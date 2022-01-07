Как инженер из Саратова создал компанию на рынке водородной авиации и привлек 10 миллионов долларов

Алексей Иваненко начинал свою карьеру менеджером по рекламе в «Роснано», а с 2018 года он — сооснователь и глава разработчика водородных топливных элементов для авиации HyPoint. Как его компания заключила контракты на $14 млн во время пандемии, открыла офис в Кремниевой долине и стала партнером старейшего в мире производителя вертолетов в США Piasecki Aircraft?

«Есть заблуждение, что стартап — это двое молодых парней, которые после института от безделья придумали новый проект», — говорит 38-летний сооснователь и гендиректор компании HyPoint Алексей Иваненко в интервью Forbes по Zoom. В HyPoint, которая разрабатывает системы водородных топливных элементов с нулевыми выбросами углекислого газа для воздушного транспорта, шесть сооснователей. Самому старшему из них 66 лет. «Я самый младший, поэтому гендиректор компании: кто по-моложе должен нести этот груз», — смеется Иваненко. Офисы HyPoint находятся в Великобритании и США, поэтому Алексей в течение года перемещается между этими странами — ведет переговоры с потенциальными клиентами и инвесторами.

С момента основания в январе 2018 года HyPoint привлекла $10 млн инвестиций и заключила контракт с одной из старейших вертолетостроительных компаний США — Piasecki Aircraft Corporation. Еще один клиент HyPoint — проект по созданию водородных двигателей для самолетов ZeroAvia россиянина Валерия Мифтахова, который привлек инвестиции миллиардеров Билла Гейтса и Джеффа Безоса.

Стиль жизни

Иваненко родом из Саратова, он учился на инженера в Саратовском государственном техническом университете. После окончания пятого курса в 2005 году он решил остаться в аспирантуре, чтобы защитить кандидатскую диссертацию по электрохимии.

В 2007 году он переехал в Москву и устроился менеджером по рекламе в «Роснано», которой тогда руководил Леонид Меламед, а затем работал в ХК «Композит». «Мне не нравился мой стиль жизни, я тогда весил 146 кг», — вспоминает Иваненко. Как-то раз коммерческий директор «Композита» в разговоре спросил Иваненко, чем тот хочет заниматься через пять лет. Алексей ответил, что не знает, но этот вопрос заставил его задуматься о своем будущем. Он сел на диету и начал учить английский язык — захотелось стать менеджером в американской компании и «продавать крутые продукты».

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Через полгода он пришел на собеседование с директором крупнейшего в мире производителя композитов из стекловолокна Owens Corning в России Дмитрием Сакелариди. Когда Сакелариди спросил Иваненко, почему именно он должен получить работу в Owens Corning, Алексей ответил, что умеет ставить цели и достигать их. Сакелариди заявил, что эту фразу на собеседовании говорит каждый третий кандидат. Тогда Иваненко достал свое фото, сделанное за шесть месяцев до собеседования — с того момента он уже похудел на 50 кг. Преображение Иваненко так впечатлило Сакелариди, что на следующий день он прислал потенциальному кандидату офер на позицию регионального менеджера по продажам Owens Corning в России и СНГ.

Работая в Owens Corning Иваненко понял, что он по натуре бизнесмен: ему нравилось строить отношения с клиентами, ставить цели и добиваться результата. За пять лет в американской компании он разработал и реализовывал план продаж на более чем $8 млн в год, следует из его профиля в Linkedin. Спустя пять лет, в 2014-м, Иваненко перешел на должность менеджера по работе с ключевыми клиентами в России и СНГ американской промышленной корпорации 3М, где реализовывал проекты с «Газпромом» и «Транснефтью».

В 2017 году, когда Иваненко уже уволился из 3М, он познакомился с основателем фонда Phystech Ventures Петром Лукьяновым. Его фонд, который управляет деньгами известных физтехов, занимался исследованиями в сфере топливных элементов на водородной основе. Одна из компаний в портфеле — AT Energy, вела научно-исследовательские работы в этой области. Иваненко решил присоединиться к стартапу, так как видел «в технологии коммерческий потенциал даже без участия государства, что было редкостью в России».

Спустя полгода часть сотрудников этой компании, в том числе и Иваненко создали новый стартап — BM-Power, который позже был переименован в HyPoint. В начале стартап занимался разработкой технологии низкотемпературных мембран для топливных элементов, которая позволяла увеличивать время полета дронов и уменьшать их массу, однако в России компания не нашла никого, кто бы заинтересовался такой инновацией.

Первым ее клиентом стала британская SteelRock Technologies, которая создает системы противодействия беспилотникам. Но чтобы продемонстрировать продукт своим клиентам, Иваненко нужно было решить вопрос с доставкой разработок в другую страну. «Транспортировать водород самолетом запрещено, кроме того, нужно было уложиться в неделю, а за такой срок можно было успеть перевезти водородные баллоны только по земле», — вспоминает Алексей. Поэтому он погрузил топливные элементы в самолет и долетел с ними до Берлина. А нанятый им водитель поехал на машине из Москвы в Германию: в автомобиле лежали баллоны с водородом. В Берлине Иваненков встретил машину, сам сел за руль и отправился в Южный Уэльс на испытания. «Вот что такое стартап», — усмехается предприниматель. В результате SteelRock Technologies заключила контракт с HyPoint, его сумму Иваненков не раскрывает. Forbes отправил запрос в SteelRock Technologies.

Слишком русские

«Мы еще не Tesla, но станем Tesla в авиации, однако на этом пути могут возникнуть разные проблемы», — так Иваненко рассказывает потенциальным инвесторам и клиентам, почему они должны сотрудничать с HyPoint. По его словам, в России люди неохотно идут на риск, поэтому он решил попробовать свои силы в Кремниевой долине.

Первые деньги — $1,3 млн HyPoint получила от Phystech Ventures и нескольких частных инвесторов в начале 2018 года, а через несколько месяцев привлекла еще $1,2 млн от неназванных инвесторов. «Мы поняли, что очень здорово инвестировать в сильные европейские и российские команды и дальше «превращать» их в американские», — рассказывал Forbes Лукьянов в сентябре 2021 года.

«Превращение» HyPoint в американскую компанию началось за год до пандемии. В 2019 году Иваненко подал заявки в самые знаменитые акселераторы — Y Combinator и Techstars. Отбор в Y Combinator компания прошла, но акселератор потребовал раскрыть технологию создания топливных элементов. «У HyPoint только две вещи, которые представляют собой ценность — команда и интеллектуальная собственность», — говорит Иваненко. Поскольку в Y Combinator отказались подписать NDA (договор о неразглашении информации), предприниматель побоялся делиться эксклюзивными наработками.

Из второго акселератора — Techstars пришел отказ. «Письмо с отказом мне написал человек по имени Мэтт Козлов. Он родом из семьи эмигрантов 1930-х годов, но тем не менее Козлов пишет Иваненко, что мы «too Russian», чтобы принять участие в их программе», — смеется предприниматель.

В результате партнерство сложилось с Alchemist Accelerator, который также как Y Combinator и Techstars базируется в Кремниевой долине. Два года назад в его программе принимали участие преимущественно стартапы из Индии, вспоминает Иваненко: «У них очень камерная атмосфера, они выбирают 20-25 компаний три раза в год».

Акселератор оценил HyPoint в два с половиной раза выше, чем во время привлечения раунда в 2018 году, говорит Алексей (оценку он не раскрывает). В октябре 2019-ого Иваненко приехал в Пало-Альто и у него как будто «открылся третий глаз».

«Ты приходишь пить кофе на Юниверсити-авеню и понимаешь, что вокруг тебя сидят все топовые фонды, а в этом кафе каждый день заключаются сделки на сотни миллионов долларов. Это вдохновляет», — говорит гендиректор HyPoint. Иваненко начал знакомиться с другими стартаперами: «все были очень открыты, что меня тоже поразило, и все используют LinkedIn, который почему-то запрещен в России».

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Для себя Иваненко смог ответить на вопрос, почему такое место, как Кремниевая долина пока не появилось больше нигде на планете. «Там у людей немного другие ценности: $3-5 млн на счету избавляют их от ощущения нищенства. Ты не можешь позволить себе яхту, но у тебя есть все, что нужно. Поэтому когда основатель в Долине продает стартап за $20 млн, то $15 млн из них он реинвестирует в таких же стартаперов, каким был сам еще несколько лет назад», — рассказывает Иваненко.

Именно после разговора с одним из инвесторов из Пало-Альто (его имя Иваненко не раскрывает) основатель HyPoint решил, что компания должна сфокусироваться на другом рынке. «Тот инвестор сказал, что рынок дронов это не секси, потому что там нет миллиардов долларов, зато они есть на рынке водородной авиации», — вспоминает предприниматель. Его собеседник привел в пример компанию ZeroAvia Валерия Мифтахова, которая в 2020 году попала в список лучших изобретений 2020 года по версии журнала Time и привлекла $45,7 млн инвестиций, в том числе от фонда Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса и Amazon Climate Pledge Fund Джеффа Безоса. ZeroAvia производит двигатели на водородных топливных элементах для пассажирских самолетов

По данным McKinsey, водородная экономика США к 2030 году составит $140 млрд и создаст 700 000 рабочих мест. А около 2,5% мировых выбросов парниковых газов, как правило, приходится на авиационный сектор.

Бизнес по Zoom

Знакомство с Мифтаховым произошло также благодаря LinkedIn — Иваненко написал основателю ZeroAvia, что занимается водородными топливными элементами для дронов. Во время личной встречи, которая состоялась через пару недель, Мифтахов признался, что ему нужны топливные элементы, которые бы позволяли самолетам с водородными двигателями совершать полеты на дальние расстояния.

Иваненко записал все требования Мифтахова и показал их команде HyPoint. Через месяц он снова вернулся к основателю ZeroAvia с идеей создать топливные элементы с турбонаддувом: когда турбины создают избыточное давление в топливном элементе, то для электрохимической реакции поступает больше кислорода и это увеличивает выходную мощность топливного элемента.

В процессе обсуждения идеи с ZeroAvia команда HyPoint изменила концепцию системы водородных элементов — разработчики поняли, что эффективность двигателя из-за технологии низкотемпературных мембран будет ограничена. Тогда они решили заменить их высокотемпературными мембранами и сразу же запатентовали технологию. При этом Мифтахов инвестировал в HyPoint личные средства (сумму он не раскрыл) и стал советником компании.

По словам Мифтахова, его заинтересовала высокая удельная мощность и упрощенная конструкция системы высокотемпературных топливных элементов HyPoint. «Малый вес и простота, а значит и надежность — важнейшие характеристики для использования в авиации», — рассказал Мифтахов Forbes.

Для того, чтобы создать топливный элемент на водороде с высокотемпературными мембранами, Иваненко понадобилась дополнительная экспертиза в этой сфере. Поэтому он нанял в компанию американца Брайана Бенишевича — создателя технологии высокотемпературной мембраны, которую HyPoint планировал использовать в своей работе. Также к команде присоединились сооснователи компании в сфере электроэнергии Combined Energу Джон Фогель и Ронда Стаудт, которые также стали сооснователями HyPoint.

Первый образец нового топливного элемента HyPoint создала на заводе в Черноголовке в начале 2020 года, но началась пандемия и даже с готовым продуктом искать искать клиентов и инвесторов стало сложно. «Инвестиции полностью остановились, так как никто не знал, что будет дальше», - вспоминает Иваненко, который в тот момент застрял в Москве: он получил визу O-1 в США для людей с экстраординарными способностями, но не успел воспользоваться ею из-за закрытых границ.

Одним из самых популярных сервисов в мире становился Zoom, поэтому в HyPoint решили организовать вебинар на тему «Инновации в области водородных топливных элементов», на который пригласили ведущих игроков авиационной отрасли — AirBus, Boeing и другие компании. На мероприятие зарегистрировались 350 человек.

«Мы попали в цель: раньше, чтобы связаться, например с AirBus, нужно было писать письма, ждать ответа, куда-то лететь на встречу. Но с пандемией коммуникации стали быстрее», — говорит предприниматель.

После вебинара на почту HyPoint пришло письмо от представителя вертолетостроительной компании Piasecki Aircraft Corporation, которая заключила с HyPoint небольшой контракт на $60 000, а после его исполнения объявила об инвестициях на $6,5 млн в августе 2021 года. По условиям контракта HyPoint создает для Piasecki Aircraft Corporation систему водородных топливных элементов, плотность энергии которых в четыре раза выше, чем у существующих литий-ионных аккумуляторов.

Одновременно с Piasecki стартап заключил контракт на разработку топливных элементов с ZeroAvia на «несколько миллионов долларов». Сейчас у HyPoint заключены договоры на $14 млн, а за четыре года существования компания привлекла $10 млн инвестиций — последний раунд в $4,5 млн был закрыт в марте 2021 года, утверждает Иваненков. При этом 75% компании принадлежит сооснователям, а 25% — инвесторам. В ближайшем будущем компания должна заключить второй контракт с ZeroAvia — он в пять раз больше предыдущего по объему, и нацелен на разработку топливных элементов для крупных самолетов с 90 пассажирами, говорит предприниматель.

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Сейчас разные компании стараются создать источник питания, способный вырабатывать электроэнергию непосредственно на борту воздушного судна, преобразуя водород в химический ток, говорит​​ исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В сентябре 2020 года авиастроительная компания Airbus представила три дизайна коммерческих пассажирских самолетов с водородным двигателем, которые пообещала выпустить к 2035 году.

По словам Пантелеева, преобразование водорода в ходе реакции в электрический ток без сжигания приводит к тому, что в атмосферу выбрасывается водяной пар. Поэтому такая технология считается экологичной, продолжает он: воздушное судно не будет выбрасывать вредные газы, мелкие частицы сажи и так далее.

Коэффициент полезного действия у водородного топливного элемента и электродвигателя выше, чем у двигателя внутреннего сгорания: он составляет примерно 50-60% против 20-25%, рассказывает партнер Phystech Ventures Данила Шапошников. По его словам, HyPoint — единственный стартап, который предлагает топливные элементы на высокотемпературной мембране для авиационных применений. Это решит важную проблему с охлаждением высокомощных систем, считает эксперт.

Но по словам Пантелеева, производство водорода пока недешевое, а инфраструктура для заправки водородным топливом носит «весьма фрагментарный характер». Это будет снижать привлекательность технологии в сегменте масс-маркета, считает он. «Я вижу, что наша технология востребована в авиационном бизнесе. Российский стартап может договариваться с инвесторами только если будет четко выполнять все планы. И пока что у нас это получается», — воодушевлен Иваненко.

Анастасия Скрынникова журнал Forbes