти? Мне очень интересно, чем администрация при этом руководствуется? Какие у неё цели? Хотя, и так всё ясно: авторы этих измышлений всего лишь отрабатывают свою зарплату. Так что надо разобраться - чья корысть тут присутствует? Всем надо понять, что блогеры – не самые глупые люди, они всего лишь озвучивают вопросы. которые возникают у всех здравомыслящих людей, но которые стесняются, либо боятся их задать. Это печально, что оппозиция вынуждена учить власть – как надо работать. Уверен, что власть без оппозиции – это как автомобиль без одного колеса – движется, но очень медленно. А то и вовсе стоит на месте.

Мне кажется, что никто не смог бы так подпортить репутацию районной администрации и отдела образования, как это сделали они сами. Они собрали весь негатив в свой адрес. Если фальсификации действительно имели место, то фигуранты этого безобразия обязаны покаяться перед обманутыми жителями сёл, принести извинения и покинуть свои места. Некоторые муниципальные чиновники с удивлением обнаруживают, что на свете существуют люди, с мнением которых приходится считаться. Приношу извинения за нелицеприятные слова, но идет подрыв авторитета власти - сбор мнений путем обмана. Селяне уже осмеливаются сказать своё «фе» нежелательным визитерам от администрации. От жителей даже довелось услышать предложение объявить их персонами «нон-грата» в обиженных населенных пунктах…

Юрий ГОРДЕЕВ, специальный корреспондент