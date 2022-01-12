Когда администрация ЭМР, наконец-то, вернет деньги людям?

Вообще-то, такую сумму из-за ее мизерного размера для бюджета Энгельсского муниципального района, не поворачивается язык даже называть долгом: всего 1137285 рублей. Новогодняя елка администрации обошлась в несколько раз дороже. Однако, и эти деньги администрация Энгельсского района зажилила и не возвращает за произведенные работы. И это, несмотря на то, что 25 августа 2021 года главе Энгельсского муниципального района А.Стрельникову прокуратурой города Энгельса было внесено представление.

Прошло пять месяцев после внесения представления прокуратурой города Энгельса главе ЭМР А.Стрельникову. Но ничего не изменилось! Глава ЭМР Стрельников злостно проигнорировал представление прокуратуры города Энгельса: деньги администрация ЭМР за произведенные работы Исполнителю так и не вернула.

Более того, помимо Представления прокуратуры города Энгельса главе ЭМР Стрельникову от 25.08 2021 года, администрация ЭМР не исполнила решение Арбитражного суда Саратовской области от 20 октября 2021 года.

Решение суда есть, исполнительный лист есть, но денег Исполнитель за проделанную работу не получил: глава администрации ЭМР Стрельников злостно игнорирует решение суда.

Судья Арбитражного суда Саратовской области В.Е. Козикова вынесла решение:

«Взыскать с Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Техпрпоминвест» задолженность по договору № 383 к от 21.10 2020 в размере 1137285 рублей». Нехорошо: работа сделана, деньги не заплатили и «кинули». Должно быть, стыдно за это перед ликом благоверного князя Дмитрия Донского, именем которого названа школа.

Судом было установлено, что 21 октября 2020 года между ООО «Техпроминвест» ( исполнитель, истец) и МОУ «ООШ № 2» ( заказчик, ответчик) был заключен договор № 383 к.

Согласно пункта 1.1. договора Исполнитель дал обязательства по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта здания Заказчика и передать результат услуг Заказчику, а Заказчик дал обязательства принять результат Услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Акт № 5 о принятии работ был подписан сторонами 26.04.2021 года на сумму 1137285 рублей.

Услуги исполнителем были выполнены полностью и в срок, замечаний от Заказчика по результатам услуг и срокам не поступало.

Однако, денег ООО «Техпроминвест» до сих пор не получило. Что особенно цинично со стороны администрации ЭМР и лично со стороны главы Стрельникова - администрация не удосужилась рассчитаться по этому долгу перед людьми перед праздником, перед Новым годом, и перенесла свой долг, игнорировав решение суда и обязательства по исполнительному листу в 2022 год.

Полагаем, прокуратура Саратовской области напомнит главе ЭМР Стрельникову, что он в данном случае может быть привлечен к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса: УК РФ Статья 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» и УК РФ Статья 293 «Халатность».

Редакция «Саратовского репортера» направляет еще один запрос по изложенным выше фактам в прокуратуру Саратовской области.

Верните уже деньги людям, господин Стрельников, не позорьте район и себя!