АО "ПЗ "ТРУДОВОЙ": ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В отношении племенного завода «Трудовой» в Марксе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 254 УК РФ ( порча земли). Было установлено: плодородный слой земельных участков принадлежащих АО «ПЗ «Трудовой» загрязнен нитратами.

Три месяца назад на сайте областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» была опубликована статья: «Племзавод "Вонючий": "общественный туалет" на въезде в Маркс». В статье ставилась проблема, состояния экологии в районе племзавода «Трудовой» и газета, в частности, писала : «Отвратительный, противный и тошнотворный запах на въезде в Маркс давно стал визитной карточкой этого города. А появился он после того, как напротив села Павловка был построен племзавод «Трудовой». Государство вложило многомиллионные инвестиции в частный бизнес Байзульдинова, и в степи, справа от дороги ведущей в Маркс, появился огромный, современный племзавод. И все было бы хорошо, но вот запах! И теперь, вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, жители Павловки уже многие годы просыпаются, засыпают, живут и работают с этим запахом, идущим со стороны племзавода».

Прокуратура Саратовской области была организована проверка по доводам, изложенным в статье.

В ходе проверки АО «ПЗ Трудовой» при участии специалистов межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям было проведено обследование земельных участков, принадлежащих АО «ПЗ «Трудовой». Были отобраны образцы проб почвы на территории складирования отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных с целью определения возможной степени загрязнения верхних слоев почвы. Было установлено загрязнение ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ НИТРАТАМИ.

По материалу проверки, который был направлен Марксовской межрайонной прокуратурой в орган предварительного расследования в порядке ст. 37 УПК РФ 30.11. 2021 года, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 254 УК РФ ( порча земли).

Уголовное дело находится в производстве органов дознания. Ход расследования, как сообщил редакции И.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства старший советник юстиции Д.В. Болдырев, находится на контроле Марксовской межрайонной прокуратуры.

По завершению расследования уголовного дела и о его результатах, редакция газеты читателям сообщит.

УК РФ Статья 254. Порча земли

Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.