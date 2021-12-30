Для чего находящийся в федеральном розыске Резник Алексей дал взаймы Мухитдиновой 30 миллионов рублей?

Вот документ, из которого можно увидеть, как интересно, вдруг , повернулось дело по ТОРЭКСУ и как помог здесь госпоже Мухитдиновой Алексей Резник, сын Президента СЭПО Резника Е.П.

А все концы идут… к СЭПО, а именно к Резнику- младшему, который сегодня находится в федеральном розыске. Госпожа Мухитдинова обратилась именно к нему за помощью. И попросила сумму огромную- 30 млн. рублей, при этом обязуясь вернуть… 60 млн. руб! Ловко заработал Резник на пустом месте и находящийся в бегах!

Но зачем и для чего вдруг, понадобились бедной бабушке Мухитдиновой такие огромные деньги? Вопрос очень любопытный, и ответ находится явно в плоскости интересов правоохранительных органов. Но люди в погонах и папахах пока предпочитают помалкивать об этом факте, словно бы и с ними кто-то мог заключить подобный договор за молчание, во что конечно, нам не верится. Но можно констатировать одно точно: деньги понадобились как-то "неожиданно", как раз в период рассмотрения арбитражного дела, где активное участие принимала судья Комлева ( любимица председателя Арбитражного суда ). А потом последовало еще одно «совпадение»! После того, как был заключен договор займа, «вдруг» посыпались положительные судебные акты. И решение о назначении экспертизы эта же судья, которая рассматривала в свое время дело по СЭПО, видимо, тоже «случайно» направляет именно в Пензу! Как много «случайностей» ! И по СЭПО пензенские эксперты проводили экспертизу, а потом и по ТОРЭКС они же. Других словно бы экспертов и нет. Или, пензенские эксперты знают какие-то особые секреты в деле проведения экспертиз?

А организовал этот крайне невыгодный для Мухитдиновой договор займа известный адвокат Володичев, любитель схем по "отжиму" предприятий. Что подтолкнуло госпожу Мухитдинову занять у находящегося в федеральном розыске Резника Алексея ( с подачи, конечно же его "жуликоватого" отца Резника- старшего)? Может быть, в том числе и по этой причине, что есть чего много скрывать от посторонних глаз, Резник- старший не пустил Володина на завод ? Помните ту историю?

Мухитдинова взяла займ в 30 млн руб на короткое время, обязуясь вернуть 60 млн. руб. Вот это схема! Откуда же такие деньги у находящегося в бегах Резника младшего?

И куда вдова намеревалась потратить такую огромную сумму ? На то, чтобы все «случайно» и так гладко прошло в судах и в Пензе по нужному Мухитдиновой сценарию?

Кто стал "случайно" и "вдруг" богаче из судейского корпуса? Какую роль в захвате ТОРЭКСа сыграл Резник и какие схемы напридумывал еще адвокат Володичев? Мы подробно расскажем обо всем по порядку после новогоднего праздника!

Все материалы по нашему коррупционном расследованию будут направлены в СК РФ в 2022 году, после новогодних праздников. Так что, у местных правоохранителей есть еще время не салат оливье трескать в новогодние дни, а выполнить НАКОНЕЦ-ТО свою работу и найти, Алексея Резника находящегося уже длительное время в федеральном розыске и заняться расследованием криминальных схем на СЭПО , вернуть акции , и разумеется серьезно расследовать махинации бабушки миллионершы и ее адвоката .

У редакции имеется аудио запись некоторых разговоров, из которых можно понять, как происходил процесс заключения договора займа и на каких условиях. Так что, с доказательной базой проблем не будет.