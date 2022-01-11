Саратовская область продолжает активно вымирать

В Саратовской области разрабатывают и принимают различные программы, выделяют средства на ремонт и строительство домов культуры, школ, детских садов, ФОКов, бассейнов и стадионов в районах. Саратов территориально расширился за счет присоединения близлежащих районов, став вторым по площади городом Российской Федерации. Чиновники, депутаты неустанно твердят о необходимости строительства социальных объектов, как в городе, так и на селе. Но все это происходит в какой-то параллельной реальности, не имеющей никакого отношения к тому, что происходит на деле

А на деле вот уже который год мы можем наблюдать рост смертности и миграции, которая уже приобрела масштабы регионального бедствия. При этом ярые сторонники развития социальной инфраструктуры даже и не задумываются над тем, а для кого, собственно, они добиваются строительства таких объектов? Они либо не понимают, либо делают вид, что не понимают - почему в результате реализации социальных программ и строительства социальных объектов жители области или покидают свою малую родину, или тихо вымирают.

Давайте посмотрим с какими демографическими показателями Саратовская область встретила 2021 год.

Первое на что следует обратить внимание: смертность в Саратовской области уже давно превышает рождаемость, как минимум в три раза. Мало того, данные ЗАГСА, на которые мы здесь опираемся и которые приводим, показывают, что темп смертности в самом начале 2021 года превысил темп смертности за 2020 год. Но это были только цветочки. Давайте посмотрим, какие “ягодки” нам принес конец 2021 года.

Источник: Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области

Начав год в январе 2021 года с показателя смертности, равным 3 927 человек, в декабре 2021 года, т.е. за 12 месяцев, Саратовская область закончила его с показателем - 49 070 человек умерших. Это почти на 10 тысяч человек больше, чем за тот же период 2020 года. Только не надо все списывать на ковид. Всего на территории Саратовской области с марта 2020 года по декабрь 2021 года от коронавируса по официальным данным умерло 5 160 человек, в то время, как только за 12 месяцев 2021 года умерло 49 070 человек.

Мы неоднократно поднимали вопрос о том является ли рост смертности угрозой национальной безопасности? Мы обращались с этим вопросом в компетентные органы. Но ответа не получили до сих пор. Если нет ответа, значит, чем больше жителей региона вымрет, тем лучше?

Никто не дал нам ответа на вопрос, что делается для сокращения смертности и миграции в Саратовской области. Не были названы лица, которые отвечают за этот показатель, хотя очевидно, что в первую очередь за этот показатель отвечает губернатор Саратовской области. Но судя по тому, что у такого губернатора некому спросить за рост смертности в регионе - ему глубоко безразлично сколько там саратовцев умирает.

Хотя, если предположить, что в Саратовской области умирает минимум 30 тыс. жителей в год, то за десять лет правления такого губернатора умерло 300 000 жителей. Если так, то это катастрофа, а если еще точнее, то геноцид.