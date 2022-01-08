На селе Фурманово Марксовского района власть ставит "жирный крест"

В редакцию обратились жители села Фурманово Марксовского района. Люди протестуют против решения власти «реорганизовать» школу. Иными словами- закрыть ее. Вот текст обращения

"Уважаемые депутаты, уважаемые чиновники.

Мы, родители обучающихся МОУ-СОШ с.Фурманово, обращаемся к Вам с протестом по поводу предстоящей реорганизации нашей школы. После проведения нескольких собраний с участием представителей власти, директора школы, несмотря на все заверения нас, родителей, мы хотим сказать "НЕТ РЕОРГАНИЗАЦИИ!"

Хотя нас и уверяют в том, что наши дети ни каким образом не пострадают, мы прекрасно понимаем, что реорганизация - это первый шаг к закрытию школы. Закрыть школу в нашем населённом пункте - означает поставить жирный крест на селе. Да, наше село не перспективное, но здесь живут ЛЮДИ. Школу посещают 45 обучающихся и 24 воспитанника дошкольной группы, и это практически единственный культурный центр на селе! Мы прекрасно понимаем, что в результате реорганизации может через год, может и раньше, будет организован подвоз наших детей в Кировскую школу, а это почти 20 км. разбитой дороги. Какие могут быть занятия после преодоления такого маршрута?

Господа чиновники, депутаты, помните, Вы берете на себя ответственность одним росчерком пера решить судьбы детей, причем решить не в лучшую сторону.

Хотим так же обратиться к нашему депутату, Кушегуловой Светлане Хаметовне. Где, скажите, Ваша помощь? Почему Вы не отстаиваете наши интересы на собраниях депутатов? В сентябре мы отдали свои голоса за Вас, в надежде, что кому как ни Вам, работнику образования, близки наши проблемы. В итоге, что мы видим, что нас в очередной раз обманули.

Своим протестом мы хотим обратить внимание властей, в очередной раз хотим сказать Вам, мы не дадим в обиду наших детей, не дадим сломать их судьбы.

Если при принятии решения о реорганизации наше мнение не будет учтено мы пойдем дальше."

Жители села