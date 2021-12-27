Дед Мороз и Снегурочка создали во дворах домов АТСЖ атмосферу тепла семейной жизни!

В последние дни уходящего 2021 года во дворах домов в Солнечном поселке было очень тепло и весело, несмотря на то, что была самая настоящая зима: мороз, снег и даже закручивала вихрем метель, как во дворе дома № 6 по улице Уфимцева 25 декабря, или как во дворе большого дома № 1 а по улице Топольчанской, 26 декабря потрескивал крепкий мороз.

Здесь, возле елок во дворах этих домов водили хороводы дети. Вместе с ними танцевали, пели и радовались зиме и празднику их родители, дедушки и бабушки. Дед Мороз, Снегурочка и Снеговичок никому не давали скучать и мерзнуть: кружили детишек в веселых хороводах, в танцах.

Дети пели вместе с Дедом Морозом «В лесу родилась елочка!», отгадывали загадки, которые им задавал Дед Мороз, читали стихи и за это получали сладости.

И весь этот праздник устроила детям и их родителям управляющая компания ООО «АТСЖ», показав, что она может не только осуществлять свою профессиональную деятельность, но и радовать, и создавать настроение накануне самого главного праздника года для самых главных его участников - детишек.

Новогодние праздники, которые в ООО «АТСЖ» назвали «У ЕЛКИ», прошли и во дворах других домов, которыми управляет эта организация: во дворах домов №№ 2, 3 по улице Уфимцева, №№ 4 и 11 по улице Батавина, №№ 3, 24 и 29 по улице Тархова, №№ 4 и 27 по улице Перспективная, №№ 55, 66 а 84, Лебедева Кумача, во дворе домов на Лунной 5, Ипподромной 5 а, Куприянова 14 а, 2-ой Электронной 4, Электронной 12, Чехова, 1.

И в каждом дворе стояла живая пушистая елка, украшенная новогодними игрушками. В каждом дворе дома детей кружил в хороводах, Дед Мороз, Снегурочка и Снеговичок: все танцевали, смеялись и радовались настоящей зиме, веселому новогоднему торжеству, проходившему у елки, прямо во дворе дома.

Одним словом, новогодние праздники вышли на славу для самых маленьких жителей домов, организатором которых является управляющая компания ООО «АТСЖ»!