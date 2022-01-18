Президент СЭПО Резник Е.П. арестован: возбуждено уголовное дело по факту хищения акций

Нет никаких сомнений, что сообщение под таким заголовком в сводках следственного комитета и в СМИ появится в ближайшем времени. Но произойдет это при одном условии: если в правоохранительных структурах Саратовской области применят в отношении действий президента СЭПО Резника Е.П. закон.

Однако, пока в ГУ МВД РФ по Саратовской области, в УФСБ по Саратовской области , в прокуратуре Саратовской области и в СУ СК РФ по Саратовской области в отношении Резника Е.П. не принимают мер законного характера: расследованием факта хищения акций на 20 миллионов рублей к которому был непосредственно причастен Резник Е.П. правоохранительные органы не занимаются.

Проверок было много, волокиты было много, процессуальных решений было немало, но «расследователи» из ГУ МВД РФ по Саратовской области возбуждать уголовное дело по факту хищений акций Резником Е.П. не решаются. Почему? Резник Е.П. для руководства ГУ МВД РФ по Саратовской области «священная корова», которую трогать нельзя? Резник Е.П. это "корова", которую лучше не "забивать", а «доить»?

Прокуратура провела недавно проверку по фактам, изложенным в статье «СЭПО: хищение акций было, а реакции со стороны правоохранительных органов- нет». Статья была опубликована на сайте «Саратовского репортера» 17.11. 2021 года и по изложенным фактам было направлено обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Из ответа редакции начальника Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Д.Н. Волошенко стало понятно: уголовное дело возбуждать никто не собирается и все пока ограничивается полумерами.

Так, прокуратура области сообщает, что в УМВД России по Саратову поступил материал проверки о возможных противоправных действиях должностных лиц ООО «СЭПО-ЗЭМ» и АО «СЭПО».

По итогам проверки, как сообщает прокуратура, «в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.1. ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть, в связи с отсутствием события преступления, которые отменялись в порядке ведомственного контроля руководителем СЧ СУ УМВД России по г. Саратову, в последний раз- 30.12. 2021 года».

Если отменили, как следует из этого ответа, то значит, снова начали заниматься расследованием, но как это будет происходить на этот раз? Прокуратура пишет :

«В настоящее время материал проверки находится в производстве, окончательное процессуальное решение не принято».

Если этим делом занимаются те же самые люди, то «окончательное процессуальное решение» будет прежним: отказ в возбуждении уголовного дела. И снова будет статья в СМИ, и снова будет запрос в Генеральную прокуратуру.

Но до каких пор сотрудникам УМВД России, которым поручено расследование , руководство будет прощать их непрофессионализм и явную заинтересованность увести от уголовной ответственности Резника Е.П.?

Ведь уже не раз выявлялись нарушения закона со стороны тех, кто занимался этим делом и вот что пишет прокуратура:

« Нарушения закона, допущенные по указанному материалу, отражались в обобщенных представлениях об их устранении, внесенных прокуратурой г. Саратова 15.02 2021 и 23.09.2021 начальнику УМВД России по г. Саратову. По результатам рассмотрения указанных актов реагирования виновные лица привлечены к ответственности».

Полагаем, что эти «виновные лица» не только наказаны, но и отстранены от расследования материала по СЭПО, и им занимаются уже другие, на этот раз профессиональные и порядочные сотрудники?

В данный момент, как следует из ответа прокуратуры в ведомстве УМВД России по г. Саратову фактом хищения акций на СЭПО занимаются в рамках уже отдельного производства:

«В части неправомерного отчуждения акций АО «СЭПО», принадлежащих ООО «СЭПО-ЗЭМ», материал проверки выделен в отдельное производство».

Закончится ли рассмотрение сотрудниками УМВД России г. Саратова материалов проверки по факту хищения акция на СЭПО и по факту прямой причастности к этому Резника Е.П. возбуждением уголовного дела?

Вопрос этот находится на особом контроле Генеральной прокуратуры Российской федерации.

P. S.

Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что Резнику Е.П. есть что скрывать и в этом ему сегодня активно помогает его сын Алексей, находящийся в федеральном розыске и продолжающий он-лайн управлять заводом, решая значимые вопросы на предприятии.

Теперь понятно, почему 22 марта 2020 года возмущенного Володина не пустили в цеха СЭПО: у Резника Е.П. есть тайны. В тот день Володин захотел посетить бездействующие цеха завода, но двери в них оказались заперты.

«Что закрыто-то?! Что тут закрыто у вас?» - возмущался политик, но ответа от Резника он так и не дождался.

«Огромные предприятия не могут быть семейными. Обязательно инвесторы, это обязательно партнерство. Обязательно те, кто приходят и вкладывают инвестиции. А вы же все забираете», - обвинил тогда Володин Резника, члены семьи которого также участвуют в управлении заводом. Заметим, участвуют в управлении незаконно, как сын Резника Е.П. Алексей, находящийся сегодня в бегах, как фигурант по уголовному делу.

Может быть, пришло время всерьез заняться ситуацией на оборонном предприятии СЭПО федерального значения не только на уровне Генеральной прокуратуры, но на уровне Правительства РФ и Государственной думы? Ели, Резник Е.П. так и будет оставаться "священной коровой"?