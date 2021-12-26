ЦИРК ДОСТРОИЛИ? ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ!

25 декабря, в канун Нового года в Марксе произошло что – то похожее на торжественное событие. Приезжал губернатор Саратовской области Валерий Радаев со свитой. Много чиновников и сопровождающих лиц не было – замечены только председатель областной думы Александр Романов, министр ЖКХ и строительства Павел Мигачев, пресс-секретарь губернатора Нина Попова и еще несколько незнакомых широкому кругу лиц. Но на улице имени Ленина, возле строящегося здания цирка, притулились ровно десять автомобилей представительского класса, в основном черного цвета. Здесь в этом году наконец – то достроили здание для местного детско-юношеского цирка Арт – Алле, известного своим мастерством на весь мир. И это не преувеличение, а реальное признание коллектива артистов.

Когда губернатор вошел в здание, грянули фанфары, также знаменитого на всю Саратовскую область оркестра духовых инструментов под управлением Олега Кирдиянова, преподавателя музыкальной школы. Коллектив оркестра практически состоит из учащихся школы. Губернатор Валерий Радаев немного засмущался такому приему, почти на уровне президента страны, но его тут же раздели, предложив снять зимнюю куртку, и повели осматривать новое здание. Кстати, в здании было очень холодно. Губернатор, конечно, не заглядывал за экран на сцене, где выступали дети: там положили градусник для измерения температуры воздуха. После выступления маленьких артистов он показывал всего 16 – градусов. А в районе, области и в стране бушует не только грипп, ОРВИ, но и свирепый коронавирус.

Кстати, среди почетных гостей был замечен знаменитый основатель и владелец откормсовхоза «Трудовой» Сергей Байзульдинов. Он был одет в теплую зимнюю шубу и валенки. Как – будто знал, что в цирке будет холодно! Во время всего мероприятия Сергей Захарович, не следуя примеру губернатора Валерия Радаева, так и не разделся.

...Как бы там ни было, губернатору показали часть здания. Радаев говорил об оснащении цирка мебелью, другим оборудованием и стоял в это время в концертном зале. Видел ли он, как похабно, я бы сказал, пакостно (самое нелюбимое слово местного главы администрации района Романова из – за которого он даже в суд обратился) постелили в зале полы – неровно, со щелями? Особенно на ступеньках на входе в зал. Таких строителей обычно зовут «криворукими» и даже похлеще.

И вообще, само здание мало походит на цирк. Здесь нет арены, как нет на здании традиционного купола. И даже по этим параметрам здание нельзя назвать цирком. Цирковой студией? Да, может быть, можно. Но обидно ещё вот что. Когда местные замечательные цирковые артисты, наши дети, размещались в Центральном Доме культуры, их не устраивали не только неудобства быта – не было гардеробных, раздевалок, гримерок, туалетных комнат. Один из самых заметных недостатков – это малоразмерность имеющейся сцены.

На ней с таким размахом, с каким работает руководитель цирка, Заслуженный работник культуры России Сергей Соловьев, развернуться невозможно! И ведь как надеялись на новое здание цирка! К сожалению, зря надеялись. Здесь сцена чуть ли не меньше, чем в Центральном Доме культуры. Как же так? Как мы все видели, в массовых номерах выступает большое количество детей и, если сцена маленькая, они будут мешать друг другу, в следствие чего будут возможны травмы или просто придётся отказаться от части показа каких-то номеров. На днях Сергей Иванович давал большое интервью ведущему местного радио Василию Кулькину и говорил о множестве планов на будущее, с надеждой на новое здание цирка.

Хорошо зная характер Сергея Соловьева, можно только догадываться, с какими трудностями ему ещё придется столкнуться! И будет добиваться, чего бы ему это не стоило!

Дети в специально подготовленном зале со сценой на первом этаже показали губернатору Радаеву небольшое выступление. По всей видимости, Валерию Васильевичу оно понравилось, и он сделал коллективу цирка щедрый подарок в виде новогодних подарочных коробок со сладостями. Видимо, всем хватило!

Но самым важным подарком все же был от Балаковоского филиала АО «Апатит». В Маркс приехали представители филиала, советник генерального директора, журналисты пресс – службы предприятия. Цирку был подарен шикарный автобус большой вместимостью, примерно такой цирку «Арт - Алле» постоянно приходилось арендовать за приличные деньги у коммерческих автопредприятий для дальних поездок.

Думаем, 25 декабря дан старт для дальнейшей работы знаменитого молодежного цирка «Арт – Алле». Но все же осадочек после этого мероприятия остался. Фактически объект ещё не принят, а значит, он все ещё является строительной площадкой. На такие площадки, как правило, ходят в защитных касках, а мы увидели только валенки на Сергее Байзульдинове. И такие мероприятия, какое здесь состоялось, тем более в холоде и с участием детей, нашим законодательством запрещены. Знают ли об этом глава района Дмитрий Романов, председатель Саратовской областной думы Александр Романов и сам губернатор Валерий Радаев? Или глава Марксовского района Романов «заманил» в такую некрасивую «ловушку» самого губернатора Радаева?

На эти вопросы пока нет ответов. Но они должны появиться от имени прокуратуры, не важно, марксовской межрайонной, или областной, возглавляемой Сергеем Филипенко, в защиту здоровья и жизни наших детей.

Салимжан ГАЙСИН