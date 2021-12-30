В Марксе экономят на детях

Состоялось очередное заседание Марксовского районного Собрания. Скучающие депутаты в течение нескольких минут торопливо приняли решения по 27 муниципальным вопросам. На этот раз, как заверил председательствующий, по каждому вопросу имеется положительное заключение прокуратуры, и каждый из них был рассмотрен в соответствующей комиссии.

В процессе предварительного обсуждения наибольший общественный резонанс вызвало решение Собрания о назначении и проведении опроса граждан по вопросу реорганизации восьми школ, находящихся в селах Вознесенка, Георгиевка, Калининское, Полековское, Семеновка, Тельман, Фурманово и Ястребовка путем присоединения их к другим, находящимся в других селах, более крупным школам. Предполагается, что детей, в том числе малолетних, с согласия родителей (а если родители такого согласия не дадут?) ежедневно, невзирая на погоду, расстояние и состояние дорог в зимнее время, будут возить на занятия, туда и обратно, в соседние сёла. Где будет изыскиваться соответствующее количество автобусов и водителей, имеющих право перевозить детей – осталось за кадром.

Понятно, что такое вынужденное решение продиктовано слабым финансированием сферы образования, а следовательно, невозможностью содержать достаточное количество педагогов различных профилей для малокомплектных школ. Что говорить, но в нынешней ситуации в таких школах, где один и тот же учитель ведет несколько никак не связанных между собой предметов (а некоторые дисциплины не ведутся совсем), крайне низкий уровень подготовки.

Всё это, к сожалению, выглядит как слабая попытка сэкономить скудные бюджетные средства, но именно это станет толчком к дальнейшему умиранию сёл. Допускаю, что на месте некогда процветающих населенных пунктов лет этак через десять-пятнадцать останутся лишь овцеточки…

Странным выглядело решение о передаче части автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района в собственность муниципальных образований. Кто и на какие средства теперь будет их содержать?

Вызвало недоумение безальтернативное назначение, под бдительным оком сидящего в президиуме главы администрации, председателя контрольно-счетной комиссии Марксовского муниципального района.

Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Марксовского муниципального района» без обсуждения было принято депутатами на основании туманной формулировки «в связи с изменением федерального законодательства». Что это за изменения – тайна сия велика есть…

По прежнему депутаты упрямо не считают возможным разрешить видеосъемку заседаний неаккредитованным СМИ. Почему? Видимо, боятся чего-то…

К слову, в актовом зале администрации ужасная акустика, и многие выступления без микрофона на последнем ряду, где милостиво разрешают сидеть представителям прессы, абсолютно ничего не слышно. Может быть, нам, журналистам. скинуться и купить для Собрания микрофон?

Юрий ГОРДЕЕВ.