О высокой смертности в регионе стало известно в Администрации Президента

В то время, как официальные власти Саратовской области с упорством, достойным лучшего применения, продолжают игнорировать одну из самых тревожных проблем наших дней - рост смертности в регионе, - представители гражданского общества активно реагируют на угрозу национальной безопасности

Первым поддержал позицию редакции главный редактор издания “Саратовский репортер” Сергей Михайлов.

Сергей Михайлов: "Мы будем продолжать делать свою работу: писать правду о том, что творится в Саратовской области.“Они боятся СМИ, которые независимы от них: 99 процентов СМИ в регионе прикормлены областной или городской властью, и поэтому увы, журналисты за деньги пишут, какая хорошая эта хреновая власть", - сказал Сергей Юрьевич- "Однако, быть им в позе страуса вечно не получится, рано или поздно придется вынимать голову из песка. И если в Саратове делают вид, что ничего плохого не происходит, то в Москве прекрасно видят, что творится в нашем отсталом регионе. В прошлом году редакция «Саратовского репортера» написала множество запросов по поводу владений тещи Панкова Клавдии Найденовой, а именно о Финайкиной балке в Заволжье. Запросы были отправлены в Генеральную прокуратуру, в Государственную думу, в Администрацию Президента… Богатый зять Найденовой Панков упорно делал вид, что все хорошо, и его теща на законных правах является бизнес-вумен. На запросы наши разумеется, следовали отписки, типа: все в рамках закона. Однако, сразу же после выборов в Госдуму, бизнес-теща Панкова вышла из состава учредителей Фонда охраны редких животных Заволжья. Полагаю, что это как раз сыграли свою роль наши редакционные запросы. Так что, они все могут делать бесконечно вид, что нет никакой критики в их адрес. Ну, а мы, независимые от них журналисты, будем продолжать делать свою работу: писать правду о том, что творится в Саратовской области, где даже хорошее начинание могут изговнять, как это было с подарком Володина: самолету обрезали «специалисты» недотепы крылья, так он теперь до сих пор и стоит без них”.

Редакция ВН благодарит Сергея Юрьевича Михайлова за его активную гражданскую позицию, за неравнодушное отношение к угрозам и вызовам, которые сегодня встали в полный рост. Мы полагаем, что те ответственные лица, которые старательно отделываются молчанием по самым животрепещущим вопросам, демонстрируют не собственное пренебрежение СМИ, а показывают, как они относятся к жителям Саратовской области.

В течение новейшей истории Саратовской области можно было наблюдать всякое, но такое презрения к жителям, избирателям, народам Саратовской области, которое можно видеть при Валерии Радаеве, не наблюдалось никогда.

Чего только стоят комментарии Радаева, которые он дал СМИ, повернувшись задом к журналистам. Он ведь демонстрировал не отношение к репортерам, а отношение к жителям вверенной его попечению губернии.

Прессу особенно ту, что не зависит от казенных подачек в виде грантов, можно презирать и даже местами ненавидеть, но нельзя презирать и ненавидеть сотни тысяч жителей области, демонстрируя им не открытое забрало, а свою слабоприкрытую филейную часть.

Жители области этого вам никогда не забудут, а ваши надежды уйти от ответственности - вряд ли когда-либо будут воплощены в жизнь.

Напоминаем тем, кто не реагируют на вопросы, касающиеся национальной безопасности, что ваше молчание расценивается нами, как бездействие, от которого до преступной халатности всего-лишь один шаг. И напоминаем, что информация о высокой смертности в регионе доставлена в Администрацию президента. Именно оттуда вас попросили дать ответ на поставленные вопросы.

У вас еще есть время, а мы подождем. Время все равно работает на нас, готовя для таких как вы помойку истории.