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Дед Мороз и Снегурочка создали во дворах домов АТСЖ  атмосферу тепла  семейной жизни!

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В последние дни уходящего 2021 года во дворах   домов в Солнечном поселке  было  очень  тепло и весело, несмотря на то, что   была  самая настоящая зима: мороз,  снег и даже  закручивала вихрем  метель,    как во дворе дома № 6 по улице Уфимцева 25 декабря, или как во дворе большого дома  № 1 а по улице Топольчанской,  26  декабря  потрескивал крепкий мороз.

Здесь, возле елок  во дворах этих домов  водили  хороводы  дети.  Вместе с ними танцевали, пели и  радовались зиме и празднику их родители, дедушки и бабушки.   Дед Мороз, Снегурочка и Снеговичок никому не давали скучать и мерзнуть: кружили    детишек в веселых хороводах, в танцах. 

Дети пели вместе с Дедом  Морозом «В лесу родилась елочка!»,    отгадывали загадки, которые им задавал Дед Мороз,  читали стихи и за это получали   сладости.

И весь этот праздник устроила детям и их   родителям  управляющая компания ООО «АТСЖ», показав, что  она может не только осуществлять свою профессиональную деятельность, но и радовать,    и создавать настроение    накануне  самого главного праздника  года для самых главных его участников - детишек.

Новогодние праздники, которые в  ООО «АТСЖ»  назвали  «У ЕЛКИ»,  прошли  и во дворах других домов, которыми  управляет  эта организация:  во  дворах домов  №№ 2, 3 по улице Уфимцева, №№ 4 и 11 по улице Батавина,  №№ 3, 24 и 29 по улице Тархова, №№ 4 и 27  по улице  Перспективная,   №№ 55,  66 а 84, Лебедева Кумача,   во дворе домов  на Лунной 5, Ипподромной 5 а, Куприянова 14 а,   2-ой Электронной 4,  Электронной 12,  Чехова, 1.

И в каждом дворе стояла  живая пушистая  елка, украшенная  новогодними игрушками.   В каждом дворе дома   детей  кружил в  хороводах, Дед Мороз, Снегурочка и Снеговичок: все   танцевали, смеялись и радовались настоящей зиме,  веселому новогоднему торжеству, проходившему у елки,   прямо во дворе дома.

Одним словом, новогодние праздники вышли на славу для самых маленьких жителей домов,   организатором которых  является управляющая компания ООО «АТСЖ»!