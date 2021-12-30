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Для чего находящийся в федеральном розыске Резник Алексей дал взаймы Мухитдиновой 30 миллионов рублей?

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Вот документ,  из которого можно увидеть, как интересно,  вдруг ,  повернулось дело  по ТОРЭКСУ и как помог  здесь госпоже   Мухитдиновой  Алексей Резник, сын  Президента СЭПО  Резника Е.П.

А все концы идут… к СЭПО, а именно к  Резнику- младшему, который сегодня находится в федеральном розыске.   Госпожа Мухитдинова обратилась именно к нему за помощью. И попросила  сумму огромную- 30 млн. рублей, при этом  обязуясь вернуть… 60 млн. руб!  Ловко заработал Резник на пустом месте и  находящийся в бегах!  

 Но зачем и для чего вдруг, понадобились бедной бабушке Мухитдиновой  такие  огромные  деньги?  Вопрос очень любопытный, и  ответ находится явно в плоскости интересов правоохранительных органов. Но  люди в погонах и папахах  пока  предпочитают  помалкивать  об этом факте, словно бы и с ними кто-то мог  заключить  подобный договор за молчание, во что конечно, нам не верится.  Но можно констатировать одно  точно: деньги понадобились как-то  "неожиданно",  как раз в период рассмотрения арбитражного дела, где активное участие принимала судья Комлева ( любимица председателя Арбитражного суда  ). А потом  последовало  еще одно «совпадение»!   После того, как был  заключен  договор займа, «вдруг»  посыпались положительные судебные акты.  И  решение о  назначении экспертизы эта же судья, которая  рассматривала в свое время   дело по СЭПО, видимо, тоже «случайно» направляет  именно в Пензу!   Как много «случайностей» !  И по СЭПО пензенские эксперты проводили  экспертизу, а потом и  по ТОРЭКС они же. Других словно бы экспертов  и нет. Или, пензенские  эксперты знают какие-то особые секреты в деле проведения   экспертиз?

А  организовал этот крайне невыгодный    для  Мухитдиновой договор займа известный  адвокат Володичев,  любитель схем по "отжиму" предприятий. Что подтолкнуло госпожу Мухитдинову занять у находящегося в федеральном розыске Резника Алексея ( с подачи, конечно же его "жуликоватого"  отца Резника- старшего)?  Может быть, в том числе и по этой причине, что есть чего много скрывать от посторонних глаз,  Резник- старший не пустил Володина на завод ? Помните ту историю? 

Мухитдинова взяла займ  в 30 млн руб на короткое время,   обязуясь вернуть 60 млн. руб.  Вот это схема! Откуда  же такие деньги у  находящегося в бегах Резника младшего?

И  куда  вдова  намеревалась потратить такую  огромную сумму ?  На то, чтобы все «случайно» и так гладко    прошло в судах и в Пензе  по нужному      Мухитдиновой сценарию?

Кто стал "случайно" и "вдруг"   богаче из судейского корпуса?  Какую роль в захвате ТОРЭКСа сыграл Резник и какие схемы напридумывал  еще адвокат Володичев?  Мы подробно расскажем  обо всем по порядку после новогоднего праздника!

Все материалы по нашему коррупционном расследованию будут направлены в СК РФ в  2022 году,  после новогодних праздников. Так что,  у местных правоохранителей есть еще  время не салат оливье трескать в новогодние дни,  а выполнить  НАКОНЕЦ-ТО свою работу и  найти,   Алексея  Резника находящегося уже длительное время в федеральном розыске и заняться расследованием  криминальных  схем на СЭПО , вернуть акции ,  и  разумеется серьезно расследовать махинации бабушки миллионершы и ее  адвоката .

 У редакции имеется  аудио запись некоторых разговоров,  из которых можно понять, как происходил процесс заключения договора займа и на каких условиях. Так что, с доказательной базой проблем не будет.

 