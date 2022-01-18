Семеновка: не будет школы, не будет будущего

Сегодня, 17 января, в селе Семёновка Марксовского района по инициативе районной администрации проводился опрос жителей по вопросу ликвидации местной школы путём присоединения её к школе соседнего села Колос. Предполагается, что с согласия родителей учеников ежедневно, невзирая на погоду и состояние дорог, будут возить автобусом на занятия в головную школу. Имеется ли для этого необходимый транспорт и водитель, имеющий право перевозить детей – пока не ясно.

Конечно, ни у кого не вызывает сомнения, что качество обучения в малокомплектных сельских школах не отличается высоким уровнем, и оно в результате планируемой реорганизации вряд ли вырастет. Но орган местного самоуправления видит огромный плюс в том, что это позволит сэкономить средства нищего районного бюджета.

Опрос проводился сотрудниками администрации без привлечения общественности. Беглый осмотр опросных листов показал, что некоторые из них заполнены одной и той же рукой, что вызывает определенные подозрения. Предварительные итоги таковы: 79 жителей высказались «за» реорганизацию (читай, присоединение, а следовательно, ликвидацию) школы, и 20 жителей высказались «против». Группа независимых жителей села, проведя собственный опрос, получили противоположный результат – 58 жителей высказались «против». Не знаю, хватит ли смелости у районной администрации и отдела образования на создание специальной комиссии и проведение независимого расследования о причинах такого расхождения в результатах.

Ничего, кроме улыбки не вызвало поведение одного из жителей села. Он, расписавшись в опросном листе, спросил: «А за что это я сейчас проголосовал?»

Вызвало недоумение, почему приехавшей в село группе общественников (депутат районного собрания и два журналиста) было отказано в ознакомлении с опросными листами под надуманным предлогом «сохранения в тайне персональных данных» (хотя каждый из опрошенных под роспись дал согласие на их обработку). К великому сожалению, у нас очень многие дела делаются в тайне. Обстановка во время встречи членов комиссии с представителями общественности была очень нервной. Со стороны последних прозвучало даже предложение вызвать полицию. Зам. главы районной администрации я бы посоветовал вести себя более сдержанно.

Общее мнение по поводу затеянной реорганизации таково, что районной администрацией предварительно не достаточно велась разъяснительная работа, и люди порой всё понимают очень превратно, не понимая до конца – за что они голосуют. Проведение такого опроса планируется ещё в ряде сёл, и каждый житель должен четко понимать: если вы хотите сохранить самостоятельную школу – то голосуйте «против», если вам всё равно – голосуйте «за» присоединение к соседней школе. Администрация не должна достигать своих целей ценой введения в заблуждение и обмана. Складывается ощущение, что жители, и учителя в частности, либо не хотят («у меня там никто не учится», «мне всё равно»), либо опасаются высказать своё мнение.

Конечно, содержание малокомплектной школы нерентабельно, и с экономической точки зрения выгоднее закрыть школу. В условиях скудного финансирования невозможно обеспечить нужное качество обучения. Но мнение людей, безусловно, должно учитываться.

Всё здесь изложенное - это всего лишь моё личное мнение. Но всем должно быть понятно, что без школы вектор развития села не мыслим. Жители села Семёновка, если допустить объективность проведенного опроса, не возразили против ликвидации самостоятельного учебного заведения, и тем самым сами подписали приговор школе. Возможно, и своему селу тоже. Но это их выбор, и его надо уважать…

Юрий ГОРДЕЕВ, специальный корреспондент